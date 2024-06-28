Командующий ВВС Дании сообщил о подготовке первой группы украинских специалистов по обслуживанию истребителей F-16

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Командующий ВВС Дании сообщил о подготовке первой группы украинских специалистов по обслуживанию истребителей F-16

Дания подготовила для Воздушных сил ВСУ первую партию специалистов по обслуживанию истребителей F-16. Об этом заявил командующий ВВС Дании Ян Дам.

Первые 50 человек, обученные обслуживанию американских истребителей, уже вернулись на Украину и занимаются подготовкой условий к приему первых самолетов, которые также поставит Дания. На этом датчане останавливаться не будут, а наберут вторую группу также из 50 человек, занятия с ней начнутся после летних каникул.



Сразу после летних каникул мы приступим к следующим 50,

- заявил Ян Дам.

Что касается подготовки украинских пилотов, то в Дании проходят обучение 20 представителей Воздушных сил ВСУ, их подготовка завершится к концу года. После этого Дания больше не будет обучать пилотов, только если на территории других государств, в частности, Румынии. По словам командующего, украинцы еще «не совсем готовы», но первые пилоты «близки к готовности».

По передаче самолетов Ян Дам подтвердил, что первые истребители Киев получит этим летом, сколько их будет, он не раскрыл. В то же время датчанин предупредил, чтобы в Киеве не надеялись на F-16, эффект от них может прийти через «месяцы и годы». Единственное, что можно ждать от этих самолетов, — они поднимут моральный дух, да и то ненадолго.
14 комментариев
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  1. tur-tur Звание
    tur-tur
    0
    Сегодня, 13:43
    Война - войной, а летние каникулы по расписанию.
    1. Аэродромный Звание
      Аэродромный
      +1
      Сегодня, 14:07
      у нас годами учат в ВВУ, а тут раз- и готово.."спецы" ага...дошираковые.
      1. роман66 Звание
        роман66
        +1
        Сегодня, 14:15
        Ну, они же из обслуги, я думаю, освоить новый самолёт, имея опыт работы, не так уж сложно
        1. Аэродромный Звание
          Аэродромный
          0
          Сегодня, 14:23
          Цитата: роман66
          Ну, они же из обслуги, я думаю, освоить новый самолёт, имея опыт работы, не так уж сложно

          пожалуй вы правы. но, я видел как майор за лейтенантом по рулёжке гонялся с каким то предметом, в надежде убить, из за какой то потеряной шайбы... вот это- качество обслуживания... я с тех пор стал к себе более требователен.))
          1. роман66 Звание
            роман66
            0
            Сегодня, 14:26
            Раз... гильдяев всегда хватало, как-то раз ШРницу искали, перед вылетом, а этот дятел сунул её в карман и ходит, как ни в чем не бывало
            1. Аэродромный Звание
              Аэродромный
              0
              Сегодня, 14:28
              Цитата: роман66
              Раз... гильдяев всегда хватало, как-то раз ШРницу искали, перед вылетом, а этот дятел сунул её в карман и ходит, как ни в чем не бывало

              lol
        2. esl462 Звание
          esl462
          0
          Сегодня, 14:30
          При условии владения техническим англицким.
  2. lukash66 Звание
    lukash66
    +2
    Сегодня, 13:49
    Хорошо бы накрыть этих технарей на месте подготовки к приёму Фы16-х. А других я так понял уже не будет в ближайшей перспективе.
  3. Бускан Звание
    Бускан
    0
    Сегодня, 13:54
    По передаче самолетов Ян Дам подтвердил, что первые истребители Киев получит этим летом, сколько их будет, он не раскрыл
    В июле получат, если говорить точнее. Российская армия наносит удары по предполагаемым аэродромам куда прилетят эти самолёты, о результативности таких ударов нет точной информации.
    1. igorbrsv Звание
      igorbrsv
      0
      Сегодня, 14:29
      Бьют регулярно по инфраструктуре и впп. Вероятно разносят, а затем бьют по ремонтникам, чтобы и близко подходить боялись. У меня только такая версия
  4. kit88 Звание
    kit88
    +1
    Сегодня, 13:57
    50 технарей - 1-ая эскадрилья готова.
    Думаю, это одна из приоритетных целей для наших ракет. Там же группы человек по 5 по специальностям. Накрыл одну группу, и эскадрилья не боеготова, потому что никто за них их работу делать не обучен.
  5. Дедок Звание
    Дедок
    0
    Сегодня, 14:05
    показательна иллюстративная фотография - F-16 на фоне ангара/укрытия...
    а у нас как раз с этим делом напряжно...
  6. Rt Rt Звание
    Rt Rt
    +1
    Сегодня, 14:15
    Ну и за сколько пит стоп делают?
  7. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    0
    Сегодня, 14:26
    По личному опыту знаю - чтобы более менее узнать нюансы станка в ремонте, нужен год кропотливой работы с ним. А чтобы от "зубов отскакивало" - нужно несколько лет. А тут самолёт