Командующий ВВС Дании сообщил о подготовке первой группы украинских специалистов по обслуживанию истребителей F-16
Дания подготовила для Воздушных сил ВСУ первую партию специалистов по обслуживанию истребителей F-16. Об этом заявил командующий ВВС Дании Ян Дам.
Первые 50 человек, обученные обслуживанию американских истребителей, уже вернулись на Украину и занимаются подготовкой условий к приему первых самолетов, которые также поставит Дания. На этом датчане останавливаться не будут, а наберут вторую группу также из 50 человек, занятия с ней начнутся после летних каникул.
- заявил Ян Дам.
Что касается подготовки украинских пилотов, то в Дании проходят обучение 20 представителей Воздушных сил ВСУ, их подготовка завершится к концу года. После этого Дания больше не будет обучать пилотов, только если на территории других государств, в частности, Румынии. По словам командующего, украинцы еще «не совсем готовы», но первые пилоты «близки к готовности».
По передаче самолетов Ян Дам подтвердил, что первые истребители Киев получит этим летом, сколько их будет, он не раскрыл. В то же время датчанин предупредил, чтобы в Киеве не надеялись на F-16, эффект от них может прийти через «месяцы и годы». Единственное, что можно ждать от этих самолетов, — они поднимут моральный дух, да и то ненадолго.
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