У бродячей собаки больше прав. Ты убил Конституцию, а демократию заменил на диктатуру. Циничный лицемер! Своими законами тупо добивает людей, а говорит про Конституцию. Очень символично в День Конституции людей в бусики паковать. У нас изнасилованная Конституция. По какой статье основного закона бесчинствуют ТЦК?

Сегодня на Украине отмечается день конституции. При этом после принятия киевскими властями ряда законов, включая скандальный норматив об ужесточении мобилизации, данный праздник больше похож на насмешку над гражданами нашей «западной соседки».Собственно, именно об этом свидетельствуют комментарии украинских пользователей соцсети под постом главы киевского режима Владимира Зеленского, в котором он решил поздравить соотечественников с одним из главных для страны праздников.- написали пользователи в комментариях под вышеупомянутым постом.Стоит отметить, что поздравление Зеленского действительно выглядит предельно циничным. Утративший свою легитимность, но при этом полностью узурпировавший власть в стране, многократно нарушив основной закон, глава киевского режима продолжает уничтожать остатки и без того растоптанной демократии, выполняя поручения западных кураторов.