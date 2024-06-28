Нетаньяху нагнетает: иранская ось находится на марше завоевания Ближнего Востока, включая Саудовскую Аравию

Тегеран уже ведет с нами войну на семь фронтов: ХАМАС, «Хизбалла», хуситы, ополченцы в Ираке и Сирии, Западный берег и сам Иран

Иранская ось находится на марше завоевания Ближнего Востока, включая Саудовскую Аравию

На фоне резко возросшей вероятности расширения конфликта между ЦАХАЛ и ливанской «Хизбаллой», ряд стран, включая Германию, Канаду, Нидерланды и США, призвали своих граждан по возможности покинуть территорию Ливана и воздержаться от поездок в это государство в ближайшее время.В свою очередь, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран стремится уничтожить его страну, а также захватить весь Ближний Восток, пишет издание The Jerusalem Post.Со слов главы правительства еврейского государства, в Тегеране не прочь свергнуть власть в Иордании, чтобы потом атаковать Израиль с разных фронтов, проведя широкомасштабное наземное наступление, которому будет предшествовать массированный ракетный удар.- заявил Нетаньяху.В то же время политик выразил уверенность, что власти Исламской Республики не ограничатся лишь нападением на Израиль.- подытожил премьер Израиля.Напоследок Нетаньяху отметил, что существует большая вероятность начала третьей ливанской войны, когда боевые действия в Рафахе и Газе утихнут, а все внимание будет сфокусировано на ситуации на севере Израиля.