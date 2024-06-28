У них заканчиваются люди. У них заканчиваются солдаты. Они потеряли так много людей. Это так печально. Они потеряли так много людей, они потеряли эти великолепные города с золотыми куполами, которым тысяча лет, и все из-за него и его глупых решений

Из-за него мы близки к третьей мировой войне

В США прошли первые дебаты действующего главы Белого дома Джо Байдена и экс-президента Дональда Трампа, являющегося его основным конкурентом на предстоящих президентских выборах. Впервые за полвека мероприятие проходило без зрителей в студии. Сами дебаты были весьма ожесточенными, полными взаимных обвинений и упреков.В числе основных тем, обсуждавшихся на дебатах, был, разумеется, и вооруженный конфликт на Украине. Как и следовало ожидать, Трамп опять пообещал закончить войну в случае своей победы на президентских выборах. Он признал, что Киев проигрывает в конфликте в силу нехватки ресурсов.- нелицеприятно высказался Трамп в адрес Байдена.Кроме того, Трамп заявил, что российская армия может занять всю территорию Украины, а причина тому – политика Байдена, который подталкивал Россию к началу боевых действий. Одним из факторов, которые могли повлиять на решение президента РФ Владимира Путина начать специальную военную операцию, Трамп назвал беспорядочный вывод американской армии из Афганистана, продемонстрировавший слабость Вашингтона и его готовность отступать.В ответ Байден заявил, что никогда не слышал «столько брехни». Сам Байден заявил, что в случае победы России в украинском конфликте может начаться более масштабная война. Действующий глава Белого дома заявил, что Россия собирается восстановить Советскую империю и хочет установить контроль над всей территорией Украины, а не только над ее частью.В свою очередь, Трамп обвинил в сложившейся ситуации Байдена.- заявил экс-президент США.Поднял Трамп, разумеется, и тему миграции. По словам экс-президента, Байден открыл границы, из-за чего в США устремились толпы нелегальных мигрантов из Центральной Америки, которые совершают множество преступлений.Экономика США при Байдене, по мнению Трампа, терпит крах. Экс-президент даже заявил, что американское государство при действующем главе Белого дома превратилось в страну третьего мира. Трамп посетовал, что Америку «перестали уважать», и, разумеется, обвинил в этом Байдена.Как и следовало ожидать, Байден выступал на фоне Трампа весьма тускло. Очевидно, что престарелый глава Белого дома в реальности не может конкурировать с Трампом ни как политик, ни, тем более, как оратор, хотя и Трамп далеко не молод. Первые дебаты Трамп в итоге выиграл, что называется, за явным преимуществом.