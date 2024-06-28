Киев перебросил на границу с Белоруссией боевиков РДК, Минск подтягивает резервы

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Киев перебросил на границу с Белоруссией боевиков РДК, Минск подтягивает резервы

Белоруссия усиливает контроль на границе с Украиной, в последнее время на одном из участков замечены боевики так называемого «Русского добровольческого корпуса»* (террористическая организация, запрещённая в России), которые используются ГУР МО Украины для всевозможных провокаций. Об этом сообщает Государственный пограничный комитет.

По данным ГПК, боевики «РДК»* замечены в полосе ответственности Житомирского пограничного отряда, где они ведут рекогносцировку и разведку местности, в том числе с выходом непосредственно к границе Белоруссии. Также активизировались украинские беспилотники, предпринимаются попытки пересечения границы для съемки территории. Такие беспилотники сбиваются из штатного вооружения или сажаются с помощью систем РЭБ.



Как отмечают в ГПК, накануне в Ельском районе Гомельской области был посажен украинский квадрокоптер, на флеш-карте которого обнаружились видеофайлы, подтверждающие проведение разведки приграничной территории республики Беларусь. Кроме того, на том же направлении выявлен тайник, в котором находились компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства. Речь идет о 2-х кг пластичного ВВ, детонаторах, взрывателях и т. д.

На фоне происходящих событий ГПК совместно с Минобороны РБ приняли решение о дополнительном прикрытии госграницы с помощью подтянутых резервов, а также усилению контроля за воздушным пространством.

Ранее в Минске заявили о вероятной подготовке Киевом ряда провокаций на госгранице с целью развязывания боевых действий и втягивания Белоруссии в конфликт. Как предполагается, таким образом Зеленский хочет добиться введения на территорию Украины войск НАТО якобы для «защиты от нападения».
17 комментариев
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  1. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    0
    Сегодня, 13:00
    Ранее в Минске заявили о вероятной подготовке Киевом ряда провокаций на госгранице с целью развязывания боевых действий и втягивания Белоруссии в конфликт.

    И это кого-то напугало? Или кто-то предполагает, что Россия оставит Белоруссию в беде?
    1. кредо Звание
      кредо
      +4
      Сегодня, 13:09
      И это кого-то напугало? Или кто-то предполагает, что Россия оставит Белоруссию в беде?

      Вы плохо думаете о США, если полагаете что они хотят взять нас и Белоруссию на испуг.
      Янки и бритты, видя что мы растягиваем части ВСУ пытаются тоже самое сделать с нашими частями вытянув их на территорию Белоруссии и тем самым расширив для нас фронт.
      Как следствие нам придётся либо усилить компанию по привлечению контрактников либо начать мобилизацию с набором, как минимум 500 000 бойцов. hi
      1. ROSS 42 Звание
        ROSS 42
        +2
        Сегодня, 13:16
        Цитата: кредо
        Вы плохо думаете о США, если полагаете что они хотят взять нас и Белоруссию на испуг.

        Я начал плохо думать о тех, кто перестал обращаться к азам военной науки, к возможностям ВПК ради сохранения суверенитета страны, ради безопасности её жителей. Кто-то упорно занимается говорильней вместо реальных ответных шагов. О них я плохо думаю. А ещё я думаю:


        Почему сегодня происходит то, что происходит? Почему всякий раз массовые убийства российских граждан превращаются в некую обыденность?
        Мы находимся под управлением троечников, которых с детства, со школы не приучили делать работу над ошибками. Раньше они делали одни и те же ошибки в словах, как попало подгоняли под ответ решения задач, а сегодня, встречаясь с перипетиями ежедневных событий, они не способны не только избавить нас от них в будущем, но просто не успевают адекватно реагировать на каждое. Гибель нескольких человек уже перестала являться чрезвычайным событием, вопиющей реальностью. Десятки и сотни погибших, искалеченных судеб, - вот что может привлечь внимание руководил.
        Это они будут драпировать сооружение, оставшееся в народной памяти трибуной во времена самых главных событий в жизни страны, и продолжат вылизывать созданный на народные деньги (изъятые из бюджета) похоронный комплекс врагу народа, предавшему волеизъявление этого народа и возглавившего государственный переворот в угоду ненасытных, не знающих границ кровососов. Это им до сих пор непонятно, что единство может быть достигнуто только одинаковым сопереживанием событий, только одними чувствами на совершённые преступления.
        Пир во время чумы стал обыденным явлением. Брошенные мелкие подачки уставшим от нищеты и бесправия обратились заботой о народе. Безмерные доходы по законам, принятым продажными депутатами думы, преференции и привилегии стали нормой жизни этой «элиты». Чванство, цинизм и брезгливость стали маскироваться натянутыми улыбками и «крокодиловыми слезами».
        Но с маниакальным упорством мы продолжаем ждать адекватных ответов, которые сами уже сформировали в своих головах по законам совести и справедливости, и очень удивляемся, отчего же там, наверху, думают иначе и всякий раз откладывают решение дел в долгий ящик.
        1. Нафаня999
          Нафаня999
          -2
          Сегодня, 13:25
          А февральская революция была волеизъявлением народа? Или кучки буржуинов? Попробуйте историю почитать, прежде чем писать пламенные речи
          1. ROSS 42 Звание
            ROSS 42
            +2
            Сегодня, 13:29
            Цитата: Нафаня999
            Попробуйте историю почитать, прежде чем писать пламенные речи

            Попробуйте вообще не лезть со своими домыслами туда, куда Макар телят не гонял, и не лепить свои реплики по поводу и без.
            Историю надо не пробовать «почитать», а изучать и делать выводы. почему произошло именно так, а не иначе...
        2. Aлеkc Звание
          Aлеkc
          0
          Сегодня, 13:45
          Как много мыслей. И что дальше?
        3. Оби Ван Кеноби Звание
          Оби Ван Кеноби
          -1
          Сегодня, 14:00
          У руля сидит кучка воров, которые, кроме набивания собственных карманов, очень любят народу рассказывать сказки. Про то какая тяжёлая воровская доля.
          А из телевизора это звучит так - правительство во главе с гарантом делают все возможное и невозможное для процветания России.
          Сам Гарант, так тот вообще раб на галере.
          Денег у населения нет, но надо держаться. Еще немного, еще чуть-чуть...
          И самое главное - это проникнуться сыновьей любовью к И.А.Ильину, внять его заветам, возлюбить мракобесов-попов. И ни в коем случае не раскачивать лодку.
          А еще это бесплатно работать - волонтёрить то есть.
        4. кредо Звание
          кредо
          0
          Сегодня, 14:28
          Я начал плохо думать о тех, кто перестал обращаться к азам военной науки, к возможностям ВПК ради сохранения суверенитета страны, ради безопасности её жителей. Кто-то упорно занимается говорильней вместо реальных ответных шагов. О них я плохо думаю.

          По этим "товарищам" отдельный вопрос и спрос к ним другой, но не стоит уходить от темы, а она сегодня такова, что расширение фронта СВО действиями ВСУ на территории Белоруссии имеет для нас много минусов и их нужно просчитывать и устранять уже сейчас, а не ждать у моря погоды.
          ВСУ в этом деле не главные, главные США, они эти моменты очень чётко видят и возможно уже планируют вторжение ВСУ в Белоруссию именно для того чтобы растянуть наши боевые порядки.
      2. EpIvIaK Звание
        EpIvIaK
        +2
        Сегодня, 13:20
        Смешно. РДК - сопляки. Клоунские отряды.
        И если мы растягиваем врага, то врагу не до того чтоб растягивать нас. Это алогично. И не вяжется. Тем более там Белоруссия, нынче не задействующая, сможет если что подействовать.

        Вот если какие-нибудь поляки, да массово - тогда да.
        1. Виктор Ленинградец Звание
          Виктор Ленинградец
          0
          Сегодня, 14:10
          А если украинцы, РДК, поляки и прибалты, и все разом - это тоже смешно?
          Впрочем главное - не поддаваться на провокацию, а остальное Батькину власть не волнует.
        2. кредо Звание
          кредо
          0
          Сегодня, 14:18
          Смешно. РДК - сопляки. Клоунские отряды.
          И если мы растягиваем врага, то врагу не до того чтоб растягивать нас. Это алогично. И не вяжется...

          Не вижу повода для смеха.
          Могу Вам напомнить, что изначально на белгородском направлении у нас кроме погранцов никого не было и именно постоянные атаки ДРГ ВСУ и РДК заставили нас лихорадочно накапливать силы на этом направлении увеличивать численность войск.
          К тому же мы до конца не знаем какое количество войск у ВСУ в резерве ведь судя по тому что на остальных направлениях ВСУ не сдаёт позиции без боя и наше продвижение не настолько масштабное надо понимать что у ВСУ есть ещё приличный резерв как войск так и оружия. hi
    2. paul3390 Звание
      paul3390
      +3
      Сегодня, 13:35
      Это плохо. Батьке нельзя много сил снимать с западной границы, там поляки, от них любой дури ожидать можно. Значит - придётся нам, а у нас армия не чучхейская и не китайская - может народу и не хватить...

      Вообще - давно пора объявить массовые сборы резервистов. Чтобы хоть как-то людей к новым реалиям подготовить. А то при таком развитии событий - как бы поздно не было.
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 13:33
    Запад любит символизм. 08.08.08- русские "напали" на Грузию.Но тогда в Европе был Саркази. Сейчас таких в Европах не наблюдается.24.07.24 - Белоруссия " напала " на Украину.В чём фишка такого сценария - вторая страна " напала " на Украину и тогда одна из стран НАТО ,отказавшись ь от 5 статьи войдёт на Украину официально.Картинка положительная для запада сложилась.А мы что делать будем ? В ООН обращаться не вариант.
  3. КТМ-5 Звание
    КТМ-5
    0
    Сегодня, 13:34
    О чём речь?! Петухи из этого пресловутого "рдк" даже границу перейти не смогли, были размотаны в пух и прах нашими войсками. И я очень сомневаюсь, что что-то изменилось, и они стали прям такими опасными и боеспособными.
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      0
      Сегодня, 13:40
      Всё тоже самое. Занять какую то территорию и объявить там БЧБшную власть, может даже Тихановскую привезут пофоткаться.
  4. Aлеkc Звание
    Aлеkc
    0
    Сегодня, 13:49
    Доводы о втягивании Белоруссии в нынешние события вижу сомнительными. Просто потому, что западу, если чего-то хочется, не обязательно организовывать какие-то новые "квесты" на бывшей советской территории. Достаточно с тупым рылом огласить новую реальность для своей общественности. В стиле "стратегической двусмысленности". И это прокатит.
  5. Voronezh Звание
    Voronezh
    -1
    Сегодня, 13:50
    Значит всего у них хватает, и личного состава, если не на первую линию отправляют а в тыловые районы, и боеприпасов всяких для Белгорода