Зеленский: Украина представит свой подробный мирный план к концу года

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Зеленский: Украина представит свой подробный мирный план к концу года

После завершения так называемого мирного саммита в Швейцарии, который даже на Западе большинство экспертов признали бесполезным и провальным, киевские власти пообещали в ближайшем будущем провести еще один, на который теперь собираются пригласить Россию.

Напомним, что в ходе вчерашнего визита в Брюссель глава киевского режима Зеленский заявил, что не собирается затягивать конфликт, так как ВСУ несут потери. При этом он пообещал подготовить новый вариант мирного плана уже к следующему саммиту.



В свою очередь, как пишут украинские СМИ, украинская дорожная карта по достижению мира может появиться уже в текущем году.

Украина представит свой подробный мирный план к концу года

- цитируют журналисты слова Зеленского.

В материале говорится, что глава киевского режима назвал приоритетные направления, на основе которых будет строится новая концепция. Среди них энергетика, продовольственная безопасность и обмены военнопленными.

Что характерно, утративший свою легитимность украинский «президент» больше не делает акцент на необходимости вывода ВС РФ за территорию его страны в границах 1991 года, а также выплате Москвой репараций. Вероятно, абсурдность подобных требований уже стала очевидна даже для Зеленского и его партнеров. Особенно на фоне плачевного положения ВСУ на фронте.

В то же время, если глава киевского режима действительно хочет как можно скорее завершить конфликт, то у него есть возможность сделать это прямо сейчас. Буквально за день до начала саммита в Швейцарии свои условия для перемирия озвучил президент РФ Владимир Путин. В частности, Киев должен полностью вывести свои войска с территории новых российских регионов, а также отказаться от вступления в НАТО.

Стоит отметить, что российский лидер предупредил о том, что в будущем данные условия для Киева могут измениться в худшую сторону, с учетом реалий, существующих на фронте. Таким образом, затягивание времени действительно играет не на руку Зеленскому и его армии.
2 комментария
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  1. Enceladus Звание
    Enceladus
    +2
    Сегодня, 15:59
    А текущий немирный план - загнать в гроб еще полляма украинцев... Перемога по зеликоксовому negative
    1. lukash66 Звание
      lukash66
      0
      Сегодня, 16:10
      Я думаю, к осени побольше замогилим. Тем более очередной контрнахрюк вроде как готовят.