ССК «Ак Барс»: Пострадавший в ходе ракетного удара ВСУ МРК «Аскольд» проекта 22800 «Каракурт» будет достроен
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Малый ракетный корабль «Аскольд» проекта 22800 «Каракурт», получивший повреждения в результате ракетной атаки ВСУ в ноябре прошлого года, будет достроен и войдет в состав Черноморского флота. Об этом сообщил глава судостроительной корпорации (ССК) «Ак Барс» Ренат Мистахов.
МРК «Аскольд» был поврежден в ходе ракетного удара ВСУ по судостроительному заводу в Керчи 4 ноября 2023 года. Корабль в то время готовился к вхождению в боевой состав флота, но не успел. На сегодняшний день специалисты «Ак Барса» провели дефектовку, оценили ущерб и состояние уцелевшего оборудования, приняв решение о восстановлении корабля.
Мы будем в любом случае его достраивать. Для этого все есть. Выполнены все подготовительные работы.
МРК «Аскольд» является вторым кораблем проекта 22800, заложенным на керченском судостроительном заводе «Залив» после МРК «Циклон». Закладка состоялась 18 ноября 2016 года, спуск на воду 21 сентября 2021 года, после чего корабль достраивался на плаву. На момент удара корабль проходил заключительные испытания. Предварительно, МРК должен был войти в состав 41-й гвардейской бригады ракетных кораблей Черноморского флота.
МРК данного проекта имеют длину в 67 метров, ширину - 11 метров и осадку - 4 метра. Водоизмещение - около 800 тонн, дальность плавания - до 2500 миль, автономность - 15 суток. Основное вооружение - одна ПУ УКСК (универсальный корабельный комплекс) 3С14 РК на 8 КР «Калибр», одна 76-мм артустановка АК-176МА, ЗРАК «Панцирь-М», две 14.5-мм или 12,7-мм пулемётные установки МТПУ.
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