Премьер-министр Польши анонсировал финансирование Евросоюзом создания «железного купола» ПВО над европейскими странами

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Премьер-министр Польши анонсировал финансирование Евросоюзом создания «железного купола» ПВО над европейскими странами

Над европейскими странами будет создан «железный купол» противовоздушной и противоракетной обороны, а финансировать его будут из бюджета Евросоюза. С таким заявлением выступил премьер-министр Польши Дональд Туск по итогам саммита лидеров стран Евросоюза в Брюсселе.

Проект «железного купола» ПВО над Европой был инициирован Польшей и Грецией. Но если с Польшей все понятно - она видит мнимую угрозу со стороны России, то кто может угрожать Греции? Разве что союзник Греции по НАТО Турция?

Как отметил Туск, именно Варшаве в конечном итоге удалось «продавить» принятие данного проекта на саммите Евросоюза. Теперь европейские страны понесут дополнительные расходы на организацию системы противовоздушной обороны. Все эти расходы лягут дополнительным бременем на бизнес и население европейских государств.

Кроме того, на обсуждение Евросоюза был вынесен и предложенный Польшей проект создания балтийской линии обороны на границе с Российской Федерацией. До этого Польша, Литва, Латвия и Эстония запросили у Евросоюза деньги на создание линии обороны протяженностью 700 километров. Она должна быть оборудована вдоль границ указанных государств с Российской Федерацией и Белоруссией, а стоимость создания такой линии оценивается в 2,5 миллиарда евро.

Таким образом, продолжается стремительная милитаризация Евросоюза. Страны Европы увеличивают свои расходы на оборону и придумывают все новые и новые проекты в сфере обороны, при этом постоянно раскручивается миф о «российской угрозе», хотя никакого смысла нападать на страны ЕС для России нет. Разве что сами европейские государства спровоцируют своими агрессивными действиями ответные шаги, но тогда и никакой «железный купол» им не поможет.
5 комментариев
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  1. Сергей Колтаков Звание
    Сергей Колтаков
    0
    Сегодня, 12:33
    У Израиля тоже был такой Купол, но стал Друшлаг❗❗❗
  2. silberwolf88 Звание
    silberwolf88
    0
    Сегодня, 12:38
    Обычный распил бабла с околонулевым результатом но по поводу и с особым пафосом защиты от жутких русских угроз
  3. HAM Звание
    HAM
    0
    Сегодня, 12:40
    Пшеки не на шутку разошлись..в мечтах..и за чужой счёт..."гонка вооружений" всегда оканчивается плачевно для одной из сторон...мы это уже проходили,надеюсь,опыт будет учтён.
  4. AlexGa Звание
    AlexGa
    0
    Сегодня, 12:45
    Любопытно, а кому достанется заказ? Думаю, что США, поляки их интересы отстаивают.
  5. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 12:45
    Вот это я понимаю, река денег . Поляки будут отвечать за НИОКР, по теме: "Железный купол ЕС "?Я предлагаю рассмотреть идею подземного забора ,это что бы русские не рыли туннели в ЕС ,так глубиной метров 20.Это вообще вечная тема ,можно озолотиться