Нетаньяху нагнетает: иранская ось находится на марше завоевания Ближнего Востока, включая Саудовскую Аравию

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Нетаньяху нагнетает: иранская ось находится на марше завоевания Ближнего Востока, включая Саудовскую Аравию

На фоне резко возросшей вероятности расширения конфликта между ЦАХАЛ и ливанской «Хизбаллой», ряд стран, включая Германию, Канаду, Нидерланды и США, призвали своих граждан по возможности покинуть территорию Ливана и воздержаться от поездок в это государство в ближайшее время.

В свою очередь, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран стремится уничтожить его страну, а также захватить весь Ближний Восток, пишет издание The Jerusalem Post.



Со слов главы правительства еврейского государства, в Тегеране не прочь свергнуть власть в Иордании, чтобы потом атаковать Израиль с разных фронтов, проведя широкомасштабное наземное наступление, которому будет предшествовать массированный ракетный удар.

Тегеран уже ведет с нами войну на семь фронтов: ХАМАС, «Хизбалла», хуситы, ополченцы в Ираке и Сирии, Западный берег и сам Иран

- заявил Нетаньяху.

В то же время политик выразил уверенность, что власти Исламской Республики не ограничатся лишь нападением на Израиль.

Иранская ось находится на марше завоевания Ближнего Востока, включая Саудовскую Аравию

- подытожил премьер Израиля.

Напоследок Нетаньяху отметил, что существует большая вероятность начала третьей ливанской войны, когда боевые действия в Рафахе и Газе утихнут, а все внимание будет сфокусировано на ситуации на севере Израиля.
16 комментариев
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  1. Aken Звание
    Aken
    0
    Сегодня, 10:32
    Если это правда, то это хорошая новость.
    Иранцы точно разберутся с ваххабитами. Окончательно.
  2. Виктор Ленинградец Звание
    Виктор Ленинградец
    0
    Сегодня, 10:35
    Вот нравится мне этот парень, хоть и враг. Но враг - не трусливый и умный.
    Израиль - превыше всего, и пошли вы с вашим ООН и международным правом. И всю ответственность берёт на себя.
    С таким Главнокомандующим и неправое дело может победить.
    1. Aken Звание
      Aken
      +1
      Сегодня, 10:40
      Ему проще. Израилю не грозят демократические санкции.
      1. Виктор Ленинградец Звание
        Виктор Ленинградец
        0
        Сегодня, 10:43
        Ну санкции они разные бывают. Вплоть до поставки противнику прокси с новейшим вооружением.
        1. Aken Звание
          Aken
          0
          Сегодня, 10:44
          США поставляют Ирану прокси с новейшим вооружением? Весьма оригинальная мысль. Весьма.
          1. Виктор Ленинградец Звание
            Виктор Ленинградец
            0
            Сегодня, 10:47
            В моё время было зеркально против Израиля. Только мы с подлецами связались.
    2. Голландец Михель Звание
      Голландец Михель
      0
      Сегодня, 10:50
      С таким Главнокомандующим и неправое дело может победить
      С таким Главнокомандующим ХАМАС из Газы беспрепятственно вторгся в Израиль и сидит он в кресле Главнокомандующего только потому, что евреи не хотят менять коня на переправе. Закончится война и они непременно зададут неприятные вопросы этому Главнокомандующему wink
  3. APASUS Звание
    APASUS
    +1
    Сегодня, 10:36
    Со слов главы правительства еврейского государства, в Тегеране не прочь свергнуть власть в Иордании, чтобы потом атаковать Израиль с разных фронтов

    Я так понимаю он привел какие то доказательства или это просто очередные слова ?
    1. Aken Звание
      Aken
      -1
      Сегодня, 10:42
      Это логика.
      И не удивлюсь, если в Моссад уже есть какие-то документы на этот счёт.
      1. APASUS Звание
        APASUS
        0
        Сегодня, 10:48
        Цитата: Aken
        Это логика.
        И не удивлюсь, если в Моссад уже есть какие-то документы на этот счёт.

        Какие доказательства ,Вы о чем любезный ?
        Газу подтерли под 0 и все ради 120 заложников ,искали Хамас в операционных, 200 кг бомбами .Какие еще надо доказательства ?
        Видел сам ролик ,как человека привязали к бамперу военной израильской машины и ехали по Газе ,я так понимаю этот бедолага сам их умолял .Про ролики с изнасилованием ,писать даже не хочу ,Израиль ищет так заложников ?
  4. Скобаристан Звание
    Скобаристан
    0
    Сегодня, 10:41
    Цитата: Виктор Ленинградец
    Израиль - превыше всего, и пошли вы с вашим ООН и международным правом.

    Есть мнение , что в его случае превыше всего это карьера и даже свобода. Но ни разу не Израиль.
    1. Виктор Ленинградец Звание
      Виктор Ленинградец
      0
      Сегодня, 10:46
      А то, что у евреев судится каждый с каждым, причём дважды - это их национальный вид спорта. Меньшикова светлейшего вспомните. Коррупционер космического масштаба, но впереди гренадер на стенах Нотебурга, во главе кавалерии в Полтавской битве. Так уж бывает.
  5. Скобаристан Звание
    Скобаристан
    +1
    Сегодня, 10:42
    Цитата: APASUS
    Я так понимаю он привел какие то доказательства или это просто очередные слова ?

    Самое интересное это очень напоминает фразы других господ : После Украины Путин обязательно нападет на страны НАТО.
  6. Last centurion Звание
    Last centurion
    0
    Сегодня, 10:46
    Попытка стравить всех вокруг и отвлечь внимание от военных преступлений в зачёт не идёт. Пока что по фактам: евреи (а кто ещё живёт в Израиле не папуасы же) убивают филимистимлян тчк Жестоко, включая женщин и детей зпт взрывают дома и выкладывают радостные видосики тчк Арабы вокруг делают вид что их хаты с краю тчк И только хуситы пытаются остановить беспредел тчк Всё это запечатлено на видео для потомков и это не устная память передаваемая как ранее и посмотрев лет через 50 правнуки пострадавшей стороны будут помнить..этот конфликт будет длиться вечно..
  7. Скобаристан Звание
    Скобаристан
    0
    Сегодня, 10:49
    Цитата: Виктор Ленинградец
    А то, что у евреев судится каждый с каждым, причём дважды - это их национальный вид спорта.

    А при чем тут Меньшиков ? Ещё раз , я читал обоснованное мнение , что господин Нетаньяху затягивает боевые действия только ради собственной свободы. И ни какой пользы Израилю от этого нет.
  8. Сергей Колтаков Звание
    Сергей Колтаков
    0
    Сегодня, 10:56
    Нетаньяху врёт как барыга на Привозе❗❗❗