Киев перебросил на границу с Белоруссией боевиков РДК, Минск подтягивает резервы
Белоруссия усиливает контроль на границе с Украиной, в последнее время на одном из участков замечены боевики так называемого «Русского добровольческого корпуса»* (террористическая организация, запрещённая в России), которые используются ГУР МО Украины для всевозможных провокаций. Об этом сообщает Государственный пограничный комитет.
По данным ГПК, боевики «РДК»* замечены в полосе ответственности Житомирского пограничного отряда, где они ведут рекогносцировку и разведку местности, в том числе с выходом непосредственно к границе Белоруссии. Также активизировались украинские беспилотники, предпринимаются попытки пересечения границы для съемки территории. Такие беспилотники сбиваются из штатного вооружения или сажаются с помощью систем РЭБ.
Как отмечают в ГПК, накануне в Ельском районе Гомельской области был посажен украинский квадрокоптер, на флеш-карте которого обнаружились видеофайлы, подтверждающие проведение разведки приграничной территории республики Беларусь. Кроме того, на том же направлении выявлен тайник, в котором находились компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства. Речь идет о 2-х кг пластичного ВВ, детонаторах, взрывателях и т. д.
На фоне происходящих событий ГПК совместно с Минобороны РБ приняли решение о дополнительном прикрытии госграницы с помощью подтянутых резервов, а также усилению контроля за воздушным пространством.
Ранее в Минске заявили о вероятной подготовке Киевом ряда провокаций на госгранице с целью развязывания боевых действий и втягивания Белоруссии в конфликт. Как предполагается, таким образом Зеленский хочет добиться введения на территорию Украины войск НАТО якобы для «защиты от нападения».
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