Опубликованы кадры удара ОТРК «Искандер» по ангару ВСУ, в котором находилась РСЗО M270

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Опубликованы кадры удара ОТРК «Искандер» по ангару ВСУ, в котором находилась РСЗО M270

В сети опубликованы кадры, на которых запечатлено уничтожение российским ОТРК "Искандер-М" поставленной Западом киевскому режиму реактивной системы M270 MARS.

Утверждается, что российским военным при помощи средств аэроразведки удалось выявить местоположение ангара в районе населенного пункта Шевченково Николаевской области, использовавшийся боевиками киевского режима для дислокации РСЗО американского производства, после чего по объекту был незамедлительно нанесен ракетный удар. Вместе с американской установкой РСЗО был также уничтожен топливозаправщик. На кадрах видно два обширных очага пожара и вторичную детонацию боеприпасов.







Примечательно, что эти кадры являются первым опубликованным в сети случаем уничтожения американской РСЗО M270 MLRS в зоне СВО. В отличие от РСЗО HIMARS, являющейся колесной версией именно этой системы, гусеничный M270 способен нести сразу две тактические баллистические ракеты ATACMS или два пакета направляющих для управляемых реактивных снарядов GMLRS.

Между тем, сообщается, что, согласно докладу Лондонского королевского аналитического центра, несмотря на все усилия Запада, не удалось подорвать производство оружия в России, более того - Москве удалось нарастить объемы производства ключевых видов вооружений, необходимых для снабжения подразделений, принимающих участие в спецоперации на Украине.

В частности, по данным британских аналитиков, хотя США и их партнеры ввели многочисленные санкции, пытаясь таким образом перекрыть Москве доступ к поставкам ключевых деталей, необходимых для производства оружия, Россия резко увеличила выпуск артиллерийских боеприпасов, крылатых и баллистических ракет, а также БПЛА, что демонстрирует низкую эффективность западных санкций.

9 комментариев
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  1. Аэродромный Звание
    Аэродромный
    +2
    Сегодня, 15:25
    и что сказали шароварные ? макет опять ?)))
    1. neworange88 Звание
      neworange88
      +2
      Сегодня, 15:26
      Они ничего не успели сказать.
      Красивый прилет ОДАБ-1500 по приграничной Великой Писаревке в Сумской области, где ВСУ концентрировали свои силы и прорывались в направлении белгородской Козинки.

      https://t.me/milinfolive/119301
      1. neworange88 Звание
        neworange88
        +2
        Сегодня, 15:36
        Фото редкой авиабомбы ФАБ-500Т, прилетевшей вчера по Харьковской области в составе универсального модуля планирования и коррекции.

        Ранее данные авиабомбы не были замечены вместе с УМПК. Бомба ФАБ-500Т отличается от "классической" ФАБ-500М62 улучшенными аэродинамическими свойствами благодаря удлиненному корпусу, а также повышенной термостойкостью, так как в свое время разрабатывалась специально для применения с борта МиГ-25РБ на высоких скоростях.

        Производство ФАБ-500Т было замечено еще в марте текущего года, тогда же и засветилась ФАБ-3000, оттянувшая на себя все внимание.

        https://t.me/milinfolive/124969

        Российские воздушно-космические силы начали применять новые авиационные бомбы ФАБ-500Т с управляемым модулем планирования и коррекции.

        Как сообщает телеграм-канал "Осведомитель", от обычных ФАБ-500М-62 они отличается термостойкостью и усовершенствованными аэродинамическими формами, что позволяет им летать дальше, чем боеприпасы других конструкций. В частности, сообщается о преодоленной дистанции в 65 километров.
    2. Голландец Михель Звание
      Голландец Михель
      +1
      Сегодня, 15:29
      и что сказали шароварные ? макет опять ?)))
      Они икнули wink
      1. Аэродромный Звание
        Аэродромный
        +1
        Сегодня, 15:38
        Цитата: Голландец Михель
        и что сказали шароварные ? макет опять ?)))
        Они икнули wink
        у наших здание было целое.."шторм" похоже. место указывать не буду. один 200, 300 много.
        1. neworange88 Звание
          neworange88
          +2
          Сегодня, 15:48
          Вот ещё красивое видео.
          Херсонское направление.

          Наши разведчики - операторы БПЛА заметили, как машины приезжают и уезжают днём и ночью. Подвозят различное оборудование, а также из этого места летают вражеские операторы FPV, на это указывали «ретрики».

          Сделав выводы, по ним был нанесен удар при помощи УМПК с ОДАБом -1500.



          https://t.me/rusich_army/15439
    3. п-к Звание
      п-к
      0
      Сегодня, 15:41
      А шароварным сказать уже нечего. Каюк.
  2. voyaka uh Звание
    voyaka uh
    0
    Сегодня, 15:50
    "был также уничтожен топливозаправщик"///
    ----
    Это - было. Горело топливо.
    1. Аэродромный Звание
      Аэродромный
      0
      Сегодня, 16:08
      я бы мог многое показать, но, на ВО это невозможно. не тянет.