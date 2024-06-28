Украинский мониторинговый ресурс Deep State опровергает информацию о якобы потере ВС РФ района Канал в городе Часов Яр

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Украинский мониторинговый ресурс Deep State опровергает информацию о якобы потере ВС РФ района Канал в городе Часов Яр

Вчера, 27 июня, в украинском сегменте сети активно распространялась информация о том, что войска киевского режима якобы сумели вытеснить ВС РФ с самого восточного района города Часов Яр (оккупированная Киевом часть ДНР). Поводом для подобных сообщений стало заявление спикера группировки ВСУ «Хортица» Волошина, который рассказал о том, что российская армия якобы покинула микрорайон Канал в вышеупомянутом городе.

Стоит отметить, что на фоне заявления военного украинский мониторинговый ресурс Deep State опубликовал карту, где ВС РФ продолжают контролировать как минимум половину данного района Часова Яра, а вторая его половина находится в так называемой серой зоне.



Сегодня администрация мониторингового паблика написала сообщение с опровержением слов Волошина. В материале говорится, что российские военные продолжают контролировать большую часть микрорайона Канал, расположенного в восточной части Часова Яра. При этом, обращаясь к спикеру «Хортицы», авторы текста призвали его сверяться с системой ситуационной осведомленности, прежде чем распространять непроверенную информацию.

Напомним, что ВС РФ закрепились в восточной части города Часов Яр, который является одним из крупнейших укрепрайонов ВСУ на Бахмутском направлении. В то же время практически ежедневно фиксируются продвижения наших военных и на других участках в ДНР. В частности, украинские военные сообщают о сложной ситуации в районе города Торецк и в Красногоровке, которые уже в недалеком будущем могут перейти под контроль российских войск.
4 комментария
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  1. APASUS Звание
    APASUS
    +1
    Сегодня, 12:49
    заявление спикера группировки ВСУ «Хортица» Волошина,

    Так вчера Волошин в одиночку, ночью отбил район Канал .Тут же наркоклоун приезжал на фронт ,может на пару отбили ?
    1. neworange88 Звание
      neworange88
      0
      Сегодня, 13:15
      Опорник Крюк отбили.Чтобы помочь там нашим бойцам, ВС РФ начали наступление на важную позицию «Крюк», лежащую восточнее Синьковки. ВСУ превратили местность вокруг села в систему укреплений, поддерживающих друг друга огнем. Сама Синьковка стала основным рубежом прикрытия Купянска с севера. В ходе упорного штурма «Крюк» был взят русской армией. Контроль этой позиции со временем позволит не только выйти во фланг и тыл неприятеля в Синьковке, но и продвинуться в сторону Петропавловки. Но главное — занятием «Крюка» ВС РФ создали напряженную для ВСУ ситуацию: скована часть украинских сил, которые Киев уже не сможет перебросить на другие участки. Подробнее о ситуации в зоне СВО — в аналитической сводке Readovka.
      1. neworange88 Звание
        neworange88
        0
        Сегодня, 13:26
        На жовто-блакитном паблике Armyinform.com (заблокированный в РФ) выступил говорун одной украинской бригады, возможно, связанной с указанным событием. Он сообщил, что российские войска проводят наступательные операции силами пехотных групп численностью до отделения, при этом сзади идут вспомогательные силы, которые занимают захваченные позиции, а штурмовики сразу же возвращаются в тыл.

        Такое разделение, по словам пресс-офицера, очень мешает «пожарным командам» отбить потерянное, поскольку речь идет о русских подразделениях, заточенных на оборону. «У них все есть для этого», — пожаловался бандеровец. Оказывается, на «передке» у укровермахта сидят «мобики», задача которых заявить о себе шумной стрельбой с целью выигрыша времени.

        Затем наших штурмовиков, изрядно уставших и растративших в ходе штурма боекомплект, сразу контратакуют элитные пiдроздiли ВСУ. Но сейчас все усложнилось для «хероев».

        Во всяком случае, такой вывод напрашивается из печальки, размещенной в Armyinform.com. Мол, россияне заранее планируют и сразу маскируют позиции, с которых удобно положить боевиков Зеленского, «захотевших вернуть свое».

        Детали, по понятным причинам, не разглашаются, но, судя по всему, спецназ ВСУ попал в ловушку и был перебит где-то на линии Купянск-Кременная.
  2. КТМ-5 Звание
    КТМ-5
    +1
    Сегодня, 13:41
    Все пэрэмоги у небратьев только такие, вымышленные.
    А меж тем, Часов Яр падёт так же неожиданно и стремительно, как Авдеевка. Наши ребята сейчас готовят именно такой сценарий.