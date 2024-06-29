Шлем пилота за 400 000 долларов.

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Шлем пилота за 400 000 долларов.


В Telegram-канале «Крылья Войны» вышла интересная статья о третьем поколении шлема для пилотов истребителя F-35, разработанном компанией Collins Aerospace. Шлем получил название «Genesis III» или HMDS Gen 3 и стоит 400 000 долларов.



Авторы разработки утверждают, что такая цена оправдана, так как шлем делает самолёт прозрачным для пилота — его обзор ничего не ограничивает. На внешней поверхности установлены шесть видеокамер, которые передают на шлем изображения со всех сторон. Пилот видит объединённую цифровую визуализацию всего пространства вокруг на 360 градусов. При желании можно сделать прозрачными и элементы управления, увидеть пространство под самолётом вплоть до земли.

Отсутствие ограничений в обзоре позволяет использовать дополненную реальность для вывода полезной информации. Также на фюзеляже расположены инфракрасные камеры, что даёт возможность видеть в полной темноте. Но область обзора ограничена — всего 30 на 40 градусов.

Встроенная система наведения шлема позволяет отмечать любые объекты в небе и на земле просто движением глаз. Шлем выдерживает перегрузки при катапультировании на скорости до 1000 км/ч.

Однако есть и существенный минус HMDS Gen 3 — это сугубо штучное изделие. Требуется сделать 3D-сканирование головы конкретного пилота для получения лекал, по которым вырезается индивидуальная внутренняя подкладка. Очень тщательно измеряется расстояние между глазами и от глаз до визора, чтобы обеспечить правильный вывод изображения.

Внутри тяжёлого (2,3 кг) шлема очень много сложной аппаратуры, и крайне важно, чтобы он идеально прилегал к голове. После изготовления шлема пилот становится его «заложником» — он не может поменять причёску, его лицо не должно пострадать от драки или болезней, даже растолстеть нельзя. Каждые 120 дней проводится проверка соответствия головы и шлема, иначе нельзя гарантировать надёжную работу систем визуализации.

За почти полмиллиона долларов предлагается достаточно хрупкая штуковина, «заточенная» под одного конкретного человека. Существует множество вариантов, при которых этот человек может прекратить свой контракт с ВВС...
7 комментариев
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  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +1
    Сегодня, 04:43
    Интересно а минусов не слишком много ради таких плюсов?
    1. Егоза Звание
      Егоза
      +2
      Сегодня, 04:47
      Цитата: Ропот 55
      а минусов не слишком много ради таких плюсов?

      А кто из летчиков согласится на такое непотребство?
  2. U-58 Звание
    U-58
    +2
    Сегодня, 04:54
    В принципе прекрасная идея. Мне нравится.
    Практически же это по сути экспериментальная наработка, использование которой далеко в будущем.
    Цена настолько велика, что как бы отвращает от шлема кого угодно.
    Причем за такую цену систему нужно сделать таки гибкой, без привязки к антропологии конкретного владельца.
    А если не человек "сломается", а сам шлем. Ну упал на пол и забарахлил или леткик башкой в шлеме обо что- то удалился.. Ведь так бывает и с дорогущими смартфонами и с швейцарскими часами. Так же и шлем может упасть. И получается, что замены ему нет.
    Так что, пока этом все выставка достижений, но не реальное оснащение.
    1. Б-15 Звание
      Б-15
      +1
      Сегодня, 05:04
      Я не уверен, что так всё плохо с уникальностью каждого шлема. Американцы то же не дураки.
      Требуется сделать 3D-сканирование головы конкретного пилота для получения лекал, по которым вырезается индивидуальная внутренняя подкладка.

      Наши шлемы, конечно, не обладают таким количеством внешних датчиков, но пилотам помогают при выполнении задания.
    2. Леха с Андроида. Звание
      Леха с Андроида.
      0
      Сегодня, 05:33
      Укусил пилота шмель или комар перед полетом smile... влез в шлем нормально, а вылезти уже не получится...пилить придётся его.
      С такими ограничениями по применению этого шлема массовым его никак не сделать.
  3. Аль Манах Звание
    Аль Манах
    +1
    Сегодня, 05:30
    Не стоит так уж переживать за цену, бумаги и краски у них хватает, станки работают круглосуточно, мир хочет отказаться от доллара только в наивных умах урякал.
    1. Р_С_Ф_С_Р_ Звание
      Р_С_Ф_С_Р_
      0
      Сегодня, 06:06
      Чем больше этот режимчик доит местный плебс, тем сильнее в нём кричит стокгольмский синдром и ведётся подсчёт денег, типа:

      - Знаете какое это дорогое удовольствие, иметь аж две больницы в районе?
      И
      - У Усманова яхта размером с линкор (16 тыс т.) за 800 млн $, самолётный парк, где один за 350 млн, фк Ливерпуль и тд. У Сечина нехило, Потанина, Мельниченко - молодцы, могут себе позволить. (за ваш счёт)

      - У финдосов шлём за 400 тыс штук? Ну тупыыыее, это же ненормально! Это дорого.
      И
      - Идёшь на войну защищать режимным олигархам тутошние активы и добывать им новые? Купи себе броник сам! А чо, это же нормально. Да и дорого это для бюджета.