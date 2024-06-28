США начали стягивать силы к границам Израиля и Ливана на случай начала нового военного конфликта

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США начали стягивать силы к границам Израиля и Ливана на случай начала нового военного конфликта

Соединенные Штаты начали стягивать свои силы к Израилю и Ливану на фоне возможного нового военного конфликта. Как отмечает телеканал NBC со ссылкой на источники, американцы планируют провести эвакуацию граждан США из зоны боевых действий.

Конфликт Израиля и «Хезболлы» становится все реальнее, стороны уже обменялись взаимными оскорблениями и готовятся к боевым действиям. Как ранее сообщалось, у Израиля уже готовы планы по вторжению в южный Ливан, войска переброшены к границе, подразделения ЦАХАЛ ждут только приказа. На этом фоне командование ВС США начало переброску сил поближе к границам Израиля и Ливана, чтобы провести «срочную эвакуацию» американцев и граждан западных стран, а также попытаться сдержать эскалацию.



Пентагон перебрасывает американские военные силы ближе к Израилю и Ливану, чтобы быть готовым к эвакуации американцев на фоне обострения боевых действий между Израилем и «Хезболлой»

- сообщает телеканал со ссылкой на представителей Пентагона.

Для этого в Средиземном море находятся десантные корабли ВМС США, а также экспедиционный отряд морской пехоты, который может быть введен в зону конфликта для предотвращения эскалации.

По словам одного из американских чиновников, Белому дому очень не нравится желание Израиля начать войну с Ливаном, но это никак не повлияет на поставки оружия еврейскому государству.
12 комментариев
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  1. Б-15 Звание
    Б-15
    +1
    Сегодня, 09:42
    На этом фоне командование ВС США начало переброску сил поближе к границам Израиля и Ливана, чтобы провести «срочную эвакуацию» американцев и граждан западных стран, а также попытаться сдержать эскалацию.

    Вы ничего не перепутали?
    США и сдержать несовместимы.
  2. A17ttt
    A17ttt
    0
    Сегодня, 09:43
    буду удивлен в своих прогнозах, при действиях со стороны Греции:
    1. отказ от слов поддержки Кипра (военной базы на ЮГе, вроде)
    2. расторжение и изгнание военной морской базы США со своей территории, в купе с п.1
    3. переговоры напрямую с глава европейской дипломатии Жозепом и директором Греции
  3. Zaurbek Звание
    Zaurbek
    +1
    Сегодня, 09:46
    Кто нибудь бы поставил туда ПКР и БЭК и РФ с самолетом РЦ......было бы прекрасно.
  4. Аркадий007 Звание
    Аркадий007
    +1
    Сегодня, 09:51
    В самый раз проверить противодействие американского флота БЭКам, которые случайно могут оказаться у Ливанцев.
  5. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 09:53
    Полосатики будут поддерживать даже бешеного пса, потому как это их бешеный пес. Все предопределено.
  6. APASUS Звание
    APASUS
    +2
    Сегодня, 09:55
    Что то мне говорит ,что сейчас центральный ливанский госпиталь нападет на Израиль ? И американцы подтвердят это нападение
  7. Вадим С Звание
    Вадим С
    +1
    Сегодня, 09:57
    Еврейское лобби в штатах своих не бросает! Сразу и деньги находятся и силы и пропадают все помехи. Сильна сатанинская власть
  8. Zoldat_A Звание
    Zoldat_A
    +1
    Сегодня, 09:58
    Соединенные Штаты начали стягивать свои силы к Израилю и Ливану на фоне возможного нового военного конфликта.
    Как же... Новая серьёзная война - и чтобы Америка рыло туда не сунула? Влезет, всё перебаламутит, обделается и, поджав хвост, убегая, гордо заявит о "победоносно завершённой миссии".
    Проходили уже...
    Америка может и не помнить своих "побед" - рыбка гуппи не обязана помнить что-то, кроме базовых рефлексов пожрать-посрать. Мы американские "победоносные миссии" помним и люди там, где они нагадили, тоже помнят.

    Даже не представляю, как мир жил до ХХ века? Без того, чтобы Америка везде влезла. Как-то что-то строили. Возникали и умирали государства. Воевали, мирились, перекраивали карту. КАК всё это делалось столько тысячелетий без Америки?

    Зато люди столько тысячелетий как-то без Америки жили, а теперь, за сто с небольшим лет, Америка себе присвоила право повлиять на цивилизацию так, как ещё никто не влиял - уничтожить её, развязав Последнюю войну.
    В Европе страх уже потеряли, потому что сил для этого нет. Америка пока бздит. Потому что понимает, что может. Но добром это не закончится, тоже к краю подойдёт.
    1. ИванИванов Звание
      ИванИванов
      0
      Сегодня, 10:41
      Даже не представляю, как мир жил до ХХ века?

      Мне вот интересно, почему остальные страны себя об этом не спрашивают, настолько привыкли к белому хозяину? Почему мы не пытаемся эти мысли у них активировать? Ведь США в самом деле мировой гопник, возомнивший себя мессией, причем дело не только в элитах, у них вся культура пропитана мессианством и мыслью о превосходстве.
  9. JonnyT Звание
    JonnyT
    0
    Сегодня, 10:14
    Куманьков своих спасать приплыли, а то вдруг Хизбалла болезненно огрызатся начнет, тогда господа американцы проведут эвакуационные операции по бомбежке жилых кварталов Ливана
  10. Boris63 Звание
    Boris63
    0
    Сегодня, 10:34
    Ну как бы, евреи в инете "провозглашают" что разберутся с Хезбаллой в Ливане, а потом "очередь" Сирии. Так что странные времена продолжаются.
  11. ИванИванов Звание
    ИванИванов
    0
    Сегодня, 10:40
    Опять же, эти т.в.а.р.и везде лезут везде суют свой нос, остальной мир включая китай молчит, будто так и надо, оправдывая себя невероятными какими то связями.