Возможен «дружественный огонь»: в Сирии разбился американский БПЛА MQ-1 Grey Eagle

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Возможен «дружественный огонь»: в Сирии разбился американский БПЛА MQ-1 Grey Eagle

Военная группировка армии США и их союзников на Ближнем Востоке лишилась еще одного весьма дорого в прямом смысле слова разведывательно-ударного беспилотника. В арабском сегменте соцсетей распространяются кадры обломков американского БПЛА MQ-1 Grey Eagle.

Сообщается, что американский дрон с ракетами класса «воздух-поверхность» Hellfire на борту упал вчера в восточной сирийской провинции Дейр-Эз-Зор недалеко от города аль-Бусайра. Эту территорию контролируют, а правильнее сказать, оккупируют, военные США и их местные союзники. Это зона активных боевых действий. Точная причина крушения беспилотника неизвестна. Американские военные уже находятся на месте падения БПЛА и собирают обломки для выяснения причин жесткого приземления дрона.



Инцидент произошел менее чем через неделю после того, как в результате удара беспилотника погиб боец иракской вооруженной группировки Катаиб Сайид аш-Шухада недалеко от города аль-Букамаль в южной сельской местности Дейр-Эз-Зора, которая контролируется сирийскими правительственными силами. Катаиб Сайид аш-Шухадакль является ключевой группировкой Исламского сопротивления в Ираке (IRI), которая начала активную фазу боевых действий против возглавляемой США военной группировки в Сирии и Ираке после вторжения армии обороны Израиля в сектор Газа.

Российский Центр по примирению в Сирии, входящий в состав Министерства обороны России, позже сообщил, что удар был нанесен как раз боевым беспилотником вооруженных сил США MQ-1 Grey Eagle. Центр также сообщил, что в результате удара были убиты или ранены несколько мирных сирийских граждан.

Около 10:30 вечера [19:30 по Гринвичу] 21 июня многоцелевой беспилотник MQ-1C так называемой международной антитеррористической коалиции из воздушного пространства Ирака, не нарушая воздушного пространства Сирии, нанес удар по грузовику, двигавшемуся в районе города Аль-Букамаль (Абу-Кемаль). В результате атаки погибли и получили ранения граждане Сирии

— заявил 22 июня на брифинге начальник Центра по примирению в Сирии Минобороны РФ генерал-майор Юрий Попов.

Есть предположение, что американский разведывательно-ударный дрон стоимостью около 25 миллионов долларов MQ-1 Grey Eagle вчера сбили боевики IRI в ответ на убийство одного из своих лидеров. Ранее, 18 января, сообщалось, что члены этой группировки сбили американский боевой беспилотник MQ-9 Reaper над северо-восточной иракской провинцией Дияла. Причем дрон находился на большой высоте, что говорит о наличии у исламистов достаточно современных средств ПВО.

Обычно командование армии США объясняет очередную потерю БПЛА техническими неисправностями, но на этот раз появились и другие версии. Некоторые сирийские источники утверждают, что произошел так называемый «дружественный огонь», и дрон был сбит самими американскими военными, принявшими его за иранский беспилотник. Ранее такое уже случалось на одной из военных баз США на Ближнем Востоке. В конце февраля немецкий фрегат «Гессе» в Красном море по ошибке обстрелял американский беспилотник MQ-9 Reaper, перепутав его с беспилотником йеменских хуситов. Правда, вроде как корабельная ПВО промахнулась.

Наибольшее количество тоже очень не дешевых сбитых американских разведывательно-ударных беспилотников MQ-9 Reaper на счету йеменских хуситов. В конце мая боевики военизированного крыла йеменских повстанцев «Ансар Аллах» заявили, что, считая с осени прошлого года, они сбили ракетой «земля-воздух» вроде как собственного производства пятый по счету американский БПЛА стоимостью около 30 миллионов долларов. По другим данным, хуситы к настоящему времени сбили уже семь или даже девать американских беспилотников. Эксперты отмечают, что потери столь дорогостоящих беспилотников существенно ослабляют как разведывательные, так и ударные возможности военной коалиции во главе с США на Ближнем Востоке.
14 комментариев
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  1. neworange88 Звание
    neworange88
    +4
    Сегодня, 12:06
    Где только не сбивают американские БПЛА,только не около Крыма.Аж обидно.
    1. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      0
      Сегодня, 12:25
      возможно ситуация поменяется, сегодня статья была, что Белоусов дал поручил Генштабу ВС РФ «внести предложения по мерам оперативного реагирования на провокации»
      1. Пленник Звание
        Пленник
        0
        Сегодня, 12:36
        «Внести предложения по мерам оперативного реагирования на провокации», как-то не похоже на- сбивать к такой-то мазер.
    2. Аргон Звание
      Аргон
      0
      Сегодня, 12:46
      А ещё обидней представить, как поступили бы США если бы около их территорий ( пускай и спорных) кружили бы наши наводчики во время БД....
  2. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    +5
    Сегодня, 12:09
    Ну хоть над Сирией начали сбивать... Надеюсь, что это тенденция по расширению закрытого для американских БПЛА воздушного пространства...
  3. APASUS Звание
    APASUS
    +2
    Сегодня, 12:09
    Американцы столько разных банд поддерживают в Сирии ,что иногда происходят непонятные пришествия
    1. Пленник Звание
      Пленник
      0
      Сегодня, 12:42
      Сколько лет наши миссию в Сирии проводят, так нет за это время сколотить банду "антиасадовскую и антикяфирскую". Сколько серьезных парней в Татарстане, Башкортостане, в Нижегородской и Пермских областях. Отпустили бороды, подцепили четки и вперёд- валить "по дружески" пиндocoв их же оружием. winked
  4. oppozite28 Звание
    oppozite28
    0
    Сегодня, 12:16
    Около 10:30 вечера [19:30 по Гринвичу] 21 июня многоцелевой беспилотник MQ-1C так называемой международной антитеррористической коалиции из воздушного пространства Ирака, не нарушая воздушного пространства Сирии, нанес удар по грузовику, двигавшемуся в районе города Аль-Букамаль (Абу-Кемаль). В результате атаки погибли и получили ранения граждане Сирии

    — заявил 22 июня на брифинге начальник Центра по примирению в Сирии Минобороны РФ генерал-майор Юрий Попов.
    Никак кто из кузова грузовика тапочком бросил в Grey Eagle crying
  5. Касатик Звание
    Касатик
    +3
    Сегодня, 12:23
    Генерал-майор Ю. Попов -заместитель начальника Центра, сменил боевого генерала, которого посадили за слова в адрес НГШ. А начальником в Сирии трудится генерал-лейтенант Кисель. Тот самый бывший командующий танковой армии, что побросала при "выравнивании ЛБС и занятии более выгодных позиций" немало исправных Т-90. Наказали:-)
    1. Konnick Звание
      Konnick
      0
      Сегодня, 12:43
      А начальником в Сирии трудится генерал-лейтенант Кисель.

      Как можно с такой фамилией стать генералом? Как вы лодку назовете...генетический след от предков, получивших такое прозвище обязательно проявится в будущем
  6. faiver Звание
    faiver
    0
    Сегодня, 12:26
    Мы рады за наших "партнеров", почаще бы так wink
  7. Сергей Колтаков Звание
    Сергей Колтаков
    +1
    Сегодня, 12:36
    Я наверное злой, потому, что меня ничего так не радует, как подобные новости❗❗❗
  8. Denis812 Звание
    Denis812
    +1
    Сегодня, 12:36
    что говорит о наличии у исламистов достаточно современных средств ПВО.

    Думаю, что исламистов с типичными ближневосточными фамилиями Иванов и Петров уже представили к внеочередным неближневосточным званиям.
  9. Сергей Викторович Королев Звание
    Сергей Викторович Королев
    0
    Сегодня, 12:37
    Обидно до слез.Везде сбивают и падают как дермо с небес. Но у нас запретный es.