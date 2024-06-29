НАТО подготовило «ловушку» для российских самолетов

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НАТО подготовило «ловушку» для российских самолетов


В западных источниках появилась информация о «ловушке», которую НАТО расставило для российских истребителей над Чёрным морем.

Англичане демонстративно направили в район Севастополя самолёт RC-135W. Два истребителя Eurofighter Typhoon сопровождали его, при этом у них были включены транспондеры. В какой-то момент оба истребителя сделали вид, что отошли от самолёта ДРЛОиУ, который обеспечивает дальнее радиолокационное обнаружение и наведение, и российские истребители приблизились к оставшемуся в одиночестве RC-135W.

Оказалось, что за самолётом ДРЛОиУ в «тени» находилась ещё одна пара «Еврофайтеров», которые летели с выключенными транспондерами. Из-за численного превосходства противника российской паре истребителей пришлось отойти.

Западные блогеры с радостью хвалят изобретательность англичан, отмечая, что они «повеселились за счёт российских пилотов».
19 комментариев
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  1. ваш вср 66-67 Звание
    ваш вср 66-67
    +4
    Сегодня, 04:21
    [Западные блогеры с радостью хвалят изобретательность англичан, отмечая, что они «повеселились за счёт российских пилотов».]

    Пора бы уже веселиться нашим пилотам и ПВОшникам!
    Стоит один раз утопить англосаксов и их "веселье" сразу как то потускнеет!
  2. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +16
    Сегодня, 04:22
    Ага, а собственных радаров у нас нет и наши ориентируются исключительно по Флай радару и транспондерам, угу, и в чем "веселье" то???
  3. Леха с Андроида. Звание
    Леха с Андроида.
    +6
    Сегодня, 04:24
    Наглеют крестоносцы...повышают ставки, провокации следуют одна за другой...приучил их Кремль своими ложными угрозами к мысли что с русскими можно не церемониться.
    Думаю что дальше так и будет продолжаться.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +7
      Сегодня, 04:32
      Лёха с Андроида hi, без всяких подначек и сарказма, а вы уверенны что так оно и было как описывают ЗАПАДНЫЕ ИСТОЧНИКИ информации?
      1. Леха с Андроида. Звание
        Леха с Андроида.
        +1
        Сегодня, 04:36
        Нет конечно не уверен...детали происшествия могут отличаться. smile
        Но есть факт полета самолёта RC-135W у границ Севастополя...это уже угроза Севастополю и его жителям...как правило за такими полетами следуют атаки натовскими ракетами, БПЛА, БЭК...так что все серьёзно.
        1. Ропот 55 Звание
          Ропот 55
          +2
          Сегодня, 04:40
          Лёха с Андроида все эти разведчики и наводчики как с пилотами так и без летают там в режиме 24/7 и атаки идут во многом благодаря им и угроза эта появилась аж с 2014 года. И последний удар это показал.
  4. alexoff Звание
    alexoff
    +4
    Сегодня, 04:26
    А наши тоже без транспондеров летают? Что их на флайрадаре нет?
  5. Иезекиль 25-17 Звание
    Иезекиль 25-17
    +3
    Сегодня, 04:30
    Пусть к ним прилетит С 500.
  6. Sergey39 Звание
    Sergey39
    +4
    Сегодня, 04:32
    А, в чем веселье. Очень, трудно понять логику «западников»? Включен транспондер или выключен, самолет виден на мониторах РЛС.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +3
      Сегодня, 04:36
      Sergey39 hi, вот и я не пойму что за хохма, у наших что всё на транспондерах построенно? И ПВО не видело ни куда свалила первая пара, ни где "притаилась" вторая???
    2. Иезекиль 25-17 Звание
      Иезекиль 25-17
      +2
      Сегодня, 04:47
      Радиолакационный след одного сливается со следом другого и их, истребителей за ним не видно.
      1. Леха с Андроида. Звание
        Леха с Андроида.
        +2
        Сегодня, 04:56
        Возможно так был сбит сирийцами наш разведовательный самолёт ... Из С-200 пальнули без раздумий якобы по израильскому истребителю...погибли наши лучшие спецы радиолокационной разведки.
        1. Крымский партизан 1974 Звание
          Крымский партизан 1974
          0
          Сегодня, 05:54
          Возможно так был сбит сирийцами наш разведовательный самолёт ... Из С-200 пальнули без раздумий якобы по израильскому
          ...не возможно а так оно и было...ввиду неопытности персонала атака была устроена в автоматическом режиме станции наведения....в С-200 в алгоритме автоматического наведения на цель изначально заложено выбирать цель по жирнее...вот и произошло то что произошло...в 2001 произошла подобная трагедия
      2. Р_С_Ф_С_Р_ Звание
        Р_С_Ф_С_Р_
        0
        Сегодня, 05:34
        Для осмотра под разными углами РЛС установлены в разных местах, а не только Крыму. Не исключая наблюдение с кораблей и из космоса.

        Другое дело, что положение дел в обороне может быть таким ужасным, что даже нафантазировать такое будет сложно.
        У нас вон беспилотники свободно летают аж в Оренбург, точнёхонько в "загоризонтную" ПРО.
        1. Добрый злыдень Звание
          Добрый злыдень
          0
          Сегодня, 05:50
          Цитата: Р_С_Ф_С_Р_
          У нас вон беспилотники свободно летают аж в Оренбург, точнёхонько в "загоризонтную" ПРО.

          И вы думаете, что они летают из скакляндии? В Подмосковье ловят банды, которые запускают дроны, по местным лесам.(В Салтыковке, в Торбеево...)
      3. Крымский партизан 1974 Звание
        Крымский партизан 1974
        0
        Сегодня, 05:48
        Радиолакационный след одного сливается со следом другого и их, истребителей за ним не видно.
        ...могу только посоветовать, ознакомится с материалами по ПВО Сергея Линика ( Бонго), а потом рассуждать об следах
  7. Tagan Звание
    Tagan
    +1
    Сегодня, 04:47
    с радостью хвалят изобретательность англичан, отмечая, что они «повеселились за счёт российских пилотов».

    Тонкий английский юмор - смеяться после слова "табуретка".
    Что это вообще было, граждане?
  8. Крымский партизан 1974 Звание
    Крымский партизан 1974
    0
    Сегодня, 05:44
    Западные блогеры с радостью хвалят изобретательность англичан,
    ...да потому что они дегенераты...огорчает другое...можно б нашим пилотам продемонстрировать "коробку"...но этого не случилось
  9. faiver Звание
    faiver
    0
    Сегодня, 06:02
    как по мне так больше похоже на развесистую лапшу....