МУС отложил выдачу ордера на арест премьера и главы Минобороны Израиля

16
МУС отложил выдачу ордера на арест премьера и главы Минобороны Израиля

Международный уголовный суд (МУС) отложил выдачу ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и главы Минобороны этой ближневосточной страны Йоава Галланта, обвиняемых в военных преступлениях в секторе Газа.

Как сообщает израильское издание The Jerusalem Post, соответствующее решение было принято после того, как власти Великобритании подали заявление против юрисдикции МУС по этому вопросу. При этом Лондону и другим желающим предоставлена возможность подать свои возражения в срок до 12 июля.



Ранее прокурор МУС Карим Хан, призывающий выдать ордер на арест Нетаньяху, заявил, что ему поступают угрозы от политиков из разных стран. По его словам, ситуация с ордером на арест израильского руководства фактически лежит на разломе международной политики и стратегических интересов.

В интервью американскому телеканалу CNN прокурор МУС отметил, что некоторые избранные лидеры прямо утверждают, что этот суд создан для Африки и для таких нелояльных Западу лидеров как Владимир Путин. Карим Хан при этом добавил, что МУС "не переубедить ни угрозами, ни какими-либо другими действиями" и ордер на арест обвиняемых в военных преступлениях представителей израильского руководства все же будет.

В американском Конгрессе, в свою очередь, угрожают МУС санкциями в случае, если ордер на арест Нетаньяху и Галланта будет выдан, опасаясь, что в случае создания подобного прецедента подобные ордера могут быть выданы и в отношении любого лица из правительства США.
16 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Холостой_пистон Звание
    Холостой_пистон
    +4
    Сегодня, 12:52
    По играли в демократию и хватит, а то Карим Хан может сам оказаться в номере "люкс" на Гуантанамо.
    1. NICK111 Звание
      NICK111
      0
      Сегодня, 12:58
      Демократия, она такая бабенка, то с одним, то с другим вертит хвостом! И вроде как не порочна и никому не должна!
      Двойные стандарты, сами понимаете, уважаемый.
      1. Lev_Russia Звание
        Lev_Russia
        +2
        Сегодня, 13:20
        В американском Конгрессе, в свою очередь, угрожают МУС санкциями в случае, если ордер на арест Нетаньяху и Галланта будет выдан

        Сталин: «Я думал, что демократия —это власть народа, но вот товарищ Рузвельт мне объяснил, что демократия — это власть американского народа» am
    2. кредо Звание
      кредо
      +1
      Сегодня, 13:03
      По играли в демократию и хватит,...

      "Всё-таки есть в мире справедливость" - произнёс довольный Беня, прочитав новость про МУС, и уже обращаясь к Йове спросил - "Так сколько там ещё в живых осталось в Секторе палестинцев? Надо бы покончить с ними и заняться Западным берегом".
    3. marchcat Звание
      marchcat
      0
      Сегодня, 13:15
      У МУСиков поджилки затряслись, слабаки... negative
    4. knn54 Звание
      knn54
      +1
      Сегодня, 14:07
      "Всяк сверчок знай свой шесток".
  2. Лешак Звание
    Лешак
    0
    Сегодня, 12:55
    Ну а как иначе то если МУС карманная организация США.
    Может пора создать аналогичную организацию, но под юрисдикцией БРИКС. И будут выдавать ордера на арест тех кто неподсуден МУС.
    Интересно было бы, хотя и понимаю что мои размышления на уровне фантастики.
  3. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +1
    Сегодня, 12:56
    Как сообщает израильское издание The Jerusalem Post, соответствующее решение было принято после того, как власти Великобритании подали заявление против юрисдикции МУС по этому вопросу.

    Ах...Да-да-да...Это же наш «сукин сын»...
  4. Петр_Колдунов Звание
    Петр_Колдунов
    +2
    Сегодня, 13:15
    Всё правильно. Всё по-современному. Вывозишь двести детей из-под обстрелов и извещаешь родителей, что они могут их забрать - ты международный преступник. Если ты расстреливаешь и разбомбливаешь 15 тысяч детей - ты неподсуден!
  5. bambr731 Звание
    bambr731
    +1
    Сегодня, 13:16
    В интервью американскому телеканалу CNN прокурор МУС отметил, что некоторые избранные лидеры прямо утверждают, что этот суд создан для Африки и для таких нелояльных Западу лидеров как Владимир Путин.

    Сказано прямо и по существу. Вывод - все эти ООНы, МУСы и пр. в топку. Толку от них, как и объективности, никакого кроме оправдания агрессии Запад
  6. Петр_Колдунов Звание
    Петр_Колдунов
    +1
    Сегодня, 13:19
    власти Великобритании подали заявление против юрисдикции МУС по этому вопросу.

    Хм... а значит, на Россию юрисдикция МУС распространяется - а на Израиль нет???
  7. Zaurbek Звание
    Zaurbek
    0
    Сегодня, 13:24
    МУС свободная и демократическая организация. На кого посчитает нужным, на того выдаст ордер.
    Что там будет, если , недай Бог, судить кого то начнут...я даже не представляю.
    1. Electrical Звание
      Electrical
      0
      Сегодня, 13:34
      Что там будет, если , недай Бог, судить кого то начнут...я даже не представляю.
      Смотря кого судить будут. Если кото-то из наглосаксов, то судью и посадят.
  8. Оби Ван Кеноби Звание
    Оби Ван Кеноби
    0
    Сегодня, 13:46
    Ой. Ну кто-бы мог подумать?
    Империалистические, лицемерные мрази - вот кто весь этот МУС.
  9. alovrov Звание
    alovrov
    0
    Сегодня, 14:06
    Эти военные преступления... это у кого надо военные преступления... А вы приходите, когда вас убьют.
  10. Rt Rt Звание
    Rt Rt
    0
    Сегодня, 14:16
    Не откладывай на завтра, то где можешь лизнуть сегодня. тактика МУС