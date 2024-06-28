Минобороны Боливии: поводом для попытки госпереворота мог стать визит президента в Россию
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Визит президента Боливии Луиса Арсе в Санкт-Петербург мог не понравиться некоторым странам и при этом стать одной из причин, которые в итоге привели к попытке государственного переворота.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Минобороны Боливии Эдмундо Новильо, сближение с Москвой и недавняя поездка боливийского лидера на ПМЭФ, где он встретился с президентом России России Владимиром Путиным, а также иные факторы внешнего характера могли стать поводом для организации попытки госпереворота в стране.
Новильо считает, что нельзя исключать, что визит Арсе в Россию мог вызвать определенную негативную реакцию в странах, которые находятся в оппозиции к БРИКС. Глава боливийского оборонного ведомства отметил, что эти страны, которые на протяжении длительного времени доминировали над Боливией, стремятся к возвращению своего влияния, чтобы получить политический контроль в стране и продолжить разграблять ресурсы страны.
В свою очередь, заместитель главы МВД Боливии Джонни Агилера сообщает, что в настоящее время устанавливаются возможные факты финансирования из-за рубежа попытки вооруженного госпереворота, предпринятой бывшим командующим вооруженными силами генералом Хуаном Хосе Сунигой.
Агилера напомнил, что Сунига признал, что обладает международной поддержкой. В настоящее время компетентные органы пытаются установить характер этой поддержки, а также наличие зарубежных источников финансирования попытки госпереворота.
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