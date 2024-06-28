Российские корабли смогут «видеть» украинские безэкипажные катера, управляемые Starlink

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Российские корабли смогут «видеть» украинские безэкипажные катера, управляемые Starlink

Российские корабли могут обнаруживать украинские безэкипажные катера, управляемые Starlink, с помощью комплекса дальнего радиотехнического мониторинга ЧВА-001-04РП-Э, разработанного НИИ «Вектор». Об этом рассказал главный конструктор изделия Игорь Глебов.

Разработанный комплекс дальнего радиотехнического мониторинга ЧВА позволяет обнаруживать работающие радиоэлектронные средства морского, наземного и воздушного базирования. Сам комплекс пассивный, поэтому противник его не может засечь. При этом он способен засекать даже безэкипажные катера, которые из-за своих размеров практически невозможно засечь обычными средствами радиолокации.



Из-за того, что противник использует для каналов управления спутниковую сеть Starlink, обмен информацией идет через антенну, направленную вверх. В этой ситуации засечь БЭК можно только по побочным сигналам значительно меньшей мощности, которые распространяются в горизонтальной плоскости. Вот их-то и ловит комплекс.

К сожалению, противник использует Starlink с узко направленным вверх сигналом, что делает дальность обнаружения довольно маленькой. И здесь уже зависит от того, как легко комплекс перенастраивается и быстро реагирует в широком спектре рабочих частот. В этом случае это будет хорошая помощь для наших моряков и береговых подразделений,

— приводят «Известия» слова ветерана войск радиоэлектронной борьбы ВС РФ Клима Дмитриева.

На данный момент специалисты разрабатывают мобильную версию комплекса на базе автомобиля «КамАЗ».
1 комментарий
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  1. Konnick Звание
    Konnick
    +1
    Сегодня, 10:55
    Российские корабли могут обнаруживать украинские безэкипажные катера, управляемые Starlink, с помощью комплекса дальнего радиотехнического мониторинга ЧВА-001-04РП-Э, разработанного НИИ «Вектор»

    Ну а зачем об этом открыто заявлять? Пусть это было бы сюрпризом.
    Надоели эти анонсы