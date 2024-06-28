Американская пресса назвала выступление Байдена на дебатах «коллективным самоубийством демократов»

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Американская пресса назвала выступление Байдена на дебатах «коллективным самоубийством демократов»

Выступление действующего президента США Джо Байдена на дебатах со своим предшественником республиканцем Дональдом Трампом, по мнению экспертов по разработке предвыборных кампаний, стало "коллективным самоубийством для всей Демократической партии".

В эфире телеканала NBC News один из экспертов обратил внимание, что 81-летний американский лидер хрипел, бормотал и казался очень уставшим. По мнению аналитиков, дебаты с Трампом стали "гвоздем в политический гроб Байдена".



Согласно результатам опроса, проведенного продемократическим телеканалом CNN, выступившим в качестве площадки для дебатов между Байденом и Трампом, подавляющее большинство зрителей присудили победу Трампу. Экс-президента поддержали 67 процентов проголосовавших, тогда как лишь 33 процента телезрителей считают, что на дебатах победил действующий глава государства.



В свою очередь, издание Politico отмечает бессвязность ответов Байдена на вопросы своего оппонента. "поджарили", а его ответы назвало "бессвязными". 

Когда он не говорил, он застывал за своей трибуной, разинув рот, широко раскрыв глаза и не мигая в течение длительных промежутков времени

- пишет Politico.

Даже традиционно комплиментарный в отношении действующего американского президента печатный орган Washington Post не смог не констатировать, что "Байден выглядел усталым. Его голос был слабым. Он выглядел старым".  На дебатах он "спотыкался" или "не мог полностью найти те слова, которые искал".

Корреспондент телеканала Fox News Джеки Хейнрих со ссылкой на свои источники в Демпартии заявляет, что там "все в ужасе" и считают, что Байден "должен уйти", однако в настоящее время не существует способов заменить его без согласия самого Байдена.

Демократы и основные спонсоры политсилы недовольны выступлением Байдена на дебатах. В ходе мероприятия они обменивались недоуменными сообщениями и обсуждали возможность заменить его имя в избирательном бюллетене кроме добровольного отказа или смерти.

16 комментариев
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  1. Aken Звание
    Aken
    +1
    Сегодня, 10:34
    Я не слушал дебаты, но одобряю.
    Одобряю то, и главное как говорил Бидон.
    Вот будет смешно, если он склеит ласты в день выборов.
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +1
      Сегодня, 10:41
      Будет смешно,когда он вдруг внезапно победит....
      1. Aken Звание
        Aken
        0
        Сегодня, 10:45
        И такой вариант возможен. Как клевещет Маск, нелегалам вовсю раздают документы, позволяющие участвовать в выборах. А это как бы не десятки миллионов.
        1. paul3390 Звание
          paul3390
          0
          Сегодня, 10:52
          Интересно - зачем раздают документы нелегалам у нас? what
    2. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      0
      Сегодня, 10:41
      Вот будет смешно, если он склеит ласты в день выборов.

      Ну уж нет... Пусть и дальше президентствует... От ещё энергичного Трампа для на с вреда гораздо больше будет... Как там говорят, каждая страна достойна президента, которого выбирает, так пусть Штаты станут достойны своего самоходного дряхлого деда Байдена... am
      1. Aken Звание
        Aken
        +1
        Сегодня, 10:43
        Трамп вполне способен подвигнуть светлоликих на развязывание гражданской войны.
        1. Lev_Russia Звание
          Lev_Russia
          +2
          Сегодня, 10:47
          Трамп вполне способен подвигнуть светлоликих на развязывание гражданской войны.

          Она и при Байдене может вполне состоятся, если он после выборов Трампа начнёт жёстко прессовать... Честно говоря наплевать при Байдене или при Трампе, лишь бы началась... Чем хуже нашим врагам, тем лучше нам!!! good
    3. Кузнец 55 Звание
      Кузнец 55
      0
      Сегодня, 10:52
      Даже сами демократы признают , лучше будет если он сам уйдет , или его съезд демократов не утвердит , или ! он неожиданно умрет . Что вполне вероятно после таких дебатов . Совет Бидону : беги дед , беги . Помрешь может позже собственной смертью . Может ничего не помня , но без насилия . Но и с Трампом не многое поменяется в отношениях с Россией . Не надо строить радужных надежд .
    4. Анатоль Клим Звание
      Анатоль Клим
      0
      Сегодня, 10:52
      Цитата: Aken
      Я не слушал дебаты

      Я посмотрел несколько больших отрывков дебатов. Иногда Байден зависал с полуоткрытым ртом и немигающим взглядом, что вызывало даже не смех, а жалость к старику. Ну куда его тянут, видно же, что держится с трудом. Правильно сказал Трамп, что Америка превратится в посмешище с таким президентом. Ну, а Трамп может наворотить кучу неприятностей, может действительно сонный Джо нам лучше hi
  2. tarabar Звание
    tarabar
    0
    Сегодня, 10:38
    Мне кажется в демпартии порвут три баяна, если Бидон вдруг подавится абрикосовой косточкой.
  3. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    0
    Сегодня, 10:40
    Не упал. Не заснул. Даже в туалет не отпрашивался. Это-" победа"!
  4. Пленник Звание
    Пленник
    0
    Сегодня, 10:43
    Дорогой Леонид Ильич в свои последние годы и то лучше смотрелся, чем эта американская развалина. winked На что рассчитывали демократы, выставляя этот самоходный труп против Трампа? Надеялись, что препараты придадут жизни и бодрости этой кучке навоза? Наивные. "...Байден выглядел усталым. Его голос был слабым. Он выглядел старым...."(с) WP совсем шизанулась? А каким старичок должен выглядеть? Витязем в тигровой шкуре? laughing
    1. paul3390 Звание
      paul3390
      +1
      Сегодня, 10:51
      У Леонида Ильича были проблемы со здоровьем, а у этого - с мозгами..
  5. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    0
    Сегодня, 10:53
    Ну вот и хана Самоходному Деду wink
  6. Сергей Колтаков Звание
    Сергей Колтаков
    0
    Сегодня, 10:54
    Боливар двоих не вынесет, а Бидона вам придётся менять на переправе❗❗❗
  7. Uma Palata Звание
    Uma Palata
    0
    Сегодня, 10:56
    Прекрасное выступление - наши КВНы завистливо отдыхают.
    Мне вот лично про Белоруссию понравилось.