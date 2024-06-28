Заявление Трампа об инициативе президента РФ по Украине может говорить о том, что вооружённый конфликт будет продолжаться и в случае победы соперника Байдена на выборах

Сделанные в ходе американских дебатов заявления по поводу предложений российского президента о завершении украинского вооружённого конфликта дают повод говорить о том, что боевые действия с большой долей вероятности продолжатся, кто бы ни оказался в Овальном кабинете Белого дома после ноябрьских выборов в США.Напомним, что Владимир Путин пару недель назад выступил с инициативой, в которой изложил вариант прекращения СВО. Для этого Киеву необходимо признать статус ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей (Крым и Севастополь вообще не обсуждаются, так как о необходимости такого признания говорилось ранее неоднократно) и вывести свои войска из этих российских регионов.В ходе предвыборных дебатов Дональд Трамп назвал инициативу Владимира Путина по завершению вооружённого конфликта на Украине неприемлемой. Причём это был ответ на прямой вопрос ведущей эфира.Трамп:При этом Трамп в очередной раз заявил, что остановит конфликт, как только добьётся победы на грядущих выборах. Но если он называет условия Владимира Путина неприемлемыми, то на каких же в таком случае условиях собирается «завершать» боевые действия на Украине? Отдаёт очередным популизмом, а это лишь подчёркивает тот факт, что в США ни один из кандидатов в президенты (из числа основных) не заинтересован в реальном завершении происходящего на Украине.

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