«У нас и в Польше хорошо получается»: Варшава отказалась отправлять своих военных инструкторов на Украину
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Польских солдат на Украине не будет, даже военных инструкторов, Варшава не намерена присоединяться к другим странам и участвовать в «учебной» миссии. Об этом заявил министр обороны республики Владислав Косиняк-Камыш.
Польша отказывается участвовать в различных коалициях и миссиях, предусматривающих отправку военных инструкторов и солдат на Украину. Польские инструкторы продолжат готовить украинских солдат на своей территории, поскольку эта тактика уже принесла успех. Так что желающие отправиться на Украину могут это делать, но без поляков.
Я знаю, что некоторые страны хотели бы отправиться на Украину с обучающей миссией. Польша стоит на позиции, наше мнение следующее: мы уже обучили более 20 тысяч солдат в Польше. Это идет хорошо. Мы будем продолжать это далее.
- заявил глава польского военного ведомства.
Ранее появилась информация, что Польша готова ввести свои войска на Украину, но только в случае прорыва российскими войсками фронта и наступления на Западную Украину. Варшава планирует забрать пару-тройку западных областей Украины с дальнейшим присоединением к себе. До этого поляки будут делать вид, что не очень-то стремятся попасть на Украину.
О создании коалиции в рамках учебной миссии на Украине бредят прибалтийские лимитрофы, поскольку одни они туда соваться жутко боятся. Воду также мутит Макрон, пообещавший отправить на помощь Киеву до 2 тысяч французских солдат. Как будет на самом деле, покажет время.
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