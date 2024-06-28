Командующий ВВС Дании сообщил о подготовке первой группы украинских специалистов по обслуживанию истребителей F-16

Дания подготовила для Воздушных сил ВСУ первую партию специалистов по обслуживанию истребителей F-16. Об этом заявил командующий ВВС Дании Ян Дам.Первые 50 человек, обученные обслуживанию американских истребителей, уже вернулись на Украину и занимаются подготовкой условий к приему первых самолетов, которые также поставит Дания. На этом датчане останавливаться не будут, а наберут вторую группу также из 50 человек, занятия с ней начнутся после летних каникул.- заявил Ян Дам.Что касается подготовки украинских пилотов, то в Дании проходят обучение 20 представителей Воздушных сил ВСУ, их подготовка завершится к концу года. После этого Дания больше не будет обучать пилотов, только если на территории других государств, в частности, Румынии. По словам командующего, украинцы еще «не совсем готовы», но первые пилоты «близки к готовности».По передаче самолетов Ян Дам подтвердил, что первые истребители Киев получит этим летом, сколько их будет, он не раскрыл. В то же время датчанин предупредил, чтобы в Киеве не надеялись на F-16, эффект от них может прийти через «месяцы и годы». Единственное, что можно ждать от этих самолетов, — они поднимут моральный дух, да и то ненадолго.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»