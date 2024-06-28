Американская пресса назвала выступление Байдена на дебатах «коллективным самоубийством демократов»
Выступление действующего президента США Джо Байдена на дебатах со своим предшественником республиканцем Дональдом Трампом, по мнению экспертов по разработке предвыборных кампаний, стало "коллективным самоубийством для всей Демократической партии".
В эфире телеканала NBC News один из экспертов обратил внимание, что 81-летний американский лидер хрипел, бормотал и казался очень уставшим. По мнению аналитиков, дебаты с Трампом стали "гвоздем в политический гроб Байдена".
Согласно результатам опроса, проведенного продемократическим телеканалом CNN, выступившим в качестве площадки для дебатов между Байденом и Трампом, подавляющее большинство зрителей присудили победу Трампу. Экс-президента поддержали 67 процентов проголосовавших, тогда как лишь 33 процента телезрителей считают, что на дебатах победил действующий глава государства.
В свою очередь, издание Politico отмечает бессвязность ответов Байдена на вопросы своего оппонента. "поджарили", а его ответы назвало "бессвязными".
- пишет Politico.
Даже традиционно комплиментарный в отношении действующего американского президента печатный орган Washington Post не смог не констатировать, что "Байден выглядел усталым. Его голос был слабым. Он выглядел старым". На дебатах он "спотыкался" или "не мог полностью найти те слова, которые искал".
Корреспондент телеканала Fox News Джеки Хейнрих со ссылкой на свои источники в Демпартии заявляет, что там "все в ужасе" и считают, что Байден "должен уйти", однако в настоящее время не существует способов заменить его без согласия самого Байдена.
Демократы и основные спонсоры политсилы недовольны выступлением Байдена на дебатах. В ходе мероприятия они обменивались недоуменными сообщениями и обсуждали возможность заменить его имя в избирательном бюллетене кроме добровольного отказа или смерти.
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