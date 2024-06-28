Белорусскими пограничниками был сбит летевший со стороны Украины квадрокоптер
В Ельском районе Гомельской области Белоруссии предотвращена очередная провокация киевского режима. Военнослужащими Мозырского пограничного отряда был сбит квадрокоптер, который летел на территорию Белоруссии из соседней Украины.
Происшествие имело место 26 июня 2024 года. Военнослужащие пограничного отряда заметили квадрокоптер, после чего его сбили. Была проанализирована информация на флеш-карте дрона, в результате чего было установлено, что он занимался сбором информации об инфраструктуре пограничной охраны республики и промышленных объектах страны.
Отметим, что киевский режим активизировал провокационные действия против Белоруссии. Так, Государственным пограничным комитетом Белоруссии зафиксировано присутствие вблизи белорусско-украинской границы, на украинской территории, боевиков так называемого «Русского добровольческого корпуса» (РДК, запрещен в РФ как террористическая и экстремистская организация). Боевики ведут активную разведку вблизи границы с Белоруссией, в том числе приближаясь к самой границе.
Военнослужащими белорусской пограничной охраны был обнаружен схрон, в котором находились компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств. В частности, были обнаружены взрывчатые вещества, взрыватели и детонаторы. Это может свидетельствовать о подготовке украинскими спецслужбами терактов и диверсий на территории Белоруссии, а исполнителями этих диверсий выступят боевики подконтрольных Киеву экстремистских формирований.
В сложившейся ситуации Минск усиливает бдительность, в первую очередь – контроль за государственной границей с Украиной. Силовые структуры Белоруссии и так давно работают в режиме повышенной готовности. Но сложившаяся ситуация требует еще большей внимательности и более оперативного реагирования на экстренные события.
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