Минобороны РФ: ПВО уничтожила украинский воздушный шар над Белгородской областью

2
Минобороны РФ: ПВО уничтожила украинский воздушный шар над Белгородской областью

Сегодня над Белгородской областью был уничтожен малоразмерный воздушный шар, летевший со стороны Украины. Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации.

По данным военного ведомства, около 11:00 мск 28 июня дежурные средства противовоздушной обороны Вооруженных сил Российской Федерации обнаружили малоразмерный воздушный шар над территорией Белгородской области. Он был запущен украинскими формированиями с территории Украины. После обнаружения воздушный шар был незамедлительно уничтожен.



Это уже не первый случай запуска противником воздушных шаров. 25 июня в 14:45 мск малоразмерный воздушный шар ВСУ был уничтожен российскими силами противовоздушной обороны в небе над Ростовской областью. Запуск воздушных шаров осуществляется с той же целью, что и запуск беспилотных летательных аппаратов – проведение диверсий против российских объектов посредством нанесения ударов с воздуха.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в небе над Яковлевским районом региона был сбит запущенный противником беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Обошлось без пострадавших. Краснояружский район Белгородской области атаковали аж пять беспилотных летательных аппаратов ВСУ.

Еще шесть беспилотников атаковали Грайворонский городской округ. Два беспилотника были запущены по Валуйскому городскому округу. То есть, противник очень активно использует беспилотную авиацию, атакуя приграничные территории Российской Федерации.
2 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. silberwolf88 Звание
    silberwolf88
    0
    Сегодня, 12:39
    Судя по информации это не первый заход от 404 … цель конечно сложная но не для наших имеющих опыт борьбы с аэростатами противника с 50-х
  2. BAI Звание
    BAI
    0
    Сегодня, 12:41
    Надеюсь, он без г-на был. Тем более - радиоактивного