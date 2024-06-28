ССК «Ак Барс»: Пострадавший в ходе ракетного удара ВСУ МРК «Аскольд» проекта 22800 «Каракурт» будет достроен

5
ССК «Ак Барс»: Пострадавший в ходе ракетного удара ВСУ МРК «Аскольд» проекта 22800 «Каракурт» будет достроен

Малый ракетный корабль «Аскольд» проекта 22800 «Каракурт», получивший повреждения в результате ракетной атаки ВСУ в ноябре прошлого года, будет достроен и войдет в состав Черноморского флота. Об этом сообщил глава судостроительной корпорации (ССК) «Ак Барс» Ренат Мистахов.

МРК «Аскольд» был поврежден в ходе ракетного удара ВСУ по судостроительному заводу в Керчи 4 ноября 2023 года. Корабль в то время готовился к вхождению в боевой состав флота, но не успел. На сегодняшний день специалисты «Ак Барса» провели дефектовку, оценили ущерб и состояние уцелевшего оборудования, приняв решение о восстановлении корабля.



Мы будем в любом случае его достраивать. Для этого все есть. Выполнены все подготовительные работы.

- приводит ТАСС слова Мистахова.

МРК «Аскольд» является вторым кораблем проекта 22800, заложенным на керченском судостроительном заводе «Залив» после МРК «Циклон». Закладка состоялась 18 ноября 2016 года, спуск на воду 21 сентября 2021 года, после чего корабль достраивался на плаву. На момент удара корабль проходил заключительные испытания. Предварительно, МРК должен был войти в состав 41-й гвардейской бригады ракетных кораблей Черноморского флота.

МРК данного проекта имеют длину в 67 метров, ширину - 11 метров и осадку - 4 метра. Водоизмещение - около 800 тонн, дальность плавания - до 2500 миль, автономность - 15 суток. Основное вооружение - одна ПУ УКСК (универсальный корабельный комплекс) 3С14 РК на 8 КР «Калибр», одна 76-мм артустановка АК-176МА, ЗРАК «Панцирь-М», две 14.5-мм или 12,7-мм пулемётные установки МТПУ.
5 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. 501Legion Звание
    501Legion
    +1
    Сегодня, 08:50
    Достроят и хорошо, корабли там не помешают
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    +3
    Сегодня, 08:53
    Все равно, пока существует кукуевская банда, покоя на наших территориях не будет, опасность нападения не будет снижается.
    У противника опытные, коварные, циничные советчики, которым не жаль никого и никак.
    Они будут искать и находить новые/другие варианты для нападения... технические возможности у них есть, да и наращивают/придвмывают они всякое и много.
    Что б там не придумывали, территорию бывшей Украины надо полностью освобождать от всякой нечисти, от врага!!! soldier
  3. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Сегодня, 08:54
    Ринат Искандерович молодец , практически из руин в Зеленодольске завод поднял.
  4. Тима Звание
    Тима
    0
    Сегодня, 08:54
    [/quote]На сегодняшний день специалисты «Ак Барса» провели дефектовку,[quote]


    Они более 7 месяцев делали дефектовку!!! Интересно сколько времени уйдет на восстановление МРК?
  5. next322 Звание
    next322
    0
    Сегодня, 08:55
    жаль только циклон -уже не достроят.......