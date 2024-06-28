Иран выбирает президента: среди четырёх кандидатов есть и сторонник проведения масштабных реформ

В Иране начались президентские выборы. На пост главы исламской республики претендуют четыре кандидата. Среди них есть и сторонник проведения масштабных реформ в стране.Данные выборы – досрочные. Дело в том, что прежний президент Ирана Эбрахим Раиси в мае 2024 года погиб в вертолетной катастрофе. Отметим, что должность президента в действительности является лишь второй по значимости во властной иерархии исламской республики. На первом месте – рухбар, верховный лидер страны. С 1985 года бессменным верховным лидером страны является аятолла Али Хаменеи.Перед началом президентских выборов о своем желании побороться за пост главы государства объявили 278 человек. Избирательная комиссия приняла документы у 81 человек. К выборам допустили 6 кандидатов, но 2 сняли свои кандидатуры за день до начала выборов. Поэтому гражданам Ирана предстоит сделать выбор между четырьмя кандидатами. Трое из них придерживаются консервативных позиций, один является сторонником проведения реформ.Первый кандидат на пост президента Ирана – спикер меджлиса (парламента) 62-летний Мохаммад Багер Галибаф. Ранее он был мэром Тегерана, а до этого командовал военно-воздушными силами Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР).Второй кандидат – 58-летний Саид Джалили, официальный представитель аятоллы Али Хаменеи в Высшем совете национальной безопасности.Третий кандидат – 63-летний Мостафа Пурмохаммади, бывший министр юстиции и внутренних дел. Он является единственным представителем шиитского духовенства среди четырех кандидатов в президенты.Наконец, четвертый кандидат – 69-летний депутат меджлиса Масуд Пезешкиан. Он является единственным сторонником масштабных реформ среди всех кандидатов в президенты. По специальности он – врач-кардиохирург, в 2001-2005 гг. был министром здравоохранения страны. Среди его идей – предоставление свободы женщинам по вопросу ношения хиджаба и нормализация отношений с США.Примечательно, что социологические агентства утверждают: именно Пезешкиан и пользуется наибольшей поддержкой в обществе, за него готовы голосовать 23,5% опрошенных иранцев. Еще 16,9% готовы проголосовать за Галибафа, 16,3% - за Джалили. То есть, в иранском обществе существует определенный запрос на реформы, и позиции Пезешкиана позитивно воспринимаются многими иранцами. Другое дело, что реальный курс внутренней и внешней политики страны все равно определяет аятолла Али Хаменеи при помощи своего окружения.