Минобороны Боливии: поводом для попытки госпереворота мог стать визит президента в Россию

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Минобороны Боливии: поводом для попытки госпереворота мог стать визит президента в Россию

Визит президента Боливии Луиса Арсе в Санкт-Петербург мог не понравиться некоторым странам и при этом стать одной из причин, которые в итоге привели к попытке государственного переворота.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Минобороны Боливии Эдмундо Новильо, сближение с Москвой и недавняя поездка боливийского лидера на ПМЭФ, где он встретился с президентом России России Владимиром Путиным, а также иные факторы внешнего характера могли стать поводом для организации попытки госпереворота в стране.



Новильо считает, что нельзя исключать, что визит Арсе в Россию мог вызвать определенную негативную реакцию в странах, которые находятся в оппозиции к БРИКС. Глава боливийского оборонного ведомства отметил, что эти страны, которые на протяжении длительного времени доминировали над Боливией, стремятся к возвращению своего влияния, чтобы получить политический контроль в стране и продолжить разграблять ресурсы страны.

В свою очередь, заместитель главы МВД Боливии Джонни Агилера сообщает, что в настоящее время устанавливаются возможные факты финансирования из-за рубежа попытки вооруженного госпереворота, предпринятой бывшим командующим вооруженными силами генералом Хуаном Хосе Сунигой.

Агилера напомнил, что Сунига признал, что обладает международной поддержкой. В настоящее время компетентные органы пытаются установить характер этой поддержки, а также наличие зарубежных источников финансирования попытки госпереворота.
3 комментария
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  1. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    -1
    Сегодня, 12:15
    Попытки сделать Россию страной изгоем всё равно обречены на провал... Ненависть к Штатам всё равно перевесит нелюбовь к России... А Штаты странам третьего мира есть за что ненавидеть, ибо кроме места возле параши они этим странам ничего толком не предлагают... am
  2. Сергей_С0710 Звание
    Сергей_С0710
    0
    Сегодня, 12:38
    Штаты хотели поставить еще одного "своего сукиного сына".
    И плевать они хотели на выборы и все остальную демократическую мишуру.
  3. Жозе Звание
    Жозе
    0
    Сегодня, 12:38
    Недопиночет обломался и его матрасные кукловоды обломались тоже.⁸