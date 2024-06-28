Премьер-министр Польши анонсировал финансирование Евросоюзом создания «железного купола» ПВО над европейскими странами

Над европейскими странами будет создан «железный купол» противовоздушной и противоракетной обороны, а финансировать его будут из бюджета Евросоюза. С таким заявлением выступил премьер-министр Польши Дональд Туск по итогам саммита лидеров стран Евросоюза в Брюсселе.Проект «железного купола» ПВО над Европой был инициирован Польшей и Грецией. Но если с Польшей все понятно - она видит мнимую угрозу со стороны России, то кто может угрожать Греции? Разве что союзник Греции по НАТО Турция?Как отметил Туск, именно Варшаве в конечном итоге удалось «продавить» принятие данного проекта на саммите Евросоюза. Теперь европейские страны понесут дополнительные расходы на организацию системы противовоздушной обороны. Все эти расходы лягут дополнительным бременем на бизнес и население европейских государств.Кроме того, на обсуждение Евросоюза был вынесен и предложенный Польшей проект создания балтийской линии обороны на границе с Российской Федерацией. До этого Польша, Литва, Латвия и Эстония запросили у Евросоюза деньги на создание линии обороны протяженностью 700 километров. Она должна быть оборудована вдоль границ указанных государств с Российской Федерацией и Белоруссией, а стоимость создания такой линии оценивается в 2,5 миллиарда евро.Таким образом, продолжается стремительная милитаризация Евросоюза. Страны Европы увеличивают свои расходы на оборону и придумывают все новые и новые проекты в сфере обороны, при этом постоянно раскручивается миф о «российской угрозе», хотя никакого смысла нападать на страны ЕС для России нет. Разве что сами европейские государства спровоцируют своими агрессивными действиями ответные шаги, но тогда и никакой «железный купол» им не поможет.

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