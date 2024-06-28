Начальник погранотряда Черновицкой области Украины заявил, что уклонисты часто маскируются под туристов

Очень часто сталкиваемся с людьми, приезжающими на территорию Черновицкой области, которые утверждают, что у них здесь есть родственники, но при этом не знают населенных пунктов

Украинские СМИ недавно писали о конфликте, произошедшем в Черновицкой области, где на международной трассе, проходящей через село Бояны, украинские пограничники разместили блокпост. Из-за этого на данной транспортной магистрали образовались большие пробки, а местные жители стали требовать от военных разобрать сооружение.Закончилось все тем, что пограничники отказались выполнять требования людей, а те, в свою очередь, полностью заблокировали движение транспорта в знак протеста.В то же время, комментируя вышеописанную ситуацию, начальник погранотряда Черновицкой области Украины Игорь Заруднев заявил, что подобные блокпосты могут появиться в любом населенном пункте данного региона.Со слов военного, такие меры принимаются по причине того, что в разгар туристического сезона уклонисты часто маскируются под туристов и тех, кто приезжает погостить к родственникам.- заявил Заруднев, добавив, что таким лицам пограничники запрещают въезд в регион.Напоследок глава погранотряда Черновицкой области отметил, что количество блокпостов в регионе действительно увеличилось. При этом некоторые из них работают круглосуточно.Напомним, что Черновицкая область Украины граничит с Румынией. Таким образом, военнообязанные, пытающиеся уклониться от службы в ВСУ, стремятся попасть на территорию региона, чтобы всеми правдами-неправдами перебраться через границу.