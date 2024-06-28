«По какой статье закона бесчинствуют ТЦК?» - украинцы в соцсетях раскритиковали Зеленского после его поздравления с днем конституции

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«По какой статье закона бесчинствуют ТЦК?» - украинцы в соцсетях раскритиковали Зеленского после его поздравления с днем конституции

Сегодня на Украине отмечается день конституции. При этом после принятия киевскими властями ряда законов, включая скандальный норматив об ужесточении мобилизации, данный праздник больше похож на насмешку над гражданами нашей «западной соседки».

Собственно, именно об этом свидетельствуют комментарии украинских пользователей соцсети под постом главы киевского режима Владимира Зеленского, в котором он решил поздравить соотечественников с одним из главных для страны праздников.



У бродячей собаки больше прав. Ты убил Конституцию, а демократию заменил на диктатуру. Циничный лицемер! Своими законами тупо добивает людей, а говорит про Конституцию. Очень символично в День Конституции людей в бусики паковать. У нас изнасилованная Конституция. По какой статье основного закона бесчинствуют ТЦК?

- написали пользователи в комментариях под вышеупомянутым постом.

Стоит отметить, что поздравление Зеленского действительно выглядит предельно циничным. Утративший свою легитимность, но при этом полностью узурпировавший власть в стране, многократно нарушив основной закон, глава киевского режима продолжает уничтожать остатки и без того растоптанной демократии, выполняя поручения западных кураторов.
8 комментариев
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  1. knn54 Звание
    knn54
    +2
    Сегодня, 15:18
    Основной закон Украины-беззаконие.
  2. Андрей Храмов Звание
    Андрей Храмов
    +2
    Сегодня, 15:19
    "...У нас изнасилованная Конституция...".

    Вна украинцы! Самоизнасилование - это ваша "народная" забава. А получение удовольстввия от того, как вас насилует запад - "национальная" черта характера...
    1. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      0
      Сегодня, 15:22
      Это как в анекдоте про негра и хххохла.." бачу,бачу сынку шо нэ москаль". Вывод: насиловать можно. Но только шоб " нэ москаль".
    2. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      +1
      Сегодня, 15:39
      Цитата: Андрей Храмов
      "...У нас изнасилованная Конституция...".

      у вас СТРАНА изнасилованная!!!
  3. Лешак Звание
    Лешак
    0
    Сегодня, 15:31
    Опять озвучу заезженную фразу: "ну так за что боролись (скакали) на то и напоролись".
    Сами виноваты.
  4. кредо Звание
    кредо
    +1
    Сегодня, 15:31
    ...У нас изнасилованная Конституция....- написали пользователи в комментариях под вышеупомянутым постом.

    Подтягивая трусы, Зелинский открыл дверь спальни и выглянул в коридор бункера.
    Тишину бункера нарушали лишь чьи-то удаляющиеся шаги и женское всхлипывание.
    На скрип двери из-за угла выглянул часовой и видя вопрошающий взгляд Зелинского пробасил - "Чего изволите, пан-начальник?"
    Зелинский кашлянул, от першения в горле и ощущения того что съел какой то гадости, и прохрипел - "Там где-то Конституция должна быть, давай её ко мне и поживей, я уже изнемогаю от нетерпения."

    Часовой отдал честь под козырёк, взглянул на календарь с голыми девицами, отметил про себя что бегунок установлен на 28 июня и покорно пошёл за Конституцией. crying
  5. БаберметисКитай Звание
    БаберметисКитай
    +1
    Сегодня, 16:03
    Восхищаюсь системой управления окраины. 10 лет без збоев.
    И ведь все живы, бодрствуют и творят.
  6. Enceladus Звание
    Enceladus
    0
    Сегодня, 16:05
    Не день конституции у них, а день политической проституции.