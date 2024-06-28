В течение недели ВС России уничтожили шесть пусковых установок РСЗО M142 HIMARS и одну М270 MLRS - Минобороны
В течение недели с 22 по 28 июня ВС России нанесли 17 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками. Целями выступили объекты энергетики, инфраструктура военных аэродромов, логистические центры накопления западного вооружения, а также цеха сборки и места хранения беспилотников и безэкипажных катеров. Кроме того, наносились удары и по пунктам временной дислокации украинских военных и иностранных наемников.
Подразделения группировки войск «Север» за неделю населенных пунктов не освобождали, имеется небольшое продвижение. Нанесено поражение формированиям трёх соединений ВСУ, бригады морской пехоты, а также трёх бригад теробороны. Встречные бои по всему направлению. Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, а также нанесли поражение формированиям четырех механизированных и двух танковых бригад ВСУ, а также двух бригад теробороны. Отражены шесть контратак. Населенных пунктов не освобождали.
Подразделения «Южной» группировки войск активными действиями освободили Раздоловку ДНР и заняли более выгодные рубежи. Нанесено поражение формированиям трёх механизированных, двух аэромобильных и двух десантно-штурмовых бригад ВСУ. Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям четырёх механизированных, двух пехотных соединений ВСУ и двух бригад теробороны. За неделю отражено 39 контратак, населенные пункты не освобождались.
Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение, а также нанесли поражение живой силе и технике двух бригад ВСУ, трёх соединений теробороны и двух бригад нацгвардии. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированиям двух соединений ВСУ и трёх бригад теробороны.
Общие потери ВСУ за неделю по всем направлениям: по личному составу — 13 463 человека убитыми и ранеными, в плен сдалось 56 украинских военнослужащих; по бронетехнике — восемь танков, 38 единиц легкой бронетехники, включая бронемашины, БМП и бронетранспортеры, 245 единиц различного автотранспорта; по артиллерии — 147 орудий полевой артиллерии, в том числе 40 иностранного производства; три РСЗО «Град»; 15 станций радиоэлектронной борьбы «Анклав» и «Буковель», три радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и AN/TPQ-37; 42 полевых склада боеприпасов.
В ходе контрбатарейной борьбы поражены 33 орудия полевой артиллерии, в том числе семь иностранного производства, три станции радиоэлектронной борьбы «Нота», «Буковель-AD» и две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.
Оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетами и артиллерией за неделю уничтожены шесть пусковых установок РСЗО M142 HIMARS, одна пусковая установка М270 MLRS и одна транспортно-заряжающая машина вместе с иностранными специалистами, обеспечивавшими их применение, а также три радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей «П-18».
Средствами ПВО за неделю сбито два самолета МиГ-29 Воздушных сил Украины, 589 беспилотников, шесть оперативно-тактических ракет ATACMS, восемь зенитных управляемых ракет Patriot, противорадиолокационная ракета HARM, а 61 реактивный снаряд HIMARS, «Vampire» и «Ольха».
Информация