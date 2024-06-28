Итог военной помощи ВСУ: из-за нехватки средств Дания отправила солдат в вынужденный отпуск

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Итог военной помощи ВСУ: из-за нехватки средств Дания отправила солдат в вынужденный отпуск

Дания является одной из стран «цивилизованного мира», которые наиболее активно участвуют в поддержке киевского режима в его противостоянии с Россией. В частности, ВСУ была передана вся артиллерия, имевшаяся на балансе местной армии. Итогом этой военной помощи стала острая нехватка средств для собственной армии.

Как указывается в издании DR, Минобороны пытается свести дебет с кредитом и изыскать не менее 100 млн крон [$14 млн], чтобы продержаться до конца года. И это несмотря на то, что все расходы были основательно порезаны: отменены занятия, стрельбы и учения, рекрутам отказано в зачислении в боевой состав из-за отсутствия средств на выплату жалования, в то время как военные отправлены по домам в вынужденный отпуск – пока что двухнедельный. Денег не хватает даже службе военной разведки.



Это совершенно неприемлемо. Это выходит за рамки разумного и вызывает разочарование среди военных

- отметили в войсковом профсоюзе.

Принято решение отменить участие датских подразделений в маневрах НАТО, в частности в учениях Dynamic Front, запланированных на ноябрь. Это позволит сэкономить около 10 млн крон [$1,4 млн].

Командование промахнулось мимо цели, когда составляло планы на этот год. В итоге не хватило денег

- указывается в издании.

Минобороны пытается свалить вину на политиков, заявляя о решении урезать военное финансирование на 200 млрд крон, но оно еще не принято, а ранее составленный оборонный бюджет уже трещит по швам.

Мы были слишком амбициозны, когда принимали бюджет на 2024 год. Но мы умеем управлять, хотя это довольно сложно. К сожалению, есть солдаты, которые воспринимают это негативно. Это прискорбно. Но я хочу сказать: покажите мне бизнес, которым можно управлять в рамках строго установленного бюджета

- отметил генерал-лейтенант Кеннет Педерсен, заместитель министра обороны.

8 комментариев
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  1. esl462 Звание
    esl462
    +2
    Сегодня, 12:51
    И они нам запрещают "в носу ковыряться" ?!
    1. Аэродромный Звание
      Аэродромный
      -2
      Сегодня, 13:31
      фуфло толкают очередное, а реально, ничто не заканчивается, ни помощь, ни поставки ни деньги.бла-бла-бла...
  2. свой1970 Звание
    свой1970
    +5
    Сегодня, 12:52
    Мы были слишком амбициозны, когда принимали бюджет на 2024 год. Но мы умеем управлять, хотя это довольно сложно. К сожалению, есть солдаты, которые воспринимают это негативно. Это прискорбно. Но я хочу сказать: покажите мне бизнес, которым можно управлять в рамках строго установленного бюджета мне речь понравилась lol lol .
    Обозвал армию бизнесом с неопределённым бюджетом.
    А неприем желающих служить из-за отсутствия денег на денежное довольствие- вообще шедевр...
    Как форму солдаты начнут продавать или менять на еду - я прям буду удовлетворён...
  3. SEVERIN Звание
    SEVERIN
    +3
    Сегодня, 12:58
    При финансировании политического и военного мертвеца - украины они лишили средств свою армию, о чем думал этот педерсон путая службу в армии и бизнес?
  4. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    +2
    Сегодня, 13:25
    Ну... Две недели отпуска!... Летом!
    Чего ещё желать старому солдату?!..
    Не было бы счастья, так несчастье помогло! (др.дат.поговорка) wassat
  5. 75Сергей Звание
    75Сергей
    0
    Сегодня, 13:32
    Ну и для чего им армия?
    Армия у них, для противостояния с Россией, что добросовестно делает Украина.
    Так зачем им она вообще нужна?
  6. anatolv Звание
    anatolv
    +1
    Сегодня, 13:35
    Зато если вдруг война, а они уже отдохнувши ..
  7. SergLv Звание
    SergLv
    0
    Сегодня, 13:36
    НАТО им поможет. Датчане, да и не только они почти все скандинавы, знают что Россия не имеет к ним никаких территориальных претензий. Сами они входят в блок. Зачем вообще деньги на армию тратить. Плати "профсоюзные взносы" и в ус не дуй. Размести у себя некоторый контингент блока для придания весу своей страны. И ву-а-ля.