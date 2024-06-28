«Из-за него мы близки к третьей мировой»: Трамп резко критиковал Байдена во время дебатов, которые в итоге выиграл

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«Из-за него мы близки к третьей мировой»: Трамп резко критиковал Байдена во время дебатов, которые в итоге выиграл

В США прошли первые дебаты действующего главы Белого дома Джо Байдена и экс-президента Дональда Трампа, являющегося его основным конкурентом на предстоящих президентских выборах. Впервые за полвека мероприятие проходило без зрителей в студии. Сами дебаты были весьма ожесточенными, полными взаимных обвинений и упреков.

В числе основных тем, обсуждавшихся на дебатах, был, разумеется, и вооруженный конфликт на Украине. Как и следовало ожидать, Трамп опять пообещал закончить войну в случае своей победы на президентских выборах. Он признал, что Киев проигрывает в конфликте в силу нехватки ресурсов.



У них заканчиваются люди. У них заканчиваются солдаты. Они потеряли так много людей. Это так печально. Они потеряли так много людей, они потеряли эти великолепные города с золотыми куполами, которым тысяча лет, и все из-за него и его глупых решений

- нелицеприятно высказался Трамп в адрес Байдена.

Кроме того, Трамп заявил, что российская армия может занять всю территорию Украины, а причина тому – политика Байдена, который подталкивал Россию к началу боевых действий. Одним из факторов, которые могли повлиять на решение президента РФ Владимира Путина начать специальную военную операцию, Трамп назвал беспорядочный вывод американской армии из Афганистана, продемонстрировавший слабость Вашингтона и его готовность отступать.

В ответ Байден заявил, что никогда не слышал «столько брехни». Сам Байден заявил, что в случае победы России в украинском конфликте может начаться более масштабная война. Действующий глава Белого дома заявил, что Россия собирается восстановить Советскую империю и хочет установить контроль над всей территорией Украины, а не только над ее частью.

В свою очередь, Трамп обвинил в сложившейся ситуации Байдена.

Из-за него мы близки к третьей мировой войне

- заявил экс-президент США.

Поднял Трамп, разумеется, и тему миграции. По словам экс-президента, Байден открыл границы, из-за чего в США устремились толпы нелегальных мигрантов из Центральной Америки, которые совершают множество преступлений.

Экономика США при Байдене, по мнению Трампа, терпит крах. Экс-президент даже заявил, что американское государство при действующем главе Белого дома превратилось в страну третьего мира. Трамп посетовал, что Америку «перестали уважать», и, разумеется, обвинил в этом Байдена.

Как и следовало ожидать, Байден выступал на фоне Трампа весьма тускло. Очевидно, что престарелый глава Белого дома в реальности не может конкурировать с Трампом ни как политик, ни, тем более, как оратор, хотя и Трамп далеко не молод. Первые дебаты Трамп в итоге выиграл, что называется, за явным преимуществом.
28 комментариев
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  1. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    +6
    Сегодня, 09:01
    Не верьте этому фигляру!
    Первое, что он сделает - начнёт войну!
    Если до этого не получит маслину в башку...
    1. Silver99 Звание
      Silver99
      +4
      Сегодня, 09:07
      Если кратко о дебатах: Байден назвал Трампа уголовником с сексуальными наклонностями, в свою очкередь Трамп назвал Байдена «маньчжурским кандидатом» (Джо Байден получает деньги из Китая и позволяет КНР наносить огромный ущерб американской экономике.) Выступали два просроченных маразматика понятия не имеющие, что происходит в мире.
      1. Морриган Звание
        Морриган
        +2
        Сегодня, 09:29
        Скорее 2 просроченных маразматика, за спинами которых стоят рептилоиды (судя по тому безумию, что они делают). Это единственное объяснение происходящему.
    2. Аргон Звание
      Аргон
      0
      Сегодня, 09:17
      Его скорее всего грохнут если будет угроза его выигрыша.
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +1
        Сегодня, 09:19
        Неее, там найдут ещё с десяток изнасилованных им порнозвёзд и бабулек и посодют лет так на 100. К Трампу теперь навечно прилепили ярлык трахаря-пахаря..... Не отмоется.
        1. Михаил Драбкин Звание
          Михаил Драбкин
          +4
          Сегодня, 09:42
          В Америке однозначно считают, что выступление Байдена было катастрофой и его «дисквалифицировало». Речь реально сегодня идет о замене Байдена на конгрессе Демпартии - это когда в первом туре голосования никто не проходит, и тогда делегаты с супер-полномочиями договариваются и НАЗНАЧАЮТ кандидата. Для России это плохо - это может быть Губернатор Калифорнии Ньюсом - либерал на все 1000%, сторонник Украины, молодой, популяреный среди молодых избирателей.

          Трамп - это чудо юдо непотопляемое, и он может принять любые решения, включая бесполетную зону. Считать его симпатизирующим России - наивно, и ладе опасно.

          Останься Байден - это чума на оба дома в лице Камалы Харис - самовлюбленная, мстительная, злая, глупая, не знающая своих ограничений ведьма!

          Эти выборы будут чреваты беспорядками ибо Америка НИКОГДА не была так разделена политически - на либералов + молодежь и консерваторов - традиционалистов.
    3. Alemax Звание
      Alemax
      0
      Сегодня, 09:28
      Первое, что он сделает - начнёт войну!

      Вот абсолютно с вами согласен. Даже более, все эти заявления, типа "байдын виноват", они лишь для того, чтобы саого себя любимого вывести из под ответственности. Чтобы можно было потом сказать - я же вам говорил, это не из- за меня, это из - за старого деда.
      Трамп куда более опасен на посту президента США, нежели нынешний маразматик.
    4. Ivan№One Звание
      Ivan№One
      0
      Сегодня, 10:04
      какие войны начал Трамп?
      в отличии об бидона и обамы никаких
  2. Enceladus Звание
    Enceladus
    +4
    Сегодня, 09:03
    Трамп что забыл какие перлы он отливал по поводу нас??? что даже я понял - на ну нафинг - пусть лучше самоходный дальше самоходит в облаках.
    1. Silver99 Звание
      Silver99
      +4
      Сегодня, 09:11
      Согласен, для России выгоднее неадекват Байден (заявил что после Украины Россия нападет на Белоруссию), его оппонент такой же безумец, только более деятельный и непредсказуемый, наконец-то озвучил как он собирается остановить конфликт на Украине сказав, что он заставит стороны сесть за стол переговоров, на вопрос как ? ответил если Россия не согласится мы будем в 100-раз !!! больше поставлять оружие, а если Украина откажется мы перестанем его вовсе поставлять ? это же когнитивный диссонанс.
      1. astepanov Звание
        astepanov
        +3
        Сегодня, 09:30
        Цитата: Silver99
        Байден открыл границы, из-за чего в США устремились толпы нелегальных мигрантов из Центральной Америки, которые совершают множество преступлений.

        Похоже, у нас тут собственный Байден имеется, только вместо латиносов лезет публика похлеще. Латиносы хоть терактов не устраивают.
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          0
          Сегодня, 09:34
          Латиносы там бандитизм, торговлю оружием и наркотиками устраивают. Ограбления магазинов и граждан США. Угоны авто с перепродажей в Мексике. Грабежи в домах. Крышуют проституцию. Периодически устраивают перестрелки на улицах - междусобойные разборки и с бандами чёрных.
          Тоже не сильно сахарно как то.
      2. Аль Манах Звание
        Аль Манах
        0
        Сегодня, 10:54
        это же когнитивный диссонанс.
        Когнитивный диссонанс наступит только в случае одновременного отказа обеих сторон. И наступит он в голове Трампа, на его моск. wassat
  3. Лешак Звание
    Лешак
    +2
    Сегодня, 09:06
    Хрен редьки не слаще. Больше, по поводу этих двух кандидатов, сказать нечего. request
  4. Nexcom Звание
    Nexcom
    +3
    Сегодня, 09:06
    Самоходный дед заявил что не только на Европу мы должны напасть по его мнению - он трынданул что и Белоруссию захватим (толстый намёк что Батьку надо убирать и ставить "правильных" Тихановских и Ко чтобы выбрать "демократическую защиту у США" от нас). Во как! wassat Деменция и неадекватность прогрессируют чем дальше тем больше.
    1. A17ttt
      A17ttt
      0
      Сегодня, 09:39
      Nexcom (Дмитрий. Россия)
      ой да ладно
      Самоходный дед заявил что не только на Европу мы должны напасть по его мнению - он трынданул что и Белоруссию захватим (толстый намёк что Батьку надо убирать и ставить "правильных" Тихановских и Ко

      пора бы уже научиться понимать смысл и делить на полярность, те тексты что он излагает.
      1. первая часть относится к запугиванию ЕС
      2. вторая часть относится напрямую к запугиванию - директора РБ. при этом нужно четко понимать о таком понятии как - casus belli (подстава). где виновной станет РФ.
  5. 501Legion Звание
    501Legion
    +1
    Сегодня, 09:08
    дебаты были конечно так себе. Трам говорил почти все время об одном и томже. Байден хотябы какието цифры приводил )))
    по факту что один му**к что второй !
  6. Ирек Звание
    Ирек
    -1
    Сегодня, 09:08
    Так это ты первый начал хохлоте оружие поставлять , гнусь ты лохматая.
  7. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 09:08
    «Из-за него мы близки к третьей мировой»: Трамп резко критиковал Байдена во время дебатов, которые в итоге выиграл
    . Это даже не смешно... никто из главных полосатых чиновников (прЭзидентов) не был за мир во всем мире! Это не возможно, по реальным, объективным причинам...
    Во время предвыборной компании говорится много, разное, но это лишь ШОУ, замануха для обывателя/избирателя, суть существования их государства не может изменить НИКТО!
    А сама суть, агрессивная, бандитская и... и на том они стояли, стоят и дальше так будет.
  8. JÜRGEN WEGNER Звание
    JÜRGEN WEGNER
    0
    Сегодня, 09:11
    Ну посмотрим что из этого получится.

    Думаю, новый виток дружбы вряд ли получится.
  9. Dimitrios Panagiotou Звание
    Dimitrios Panagiotou
    +3
    Сегодня, 09:24
    War in Ukraine couldn't be started not if Trump was President but if there were Sovjet Union.The collapse of USSR allowed NATO invasion in Russia that provoked current conflict
  10. К-50 Звание
    К-50
    0
    Сегодня, 09:33
    Сами дебаты были весьма ожесточенными, полными взаимных обвинений и упреков.

    Да чума на оба ваши дома!
  11. Rt Rt Звание
    Rt Rt
    0
    Сегодня, 09:38
    Внешний враг консолидирует общество, так что всё норм, обычные фразы для политиков
  12. vadi64 Звание
    vadi64
    0
    Сегодня, 09:50
    Сдается, даже если Трамп будет президентом, ему не дадут рулить демократы. Это бег по кругу
  13. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 10:05
    Так широко анонсированные дебаты оказались пшиком ? Что то было столько шума и результата в СМИ не видно .Кто кого победил ,кто где провалился ,что то где то там чуть чуть
  14. Романенко Звание
    Романенко
    0
    Сегодня, 10:12
    «Из-за него мы близки к третьей мировой»: Трамп резко критиковал Байдена во время дебатов, которые в итоге выиграл

    Бла-бла-бла-бла... Так у них говорят про пустую болтовню. Как только ощутит задницей президентское кресло, тут-же запоет другие песТни, на стихи старикашки Джо.
  15. Романенко Звание
    Романенко
    0
    Сегодня, 10:13
    Они потеряли так много людей, они потеряли эти великолепные города с золотыми куполами, которым тысяча лет, и все из-за него и его глупых решений

    Фальшивые крокодиловы слезы!
    Всяк иного мнит уродом, несмотря, что сам у-род! (Леонид Филатов, Сказ про Федота стрельца)
  16. opuonmed Звание
    opuonmed
    0
    Сегодня, 10:57
    По сути, РФ должно быть пофиг, кто будет в США презиком, главное — РФ играть свою игру и делать всё, что РФ выгодно!