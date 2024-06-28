Заявление Трампа об инициативе президента РФ по Украине может говорить о том, что вооружённый конфликт будет продолжаться и в случае победы соперника Байдена на выборах
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Сделанные в ходе американских дебатов заявления по поводу предложений российского президента о завершении украинского вооружённого конфликта дают повод говорить о том, что боевые действия с большой долей вероятности продолжатся, кто бы ни оказался в Овальном кабинете Белого дома после ноябрьских выборов в США.
Напомним, что Владимир Путин пару недель назад выступил с инициативой, в которой изложил вариант прекращения СВО. Для этого Киеву необходимо признать статус ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей (Крым и Севастополь вообще не обсуждаются, так как о необходимости такого признания говорилось ранее неоднократно) и вывести свои войска из этих российских регионов.
В ходе предвыборных дебатов Дональд Трамп назвал инициативу Владимира Путина по завершению вооружённого конфликта на Украине неприемлемой. Причём это был ответ на прямой вопрос ведущей эфира.
Трамп:
Нет. Они (условия президента России) неприемлемы.
При этом Трамп в очередной раз заявил, что остановит конфликт, как только добьётся победы на грядущих выборах. Но если он называет условия Владимира Путина неприемлемыми, то на каких же в таком случае условиях собирается «завершать» боевые действия на Украине? Отдаёт очередным популизмом, а это лишь подчёркивает тот факт, что в США ни один из кандидатов в президенты (из числа основных) не заинтересован в реальном завершении происходящего на Украине.
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