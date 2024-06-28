Вице-премьер Сербии: Белград не присоединится к антироссийским санкциям ради вступления в Евросоюз

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Вице-премьер Сербии: Белград не присоединится к антироссийским санкциям ради вступления в Евросоюз

Сербия остается одной из немногих европейских стран, которые не присоединяются к масштабным антироссийским санкциям и отказываются оказывать военную помощь киевскому режиму. При этом Брюссель оказывает мощное давление на руководство этой балканской республики и лично на президента Александра Вучича, буквально используя метод кнута и пряника.

Вучич неоднократно сетовал, что требование о введении санкций против РФ звучит на каждой встрече с западными политиками. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил на встрече с главами МИД стран Западных Балкан в конце мая, что «близкие связи с Россией несовместимы с европейской интеграцией».



Одним из способов, который используют еврочиновники, чтобы изменить позицию сербского руководства, стало увязывание поддержки Белградом антироссийских санкций с дальнейшими шагами по вступлению Сербии в Евросоюз. Заявку на вступление в ЕС Сербия подала в сентябре 2009 года, а статус кандидата на членство в союзе получила в марте 2012 года. Сам по себе этот статус почти ничего не значит. Так, кандидатом на вступление в ЕС Турция стала еще в 1999 году, Северная Македония — в 2005-м, а Черногория дожидается своего часа с 2010 года. Последней в ЕС в 2013 году вступила Хорватия, процесс занял десять лет.

Однако руководство Сербии не намерено поддаваться шантажу Брюсселя. Твердую позицию по этому поводу в очередной раз высказал заместитель премьер-министра Сербии Александр Вулин, который заявил, что Белград не присоединится к антироссийским санкциям ради вступления в Евросоюз.

Мы не введем санкции против Российской Федерации и не потеряем друга, который веками не допускал того, чтобы Сербия была утрачена. Если Сербия нужна Евросоюзу хотя бы настолько, насколько Молдавия, пусть перестанут требовать от нас то, чего мы не можем им дать

— приводятся слова Вулина в заявлении, опубликованном партией «Движение социалистов», лидером которой он является.

Вулин отметил, что если Сербия поддержит антироссийские санкции, то следующим требованием, которое предъявляет Брюссель как условие вступления в ЕС, станет признание Белградом суверенитета самопровозглашенной Республики Косово и упразднение Республики Сербской Боснии и Герцеговины. Заместитель главы правительства подчеркнул, что Сербия – самостоятельная и свободная страна, чего не скажешь о большинстве государств Евросоюза.

К слову, на Западе Вулина, ранее занимавшего пост министра обороны в правительстве Сербии, открыто называют пророссийским политиком. В декабре 2020 года он официально провозгласил концепцию «сербского мира», основанного на идее «Великой Сербии», поддерживаемой в том числе православным духовенством страны.

В июле 2023 года Вулин попал под санкции США по обвинениям в коррупции, участии в сети наркоторговцев и помощи торговцу оружием Слободану Тешичу и белорусской фирме «Белтехэкспорт». В конце января этого года по решению президента РФ Владимира Путина Вулин был награжден орденом Дружбы, награду он получил от руководителя Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина в штаб-квартире СВР в Москве. Вообще, в России сербский политик бывал неоднократно. В последний раз, 10 июня 2024 года, вице-премьер Сербии в Москве провел встречу с главой МВД РФ Владимиром Колокольцевым.

2 комментария
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  1. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    0
    Сегодня, 10:54
    В июле 2023 года Вулин попал под санкции США по обвинениям в коррупции, участии в сети наркоторговцев и помощи торговцу оружием Слободану Тешичу и белорусской фирме «Белтехэкспорт».

    Как там - Был бы человек, а обвинение и статья всегда найдётся... am
  2. Vik66 Звание
    Vik66
    0
    Сегодня, 10:57
    Ой, да ладно ! Зажмут Вучичу яйки в дверях - и никуда он не денется. Боеприпасов на 800 лямов продал и не поперхнулся, "братишка"... no