США начали стягивать силы к границам Израиля и Ливана на случай начала нового военного конфликта
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Соединенные Штаты начали стягивать свои силы к Израилю и Ливану на фоне возможного нового военного конфликта. Как отмечает телеканал NBC со ссылкой на источники, американцы планируют провести эвакуацию граждан США из зоны боевых действий.
Конфликт Израиля и «Хезболлы» становится все реальнее, стороны уже обменялись взаимными оскорблениями и готовятся к боевым действиям. Как ранее сообщалось, у Израиля уже готовы планы по вторжению в южный Ливан, войска переброшены к границе, подразделения ЦАХАЛ ждут только приказа. На этом фоне командование ВС США начало переброску сил поближе к границам Израиля и Ливана, чтобы провести «срочную эвакуацию» американцев и граждан западных стран, а также попытаться сдержать эскалацию.
Пентагон перебрасывает американские военные силы ближе к Израилю и Ливану, чтобы быть готовым к эвакуации американцев на фоне обострения боевых действий между Израилем и «Хезболлой»
- сообщает телеканал со ссылкой на представителей Пентагона.
Для этого в Средиземном море находятся десантные корабли ВМС США, а также экспедиционный отряд морской пехоты, который может быть введен в зону конфликта для предотвращения эскалации.
По словам одного из американских чиновников, Белому дому очень не нравится желание Израиля начать войну с Ливаном, но это никак не повлияет на поставки оружия еврейскому государству.
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