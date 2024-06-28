Глава ССК «Ак Барс»: Пара новых УДК проекта 23900 «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко» будет достроена в Керчи

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Глава ССК «Ак Барс»: Пара новых УДК проекта 23900 «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко» будет достроена в Керчи

Заложенные в Керчи два новых универсальных десантных корабля проекта 23900 «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко» будут достраиваться в Крыму, планов по их передислокации на другие верфи нет. Об этом рассказал глава судостроительной корпорации «Ак Барс» Ренат Мистахов.

Мистахову был задан вопрос о возможной смене места достройки двух УДК в связи с закрытием черноморских проливов для военных кораблей, на что глава ССК «Ак Барс» ответил, что таких планов нет. Оба корабля были заложены в Керчи и будут достроены в Керчи. Тем более, что достройка этих кораблей является первоочередной задачей для коллектива завода. Предварительно, первым будет сдан УДК «Иван Рогов» в 2028 году.



Место достройки однозначно меняться не будет. Все технологические работы уже развернуты. Мы находимся в графике строительства. Факторов, которые могли бы сдерживать строительство кораблей проекта 23900, нет. Все идет в плановом порядке

- приводит ТАСС слова Мистахова.

Закладка двух УДК проекта 23900 прошла 20 июля 2020 года на судостроительном заводе «Залив» в Керчи. Корабли получили названия «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко». Проект УДК разработан Зеленодольским ПКБ. Новые десантные корабли будут иметь водоизмещение 30 тысяч тонн. Каждый вертолетоносец способен нести на борту 16 вертолетов и около тысячи морских пехотинцев. Помимо этого, в доковых камерах корабля могут вмещаться до четырех катеров для десантирования морпехов.
19 комментариев
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  1. Zaurbek Звание
    Zaurbek
    +3
    Сегодня, 10:00
    Основной тренд для УДК, базирование БПЛА и вертолетов и типа ОРИОНОВ
  2. APASUS Звание
    APASUS
    +2
    Сегодня, 10:00
    А в Керчи судоверфи прошли модернизацию ? Или они строить собираются два корыта вечно. Мистрали за год корпуса сваяли ,а тут как то по времени ..............
    1. barclay Звание
      barclay
      -1
      Сегодня, 10:09
      С нашим отставанием в судостроении давно все ясно. Тут вопрос стоит так, чтобы вообще эту задачу выполнить. Думаю, что китайский опыт нам в помощь.
      1. APASUS Звание
        APASUS
        0
        Сегодня, 10:11
        Цитата: barclay
        Думаю, что китайский опыт нам в помощь.

        Мы получили технологию и чертежи Мистралей ,что еще нужно ,просто применить для следующего проекта . Строительство такого корабля 4 года ,говорит о многом .
        1. barclay Звание
          barclay
          0
          Сегодня, 10:35
          Чертежи, конечно хорошо (не уверен, что все), но, как Вы сами упомянули о модернизации верфи, плюс кадры, плюс всестороннее вредительство с внешней стороны тормозят процесс.
        2. PROXOR Звание
          PROXOR
          0
          Сегодня, 10:40
          Специалисты и оборудование. Отлаженное взаимодействие внутри производства и с внешними поставщиками.
    2. alexoff Звание
      alexoff
      0
      Сегодня, 10:36
      Что мистрали, это французы делали. А вот заложенный в том же 2020 году атомный ледокол "Якутия" примерно таких же размеров на воду спустили еще в 2022 и в этом году росатому планируют отдать.
      1. APASUS Звание
        APASUS
        +1
        Сегодня, 10:39
        Цитата: alexoff
        Что мистрали, это французы делали.

        В Питере сделали половину По срокам и по точности уложились.
        . А вот заложенный в том же 2020 году атомный ледокол "Якутия" примерно таких же размеров на воду спустили еще в 2022 и в этом году росатому планируют отдать.

        А Керчи 4 года хотят ,значит там еще киянкой корпус выдалбливать из бревна будут
  3. bandabas Звание
    bandabas
    +4
    Сегодня, 10:09
    hi А ничего страшного, что в Крым периодически с руины прилетает. Или главное для заказчика и подрядчика распилить средства? А укропитеки с удовольствием гадость сделают.
  4. Konnick Звание
    Konnick
    +1
    Сегодня, 10:19
    Деградация налицо...Малые десантные корабли на воздушной подушке советского образца, вместимостью 500 морпехов и имеющие скорость свыше 100 км/ч, который даже БЭК не догонит и этот вертолетоносец с максимальной скоростью 40 км/ч ...
    напишите кто-нибудь как его можно применить в современной войне
    1. Голландец Михель Звание
      Голландец Михель
      +2
      Сегодня, 10:44
      напишите кто-нибудь как его можно применить в современной войне
      Разве что в качестве мишени для БПЛА или БЭКа wink
  5. Дедок Звание
    Дедок
    +4
    Сегодня, 10:22
    Проект УДК разработан Зеленодольским ПКБ.

    под какие задачи создавался проект?
    задачи "прошлой "войны?
    или это освоение средств бюджета?
    1. Konnick Звание
      Konnick
      0
      Сегодня, 10:28
      под какие задачи создавался проект?

      Как под какие? А где адмиралу находиться?

      11 октября 2021 года сообщалось, что "Митрофан Москаленко" станет флагманом Черноморского флота
  6. Dave36 Звание
    Dave36
    +1
    Сегодня, 10:25
    Удивительное дело, все черноморское побережье простреливается ракетами, атакуется бэками, возможна атака с F16, с кораблей идущих в Одессу, и такое решение....Чего мы не знаем)?
  7. Deon59 Звание
    Deon59
    +3
    Сегодня, 10:31
    А зачем эти УДК , флот и так не имеет ни какой цености . Нужны подлодки , а для адмиралов пару яхт для того что бы потешить их амбиции . И так ЧФ стал Азовской флотилией а БФ скоро превратится в Ладожскую флотилию
  8. УАЗ 452 Звание
    УАЗ 452
    +4
    Сегодня, 10:31
    Думаю, украинцы позволят нам вложить в эти корабли по максимуму средств, и уничтожат в последний момент. Впрочем, наших корабелов этот вариант, похоже, устраивает - уничтожение кораблей спишет любые недоделки, приписки, откровенное воровство. Может, поэтому их и не переводят из Керчи, в расчёте именно на "помощь" со стороны Украины? Тогда всё действительно идёт "в плановом порядке". Вот только включения этих кораблей в состав флота в этих планах нет.
  9. Dozorny severa Звание
    Dozorny severa
    +4
    Сегодня, 10:38
    Всех этнических татар необходимо отстранить от исполнения госконтрактов и государственных должностей.
    В настоящее время этнические татары превратились в инструмент иностранного влияния-главным образом Турции.Выжившее из ума российское руководство-своими руками создает вторую Украину,внутри РФ.
    1. Konnick Звание
      Konnick
      0
      Сегодня, 10:51
      Всех этнических татар необходимо отстранить от исполнения госконтрактов и государственных должностей.

      В свое время я работал на заводе, где директор не брал работу татар и это было правильно, так как большинство из них почему-то кичятся своим происхождением, а так из себя ничего не представляют.
  10. Сергей Колтаков Звание
    Сергей Колтаков
    0
    Сегодня, 10:52
    Всё нормально там на верфях, и всё будет сдано согласно планам работ❗❗❗