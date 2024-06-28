Украинский мониторинговый ресурс Deep State опровергает информацию о якобы потере ВС РФ района Канал в городе Часов Яр

Вчера, 27 июня, в украинском сегменте сети активно распространялась информация о том, что войска киевского режима якобы сумели вытеснить ВС РФ с самого восточного района города Часов Яр (оккупированная Киевом часть ДНР). Поводом для подобных сообщений стало заявление спикера группировки ВСУ «Хортица» Волошина, который рассказал о том, что российская армия якобы покинула микрорайон Канал в вышеупомянутом городе.Стоит отметить, что на фоне заявления военного украинский мониторинговый ресурс Deep State опубликовал карту, где ВС РФ продолжают контролировать как минимум половину данного района Часова Яра, а вторая его половина находится в так называемой серой зоне.Сегодня администрация мониторингового паблика написала сообщение с опровержением слов Волошина. В материале говорится, что российские военные продолжают контролировать большую часть микрорайона Канал, расположенного в восточной части Часова Яра. При этом, обращаясь к спикеру «Хортицы», авторы текста призвали его сверяться с системой ситуационной осведомленности, прежде чем распространять непроверенную информацию.Напомним, что ВС РФ закрепились в восточной части города Часов Яр, который является одним из крупнейших укрепрайонов ВСУ на Бахмутском направлении. В то же время практически ежедневно фиксируются продвижения наших военных и на других участках в ДНР. В частности, украинские военные сообщают о сложной ситуации в районе города Торецк и в Красногоровке, которые уже в недалеком будущем могут перейти под контроль российских войск.

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