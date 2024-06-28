Это совершенно неприемлемо. Это выходит за рамки разумного и вызывает разочарование среди военных

Командование промахнулось мимо цели, когда составляло планы на этот год. В итоге не хватило денег

Мы были слишком амбициозны, когда принимали бюджет на 2024 год. Но мы умеем управлять, хотя это довольно сложно. К сожалению, есть солдаты, которые воспринимают это негативно. Это прискорбно. Но я хочу сказать: покажите мне бизнес, которым можно управлять в рамках строго установленного бюджета

Дания является одной из стран «цивилизованного мира», которые наиболее активно участвуют в поддержке киевского режима в его противостоянии с Россией. В частности, ВСУ была передана вся артиллерия, имевшаяся на балансе местной армии. Итогом этой военной помощи стала острая нехватка средств для собственной армии.Как указывается в издании DR, Минобороны пытается свести дебет с кредитом и изыскать не менее 100 млн крон [$14 млн], чтобы продержаться до конца года. И это несмотря на то, что все расходы были основательно порезаны: отменены занятия, стрельбы и учения, рекрутам отказано в зачислении в боевой состав из-за отсутствия средств на выплату жалования, в то время как военные отправлены по домам в вынужденный отпуск – пока что двухнедельный. Денег не хватает даже службе военной разведки.- отметили в войсковом профсоюзе.Принято решение отменить участие датских подразделений в маневрах НАТО, в частности в учениях Dynamic Front, запланированных на ноябрь. Это позволит сэкономить около 10 млн крон [$1,4 млн].- указывается в издании.Минобороны пытается свалить вину на политиков, заявляя о решении урезать военное финансирование на 200 млрд крон, но оно еще не принято, а ранее составленный оборонный бюджет уже трещит по швам.- отметил генерал-лейтенант Кеннет Педерсен, заместитель министра обороны.