Зампостпреда США в ООН: Нужно лишить хуситов оружия

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Зампостпреда США в ООН: Нужно лишить хуситов оружия

Совет Безопасности ООН принял резолюцию, которая требует от йеменских повстанцев прекратить нападения на корабли. Резолюция также призывает к срочным действиям по устранению нарушений морской безопасности на важном водном пути Ближнего Востока.

Резолюция была принята 12 голосами «за», при этом Россия, Китай и Алжир воздержались. В резолюции содержится требование к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу ежемесячно информировать о нападениях хуситов в Красном море и Аденском заливе.



Судоходство на этом маршруте резко сократилось в объёмах, что имеет решающее значение для рынков Азии, Ближнего Востока и Европы. При этом хуситы объявили, что будут продолжать нападения до тех пор, пока продолжается война в секторе Газа.

Именно тем, что резолюцию нужно принимать сначала по Газе, где прекращение войны Израилем автоматически бы сняло вопрос ударов хуситов по кораблям в Красном и Аравийском морях, и объяснили делегации Алжира, Китая и РФ своё голосование в качестве воздержавшихся.

С ноября хуситы атаковали более 60 кораблей на этом водном пути, используя ракеты и беспилотники. Одно судно было захвачено, два потоплены. Сами хуситы заявляют, что нанесли успешный удар по одному из американских авианосцев. Некоторое время назад он был вынужден покинуть воды Красного моря.

Хуситы утверждают, что их целью являются корабли, связанные с Израилем, США или Великобританией. При этом в упомянутых странах пытаются заявлять, будто бы некоторые из атакованных судов к ним не имеют никакого отношения.

Принятая в четверг резолюция стала продолжением резолюции, принятой 10 января, которая также осуждала и требовала немедленного прекращения нападений со стороны хуситов. Новая резолюция призывает к осторожности и сдержанности, чтобы избежать дальнейшей эскалации ситуации в Красном море и в регионе в целом.

Заместитель постпреда США Роберт Вуд, выступая от имени США и Японии, которые выступили соавторами резолюции, заявил после голосования, что атаки хуситов «угрожают международному миру и безопасности» и представляют собой «глобальную проблему», которая «требует глобального решения». А вот война Израиля в Газе и бомбардировки Ливана, надо полагать, угрозы миру и безопасности не представляют, если руководствовать логикой авторов этого документа.

Вуд:

Нужно лишить хуситов оружия. Эта резолюция обязывает все страны соблюдать эмбарго на поставки оружия этой группировке и другим лицам, подрывающим стабильность Йемена.

Заместитель постпреда Китая в ООН Гэн Шуан заявил, что Пекин неоднократно призывал хуситов прекратить нападения на коммерческие суда, но воздержался, как и в январе, поскольку некоторые ключевые элементы резолюции могут иметь негативные последствия и привести к дальнейшей эскалации региональной напряжённости.

Гэн Шуан также отметил, что немедленное и прочное прекращение огня в секторе Газа может помочь охладить ситуацию в Йемене и на Красном море.
14 комментариев
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  1. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    +3
    Сегодня, 12:02
    Зампостпреда США в ООН: Нужно лишить хуситов оружия

    Ну так пойди и отбери, вот только панихиду по себе заранее закажи и оплати, чтобы родственники не мучались... am
    1. Алекс_1973 Звание
      Алекс_1973
      +2
      Сегодня, 12:11
      Они через ООН пытаются протащить идею о запрете поставок оружия Ираном. Но нам то оно зачем, нам наоборот стоит нарастить туда поставки чего помощнее и поточнее. Если хусситам удастся хотя бы прилично повредить американскую калошу с самолетами, это будет огромная победа и оплеуха заштатникам.
  2. HAM Звание
    HAM
    0
    Сегодня, 12:11
    Янки попробовали лишить хуситов оружия,плохо получилось.....пошли жаловаться в ООН.....надо в "спортлото",наверняка,надёжней.....
  3. APASUS Звание
    APASUS
    -1
    Сегодня, 12:13
    Призыв в пустоту .Надо перекрыть продажу оружия в даркнете ,перекрыть контрабанду и отловить торговцев оружием.А учитывая, что в современном мире основные торгаши сейчас ,друзья США из Украины .........................призыв выглядит смешно
  4. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    +1
    Сегодня, 12:22
    Ну, что, рОбяты, обосратушки? А как дышал! Нету у вас методов против Кости Сапрыкина (с) Эх, хуситушкам угольком бы помочь... :)
    1. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      0
      Сегодня, 12:41
      Цитата: убей фашиста
      Нету у вас методов против Кости Сапрыкина (с)

      Сомнительная цитата, учитывая чем всё закончилось для Кости САпрыкина в фильме... wassat
  5. Zaurbek Звание
    Zaurbek
    0
    Сегодня, 12:32
    Что бы что ни будь получить, нужно что нибудь дать...или всех убить.
  6. Denis812 Звание
    Denis812
    0
    Сегодня, 12:34
    Зампостпреда США в ООН: Нужно лишить хуситов оружия!
    "Совершенно верно", - подтвердил постпред России, и добавил, -"Нужно лишить их плохого оружия, а выдать оружие ещё лучше!"
  7. С.З. Звание
    С.З.
    0
    Сегодня, 12:36
    Рано или поздно хуситов прихлопнут. Это обычные бандиты.
    1. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      +1
      Сегодня, 12:42
      Цитата: С.З.
      Рано или поздно хуситов прихлопнут. Это обычные бандиты.

      А США это необычные бандиты?
    2. paul3390 Звание
      paul3390
      +1
      Сегодня, 12:43
      Это обычные бандиты.

      Думаю - у хуситов точно такое же мнение насчёт Запада... Да и не только у них..
  8. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    0
    Сегодня, 12:38
    Глубокая мысль))) а главное, очень оригинальная. Может они даже знают как это сделать?)))
  9. paul3390 Звание
    paul3390
    0
    Сегодня, 12:41
    Ну - и чё вы им сделаете? Санкциями обложите? Счета арестуете? От СВИФТа отключите? laughing

    Или опять типа бомбить учнёте, в расчёте таки завалить любимого ишака тамошнего шейха, или накрыть его загородную глинобитную халупу? Да клали на вас хуситы с прибором.. Люди, у которых и так практически ничего нет и которые не боятся смерти - непобедимы..
    1. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      0
      Сегодня, 12:43
      Цитата: paul3390
      Люди, у которых и так практически ничего нет и которые не боятся смерти - непобедимы..

      "Пролетариату нечего терять кроме своих цепей"... вспомнилось...