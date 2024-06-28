Опубликованы кадры удара ОТРК «Искандер» по ангару ВСУ, в котором находилась РСЗО M270
В сети опубликованы кадры, на которых запечатлено уничтожение российским ОТРК "Искандер-М" поставленной Западом киевскому режиму реактивной системы M270 MARS.
Утверждается, что российским военным при помощи средств аэроразведки удалось выявить местоположение ангара в районе населенного пункта Шевченково Николаевской области, использовавшийся боевиками киевского режима для дислокации РСЗО американского производства, после чего по объекту был незамедлительно нанесен ракетный удар. Вместе с американской установкой РСЗО был также уничтожен топливозаправщик. На кадрах видно два обширных очага пожара и вторичную детонацию боеприпасов.
Примечательно, что эти кадры являются первым опубликованным в сети случаем уничтожения американской РСЗО M270 MLRS в зоне СВО. В отличие от РСЗО HIMARS, являющейся колесной версией именно этой системы, гусеничный M270 способен нести сразу две тактические баллистические ракеты ATACMS или два пакета направляющих для управляемых реактивных снарядов GMLRS.
Между тем, сообщается, что, согласно докладу Лондонского королевского аналитического центра, несмотря на все усилия Запада, не удалось подорвать производство оружия в России, более того - Москве удалось нарастить объемы производства ключевых видов вооружений, необходимых для снабжения подразделений, принимающих участие в спецоперации на Украине.
В частности, по данным британских аналитиков, хотя США и их партнеры ввели многочисленные санкции, пытаясь таким образом перекрыть Москве доступ к поставкам ключевых деталей, необходимых для производства оружия, Россия резко увеличила выпуск артиллерийских боеприпасов, крылатых и баллистических ракет, а также БПЛА, что демонстрирует низкую эффективность западных санкций.
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