Минобороны РФ: ПВО уничтожила украинский воздушный шар над Белгородской областью
2
Сегодня над Белгородской областью был уничтожен малоразмерный воздушный шар, летевший со стороны Украины. Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации.
По данным военного ведомства, около 11:00 мск 28 июня дежурные средства противовоздушной обороны Вооруженных сил Российской Федерации обнаружили малоразмерный воздушный шар над территорией Белгородской области. Он был запущен украинскими формированиями с территории Украины. После обнаружения воздушный шар был незамедлительно уничтожен.
Это уже не первый случай запуска противником воздушных шаров. 25 июня в 14:45 мск малоразмерный воздушный шар ВСУ был уничтожен российскими силами противовоздушной обороны в небе над Ростовской областью. Запуск воздушных шаров осуществляется с той же целью, что и запуск беспилотных летательных аппаратов – проведение диверсий против российских объектов посредством нанесения ударов с воздуха.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в небе над Яковлевским районом региона был сбит запущенный противником беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Обошлось без пострадавших. Краснояружский район Белгородской области атаковали аж пять беспилотных летательных аппаратов ВСУ.
Еще шесть беспилотников атаковали Грайворонский городской округ. Два беспилотника были запущены по Валуйскому городскому округу. То есть, противник очень активно использует беспилотную авиацию, атакуя приграничные территории Российской Федерации.
Наши новостные каналы
Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация