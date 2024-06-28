Вице-премьер Сербии: Белград не присоединится к антироссийским санкциям ради вступления в Евросоюз
Сербия остается одной из немногих европейских стран, которые не присоединяются к масштабным антироссийским санкциям и отказываются оказывать военную помощь киевскому режиму. При этом Брюссель оказывает мощное давление на руководство этой балканской республики и лично на президента Александра Вучича, буквально используя метод кнута и пряника.
Вучич неоднократно сетовал, что требование о введении санкций против РФ звучит на каждой встрече с западными политиками. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил на встрече с главами МИД стран Западных Балкан в конце мая, что «близкие связи с Россией несовместимы с европейской интеграцией».
Одним из способов, который используют еврочиновники, чтобы изменить позицию сербского руководства, стало увязывание поддержки Белградом антироссийских санкций с дальнейшими шагами по вступлению Сербии в Евросоюз. Заявку на вступление в ЕС Сербия подала в сентябре 2009 года, а статус кандидата на членство в союзе получила в марте 2012 года. Сам по себе этот статус почти ничего не значит. Так, кандидатом на вступление в ЕС Турция стала еще в 1999 году, Северная Македония — в 2005-м, а Черногория дожидается своего часа с 2010 года. Последней в ЕС в 2013 году вступила Хорватия, процесс занял десять лет.
Однако руководство Сербии не намерено поддаваться шантажу Брюсселя. Твердую позицию по этому поводу в очередной раз высказал заместитель премьер-министра Сербии Александр Вулин, который заявил, что Белград не присоединится к антироссийским санкциям ради вступления в Евросоюз.
— приводятся слова Вулина в заявлении, опубликованном партией «Движение социалистов», лидером которой он является.
Вулин отметил, что если Сербия поддержит антироссийские санкции, то следующим требованием, которое предъявляет Брюссель как условие вступления в ЕС, станет признание Белградом суверенитета самопровозглашенной Республики Косово и упразднение Республики Сербской Боснии и Герцеговины. Заместитель главы правительства подчеркнул, что Сербия – самостоятельная и свободная страна, чего не скажешь о большинстве государств Евросоюза.
К слову, на Западе Вулина, ранее занимавшего пост министра обороны в правительстве Сербии, открыто называют пророссийским политиком. В декабре 2020 года он официально провозгласил концепцию «сербского мира», основанного на идее «Великой Сербии», поддерживаемой в том числе православным духовенством страны.
В июле 2023 года Вулин попал под санкции США по обвинениям в коррупции, участии в сети наркоторговцев и помощи торговцу оружием Слободану Тешичу и белорусской фирме «Белтехэкспорт». В конце января этого года по решению президента РФ Владимира Путина Вулин был награжден орденом Дружбы, награду он получил от руководителя Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина в штаб-квартире СВР в Москве. Вообще, в России сербский политик бывал неоднократно. В последний раз, 10 июня 2024 года, вице-премьер Сербии в Москве провел встречу с главой МВД РФ Владимиром Колокольцевым.
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