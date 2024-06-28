Заявление Трампа об инициативе президента РФ по Украине может говорить о том, что вооружённый конфликт будет продолжаться и в случае победы соперника Байдена на выборах

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Заявление Трампа об инициативе президента РФ по Украине может говорить о том, что вооружённый конфликт будет продолжаться и в случае победы соперника Байдена на выборах

Сделанные в ходе американских дебатов заявления по поводу предложений российского президента о завершении украинского вооружённого конфликта дают повод говорить о том, что боевые действия с большой долей вероятности продолжатся, кто бы ни оказался в Овальном кабинете Белого дома после ноябрьских выборов в США.

Напомним, что Владимир Путин пару недель назад выступил с инициативой, в которой изложил вариант прекращения СВО. Для этого Киеву необходимо признать статус ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей (Крым и Севастополь вообще не обсуждаются, так как о необходимости такого признания говорилось ранее неоднократно) и вывести свои войска из этих российских регионов.



В ходе предвыборных дебатов Дональд Трамп назвал инициативу Владимира Путина по завершению вооружённого конфликта на Украине неприемлемой. Причём это был ответ на прямой вопрос ведущей эфира.

Трамп:

Нет. Они (условия президента России) неприемлемы.

При этом Трамп в очередной раз заявил, что остановит конфликт, как только добьётся победы на грядущих выборах. Но если он называет условия Владимира Путина неприемлемыми, то на каких же в таком случае условиях собирается «завершать» боевые действия на Украине? Отдаёт очередным популизмом, а это лишь подчёркивает тот факт, что в США ни один из кандидатов в президенты (из числа основных) не заинтересован в реальном завершении происходящего на Украине.
23 комментария
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  1. AdAstra Звание
    AdAstra
    +9
    Сегодня, 09:28
    Прям как неожиданно тоооо, или кто-то наивный думал, что "Трамп придёт порядок наведёт"?
  2. Rt Rt Звание
    Rt Rt
    +6
    Сегодня, 09:30
    А кто то ещё видимо питает надежду, что гуавно кто то вместо нас разгребёт. наивные
  3. vadi64 Звание
    vadi64
    +8
    Сегодня, 09:33
    Не будет спокойно на планете пока существуют сша и бриты
    1. Zhan Звание
      Zhan
      +2
      Сегодня, 09:55
      Не будет спокойно на планете пока существуют сша и бриты

      hi
      Вот поэтому то они и поливают кипятком. Россия, впрочем как и все славяне, очень мешает славе мирового егемона. И в конце концов Россия единственная, кто сможет их превратить в пыль вековую. Это их очень озадачивает. Кабы у нас ещё народ был не так сильно разобщён, да во власти были достойные люди. А таки Бастрыкин метко подметил на счёт гос. Д....Ы...Я был очень удивлён.
  4. Митрич73 Звание
    Митрич73
    +3
    Сегодня, 09:38
    Заявление Трампа говорит о том, что Доня хочет поторговаться. Просто согласиться на предложение РФ не в стиле прожженного барыги.....
  5. Pavel73 Звание
    Pavel73
    +2
    Сегодня, 09:39
    Они ни в чём не заинтересованы. Что Трамп, что Байден - говорящие куклы, и сейчас идёт подготовка к замене. Это не я сказал, а Илон Маск.
  6. Arisaka Звание
    Arisaka
    +5
    Сегодня, 09:40
    Только очень наивные думают что какой-то из президентов США хочет остановить войну и проч. Это выборы. И второе - мы враги. Будут менять средства достижения - но суть всегда будет одна.
    И нам выгоднее бидон - я буду за него голосовать на госуслугах. пускай разваливает всё там внутри по максимуму.
  7. Санчо да Винча Звание
    Санчо да Винча
    +1
    Сегодня, 09:41
    Цитата: vadi64
    Не будет спокойно на планете пока существуют сша и бриты

    Не будет спокойно на планете пока существуют люди. Может, так точнее? Хотя, хочется верить в светлое, но, увы...
  8. Игорь Половодов Звание
    Игорь Половодов
    +2
    Сегодня, 09:41
    Трамп просто выдал себя, безусловно мыслит более связно нынешнего, но не является чем то особенным в американском политикуме, и вынужден играть на толпу зарабатывая очки...
    Крайне негативно отношусь к нему, нет достойных...
  9. Cartalon Звание
    Cartalon
    0
    Сегодня, 09:43
    Перемирие по ЛБС, кто кто что держит тот то и получит.
  10. Zoldat_A Звание
    Zoldat_A
    +2
    Сегодня, 09:44
    При этом Трамп в очередной раз заявил, что остановит конфликт, как только добьётся победы на грядущих выборах. Но если он называет условия Владимира Путина неприемлемыми, то на каких же в таком случае условиях собирается «завершать» боевые действия на Украине?
    Да всё просто - сейчас обещает, потом всё будет идти так, как идёт. А когда у кого-то появится вопрос, "эксперты" расскажут, что "Трамп-то хочет, но "вашингтонское болото" не даёт". Опять свалят всё на "глубинное государство", которое "не даёт Трампу сделать Америку снова великой".

    Всё это уже проходили, всё это уже видели.
    Для одноклеточной Америки это шоу между пиццей и унитазом. Смысловая нагрузка нулевая. Практического значения всё это не имеет - "ну, все же понимают, что это шоу..."

    Как старый конспиролог, я не отрицаю "глубинное государство" в Америке. Мало того - уверен, что именно оно и управляет всеми процессами. А это "предвыборная борьба" - театр Карабаса Барабаса для того, чтобы публика тратила свои сольдо в супермаркетах и спокойно переваривала разогретые в микроволновке "три корочки хлеба".
  11. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 09:46
    Вооруженных конфликт не закончится и после того, как мы победим!!! Перейдёт в другую фазу, другую форму... но нам Реально тогда будет ПОФИГ, чего они там за мутят... на экстрима они и сами не решатся, а вялотекущее противостояние, где то там, как то там, было, есть и будет ВСЕГДА!
    1. Essex62 Звание
      Essex62
      +2
      Сегодня, 10:02
      Понять- бы ещё как победить и как победа будет выглядеть. Борцуны не устают повторять,что" государство украина" останется. Значит ГВ будет перманентной.
      Что до Трампа,такая- же шестерка масонов. Со времён Ф.Д.Рузвельта президенты матрасии ни чего не решают.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 10:12
        Есть вещи, дела, которые безусловно надо сделать, доводить до конца...
        А всё, многое остальное, по мере сил и со временем.
        Какие есть лучшие варианты, это вопрос???
        1. Essex62 Звание
          Essex62
          +1
          Сегодня, 10:18
          Те варианты,которые действительно станут победой в нынешних реалиях,с
          этой властью и социально- политической моделью,не возможны. И население страны,в массе своей ,не горит желанием отдать все для Победы. Ему давно внушили,что мы не Империя и возродить ее не желаем. А по другому ни как. Чтобы (условно) снова взять Берлин нужен боевой дух и самоотверженность масс.
          1. rocket757 Звание
            rocket757
            0
            Сегодня, 10:28
            Так и было, не так давно, если разобратся - Всё для фронта, все для ПОБЕДЫ!
            Сейчас... да что об этом можно сказать, все все и так видят, знают! А вот принять очевидное, что так нельзя, так жить не получится... не, не, отарещиваются как могут, т. е. мояхатаскраю, а то и похуже чего. Пусть такие не все и значимая часть народа уже ГОТОВА, перейти на другой уровень гражданской ответственности, но... куча всяких НО, к сожалению.
            1. Essex62 Звание
              Essex62
              0
              Сегодня, 10:46
              Хатаскрайники и сочувствующие прекрасно понимают, что смена хозяев кремлевской табуретки ,им лично, ни чем не грозит. По фигу им, что клан борцунов, что ходор,что покойный Лёха. Не верят они ,что бандеры с кривой гилякой ,придут на Арбат и загеноцидят . И таких большая часть страны. Особенно молодёжь. Их всё устраивает. Страна бьётся в кровь, а им "алые паруса" устраивают. Пир во время чумы.
  12. kebeskin Звание
    kebeskin
    +3
    Сегодня, 09:50
    От перемены президентов внешняя политка США не менялась никогда. Вообще без разницы Трамп, Байден украину в любом случае будут накачивать деньгами и вооружением. (Забывчивым стоит вспомнить кто накачал Украину оружием с 14 года и кто президент тогда в США был).
  13. APASUS Звание
    APASUS
    +2
    Сегодня, 09:57
    Трамп бизнесмен и пользуясь его логикой, можно смело предположить ,что он захочет продать провальный проект Украина, Путину .Но попросит дорого .
    Следовательно ,переобуется на ходу
  14. kvv Звание
    kvv
    0
    Сегодня, 10:01
    это кто такой капитан очевидность сделал этот неожиданный вывод, вот правда говорят что история учит только тому, что ничему не учит
  15. С.З. Звание
    С.З.
    0
    Сегодня, 10:03
    Кто-то реально надеялся на что-то другое? По каким причинам?
  16. Романенко Звание
    Романенко
    0
    Сегодня, 10:10
    конфликт будет продолжаться и в случае победы соперника Байдена на выборах

    А что, у кого-то были иные мнения? Тут, как говорится, хрен на хрен менять - только время терять.
  17. Жнец Звание
    Жнец
    0
    Сегодня, 10:12
    Да их дебаты похожи на склоку двух пауков в банке. Ни грамма уважения к оппоненту, обвинения и упреки в резкой форме. Так они борются за власть.
    Что им какие- то страны с их бедами и войнами, им плевать, только свои интересы на кону.