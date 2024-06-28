РПК-16: почему преемник РПК-74 не был принят на вооружение
В 2013 году конструкторы из концерна «Калашникова» в инициативном порядке в рамках ОКР «Типчак» приняли решение приступить к разработке замены устаревшему РПК-74. Основной целью проекта было создание легкого, надежного и в то же время мощного ручного пулемета для спецподразделений.
Прототип изделия впервые был представлен на выставке «Армия-2016».
Технические характеристики оружия действительно впечатляли. Пулемет показывал скорострельность в 700 выстрелов в минуту, а его прицельная дальность составляла 800 метров. При этом барабан вмещал в себя 95 патронов калибра 5,45 мм.
Стоит отметить, что помимо барабана в РПК-16 также могли использоваться обычные магазины вместимостью 30 и 45 патронов. На пулемет можно было устанавливать сошки, а также различные прицельные приспособления вроде оптики, коллиматора, а также прицела ночного видения.
Масса нового пулемета без магазина, сошек и прицельных приспособлений составляла всего 4,5 кг.
В то же время одной из главных особенностей РПК-16 была возможность замены ствола с длинного 580 мм на короткий 415 мм и наоборот. Правда, данную манипуляции ввиду ее сложности едва ли можно было производить в боевых условиях.
В целом, изделие у конструкторов концерна «Калашникова» получилось весьма достойное. Однако РПК-16 так и остался в статусе опытного образца.
Все дело в том, что помимо ряда преимуществ новейший ручной пулемет имел и свои недостатки, которые были выявлены в ходе опытной эксплуатации в 2019 году.
Во-первых, чуда с барабаном большой вместимости не случилось. Пластиковый бубен не обеспечивал необходимую для боевого оружия безотказность и при этом имел избыточную массу.
Фактически, на один килограмм патронов пулеметчику приходилось таскать на себе килограмм магазинов (соотношение 1:1).
Во-вторых, что самое важное, новый ручной пулемет Калашникова показал недостаточную безопасность при эксплуатации.
По причине вышеупомянутых недостатков РПК-16 не был принят на вооружение, а концерн «Калашникова» приступил к разработке нового пулемета.
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