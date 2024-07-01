1 июля в Российской Федерации отмечается День ветеранов боевых действий. В свое время с инициативой учреждения данного памятного дня выступил ряд общественных организаций, объединяющих участников локальных войн и вооруженных конфликтов. Впервые День ветеранов боевых действий отметили в 2009 году.В 2022 году группой депутатов Государственной думы и членов Совета Федерации РФ был внесен на рассмотрение законопроект об установлении данной памятной даты, но его отклонили. В 2024 году законопроект вновь был внесен на рассмотрение, но пока он не принят.В то же время, в ряде российских регионов День ветеранов боевых действий уже имеет официальный статус. Например, с 2022 года он включен в закон «О праздниках и памятных датах в Санкт-Петербурге».Правом на получение статуса ветерана боевых действий обладают лица, по поручению государственных органов или добровольно принимавшие участие в обеспечении военных интересов российского государства. Кстати, речь идет не только о военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации. Этот статус получают участвовавшие в вооруженных конфликтах в интересах РФ сотрудники специальных служб, правоохранительных органов, а также гражданские лица – медицинские специалисты, водители, люди других специальностей. Например, статус ветеранов боевых действий получают члены экипажей гражданских самолетов, выполнявших полеты в Афганистан.С началом специальной военной операции был расширен перечень лиц, имеющих право на получение данного статуса. Теперь его могут получить военнослужащие органов Федеральной службы безопасности РФ, отражавшие вооруженные акты агрессии украинских формирований на российской границе; добровольцы – участники специальной военной операции; военнослужащие и сотрудники силовых структур Донецкой и Луганской Народных Республик, участвовавшие в боевых действиях с 11 мая 2014 года; лица, направленные для обеспечения выполнения задач специальной военной операции. Рассматривается вопрос о получении права на данный статус для военных корреспондентов и репортеров, работающих в интересах России в зоне боевых действий.Ветераны боевых действий получают бессрочное удостоверение единого образца и нагрудный знак. Им положена ежемесячная пожизненная денежная выплата, индексируемая раз в год; повышенная пенсия на 32% выше обычной социальной пенсии; компенсация платы за наем, содержание и капитальный ремонт жилья в размере 50%; освобождение от налога на квартиру, дом, гараж. В целом список льгот для ветеранов боевых действий довольно внушительный.Сегодня в Российской Федерации, по данным Министерства обороны РФ, насчитывается не менее 2 миллионов ветеранов боевых действий (данные Росстата за 2022 год – 1,5 млн человек). Стоит отметить, что в реальности их может быть больше – не все из участников локальных войн и вооруженных конфликтов озаботились получением данного статуса. Все эти люди рисковали своими жизнями, обеспечивая защиту интересов российского государства и национальной безопасности нашей страны.Сейчас, когда проводится специальная военная операция, внимание общества и государства к ветеранам боевых действий растет. Конечно, хотелось бы, чтобы люди, участвовавшие в боевых действиях, получали более внушительную ежемесячную выплату. Президент Российской Федерации Владимир Путин справедливо отмечал, что участники специальной военной операции являются настоящей элитой современного российского общества, многие из них могут стать надежным резервом для органов государственной власти и управления. Ведь эти люди на деле, своей кровью, доказали готовность верой и правдой служить своей родной стране.«Военное обозрение» поздравляет всех ветеранов боевых действий нашей страны с памятным днем. Желаем здоровья и непременной бодрости духа.