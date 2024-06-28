Американское СМИ: Демократическая партия обсуждает возможность замены кандидатуры Байдена на президентских выборах

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Американское СМИ: Демократическая партия обсуждает возможность замены кандидатуры Байдена на президентских выборах

Пожилой возраст действующего президента США и основного кандидата на предстоящих выборах от Демократической партии, а также многочисленные конфузы на публике, становятся серьезным препятствием для его победы в конкурентной борьбе за пост главы государства. Это прекрасно понимают и в рядах демократов.

Как пишет американское издание The Politico, в настоящее время Демократическая партия обсуждает возможность замены кандидатуры Джо Байдена на президентских выборах. По утверждению издания, некоторые видные демократы очень расстроились очевидным провалом Байдена на дебатах со своим главным конкурентом-республиканцем, бывшим главой государства Дональдом Трампом.

Дебаты Байдена и Трампа стали одним из последних событий, подтолкнувших демократов к обсуждению замены кандидатуры действующего президента. Издание ссылается сразу на три источника в рядах демократов. Однопартийцы считают, что Байдену пора выходить из предвыборной гонки, а на смену ему должен прийти более молодой и активный кандидат.

Ранее уже появлялась информация о том, что в Демократической партии США сомневаются в возможности Байдена представлять демократов на президентских выборах. Такой человек как Байден гарантирует провал партии на предстоящих президентских выборах.

До этого британская газета The Daily Mail писала, что заставить Байдена отказаться от участия в президентских выборах не так просто. Демократам может потребоваться поддержка «авторитетов» партии, таких как бывшие президенты США Билл Клинтон и Барак Обама, экс-спикер Конгресса Нэнси Пелоси и лидер демократического большинства в Сенате США Чак Шумер.