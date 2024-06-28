«У нас и в Польше хорошо получается»: Варшава отказалась отправлять своих военных инструкторов на Украину

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«У нас и в Польше хорошо получается»: Варшава отказалась отправлять своих военных инструкторов на Украину

Польских солдат на Украине не будет, даже военных инструкторов, Варшава не намерена присоединяться к другим странам и участвовать в «учебной» миссии. Об этом заявил министр обороны республики Владислав Косиняк-Камыш.

Польша отказывается участвовать в различных коалициях и миссиях, предусматривающих отправку военных инструкторов и солдат на Украину. Польские инструкторы продолжат готовить украинских солдат на своей территории, поскольку эта тактика уже принесла успех. Так что желающие отправиться на Украину могут это делать, но без поляков.



Я знаю, что некоторые страны хотели бы отправиться на Украину с обучающей миссией. Польша стоит на позиции, наше мнение следующее: мы уже обучили более 20 тысяч солдат в Польше. Это идет хорошо. Мы будем продолжать это далее.

- заявил глава польского военного ведомства.

Ранее появилась информация, что Польша готова ввести свои войска на Украину, но только в случае прорыва российскими войсками фронта и наступления на Западную Украину. Варшава планирует забрать пару-тройку западных областей Украины с дальнейшим присоединением к себе. До этого поляки будут делать вид, что не очень-то стремятся попасть на Украину.

О создании коалиции в рамках учебной миссии на Украине бредят прибалтийские лимитрофы, поскольку одни они туда соваться жутко боятся. Воду также мутит Макрон, пообещавший отправить на помощь Киеву до 2 тысяч французских солдат. Как будет на самом деле, покажет время.
6 комментариев
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  1. oppozite28 Звание
    oppozite28
    +2
    Сегодня, 11:58
    Я знаю, что некоторые страны хотели бы отправиться на Украину с обучающей миссией. Польша стоит на позиции, наше мнение следующее: мы уже обучили более 20 тысяч солдат в Польше. Это идет хорошо. Мы будем продолжать это далее.

    - заявил глава польского военного ведомства.
    Странно, но почему-то так не считают польские военные которые погибли на учениях, как бы чисто случайно. Кстати польские военные как и всегда предпочитают проводить свой отпуск в(на)Украине what Вопрос только в том кому служить ...
  2. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    +1
    Сегодня, 11:59
    мы уже обучили более 20 тысяч солдат в Польше. Это идет хорошо. Мы будем продолжать это далее.

    Ну вот никак не пойму чему инструкторы невоюющей Польши могут научить солдат ВСУ воюющей Украины...
    Последними из воевавших пшеков были четыре танкиста и собака, да и то среди них был один грузин, да и собака была немецкой овчаркой... soldier
  3. APASUS Звание
    APASUS
    +1
    Сегодня, 12:15
    Интернет забит роликами с поляками на Украине . Урсулочка тут обмолвилась о тысячах погибших поляках Это такие прозрачные поляки ,которых не видят в Польше
  4. Tagan Звание
    Tagan
    0
    Сегодня, 12:22
    Польских солдат на Украине не будет, даже военных инструкторов

    Не соображу, это после того, как по заднице получили?
  5. faiver Звание
    faiver
    0
    Сегодня, 12:30
    а шо это вдруг случилось? аяяй....
  6. Denis812 Звание
    Denis812
    0
    Сегодня, 12:45
    Как человек, живущий в Польше уже давненько, могу сказать следующее.
    Первое время после начала СВО в Польше был сильный ажиотаж, бывшие военные пачками записывались в массовые туры по восточным Карпатам днепровским пляжам.
    Но после переполнения ряда кладбищ, количество энтузиастов поубавилось.
    С другой стороны должен отметить, что вся эта ситуация привела к следующему:
    1. Серьезное увеличение польских ВС, их бюджета.
    2. Огромный рост военного трафика. И наземного и воздушного. Это всё видно невооруженным глазом.
    3. Релокантов из Украины серьёзно подталкивают к вступлению в некие военные структуры с прицелом на армию.