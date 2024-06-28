Украина представит свой подробный мирный план к концу года

После завершения так называемого мирного саммита в Швейцарии, который даже на Западе большинство экспертов признали бесполезным и провальным, киевские власти пообещали в ближайшем будущем провести еще один, на который теперь собираются пригласить Россию.Напомним, что в ходе вчерашнего визита в Брюссель глава киевского режима Зеленский заявил, что не собирается затягивать конфликт, так как ВСУ несут потери. При этом он пообещал подготовить новый вариант мирного плана уже к следующему саммиту.В свою очередь, как пишут украинские СМИ, украинская дорожная карта по достижению мира может появиться уже в текущем году.- цитируют журналисты слова Зеленского.В материале говорится, что глава киевского режима назвал приоритетные направления, на основе которых будет строится новая концепция. Среди них энергетика, продовольственная безопасность и обмены военнопленными.Что характерно, утративший свою легитимность украинский «президент» больше не делает акцент на необходимости вывода ВС РФ за территорию его страны в границах 1991 года, а также выплате Москвой репараций. Вероятно, абсурдность подобных требований уже стала очевидна даже для Зеленского и его партнеров. Особенно на фоне плачевного положения ВСУ на фронте.В то же время, если глава киевского режима действительно хочет как можно скорее завершить конфликт, то у него есть возможность сделать это прямо сейчас. Буквально за день до начала саммита в Швейцарии свои условия для перемирия озвучил президент РФ Владимир Путин. В частности, Киев должен полностью вывести свои войска с территории новых российских регионов, а также отказаться от вступления в НАТО.Стоит отметить, что российский лидер предупредил о том, что в будущем данные условия для Киева могут измениться в худшую сторону, с учетом реалий, существующих на фронте. Таким образом, затягивание времени действительно играет не на руку Зеленскому и его армии.