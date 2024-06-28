«Революционный» боеприпас «потерял» в дальности полета: сорван срок разработки нового высокоточного снаряда Katana

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«Революционный» боеприпас «потерял» в дальности полета: сорван срок разработки нового высокоточного снаряда Katana

Компания KNDS France продолжает вести разработку нового высокоточного 155-мм снаряда Katana. Однако перспективы этого проекта становятся всё более туманными, как и программы развития САУ CAESAR Mk2, для которой предназначается этот боеприпас.

Впервые данный снаряд был представлен в 2018 году и преподносился в качестве «революционного решения». Ранее разработчик заявлял о том, что новый боеприпас сможет поражать цели на дистанции свыше 60 км с точностью в 10 м. Однако теперь речь идёт о гораздо меньшем расстоянии – «более 45 км». По всей видимости, разработчик столкнулся с серьезными проблемами технического плана и не в состоянии осилить ранее принятые на себя обязательства.



Более того, серьезно сдвигаются вправо сроки начала поставок Katana. Если ранее говорилось о том, что боеприпас поступит в серийное производство в 2023 году, то на днях компания сообщила, что выход на рынок «первого французского высокоточного управляемого снаряда» ожидается только в 2026 году:

Коммерциализация произойдет в течение двух лет.



ТТХ снаряда Katana по состоянию на 2022 год (слева) и 2024 год (справа): дальность полета снизилась с 60 до 45 км


Как сказано в официальном заявлении, недавно состоялись стрельбы, продемонстрировавшие точность в несколько метров, в частности, благодаря спутниковой системе геолокации в сочетании с ИНС. Теперь в этом году планируется оценить способность снаряда противостоять различным помехам.

Как можно понять, имеется в виду воздействие средств РЭБ, которые российские войска активно используют на Украине для «глушения» спутниковой навигации вражеских боеприпасов. Как отмечалось в американской прессе, из-за этого резко упала эффективность применения высокоточных средств поражения, используемых ВСУ (ракет HIMARS, 155-мм снарядов Excalibur).


Katana


На этом фоне разработчик боеприпаса Katana, и так не уложившийся в сроки и «растеряв» изначальные ТТХ, вынужден изыскивать способы противодействия средствам РЭБ, затягивая еще глубже процесс создания снаряда. В этой связи в полный рост встает вопрос о будущем этого проекта.

При этом следует учитывать, что срыв этой разработки отрицательно скажется на состоянии программы развития французской САУ CAESAR. Её новая модификация Mk2, создание которой ведется с февраля 2022 года, должна была стать «прорывной» именно за счет применения снаряда Katana.

5 комментариев
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  1. neworange88 Звание
    neworange88
    +3
    Сегодня, 16:49
    Российские артиллеристы в ходе контрбатарейной «дуэли» поразили из 203-мм самоходной пушки 2С7М «Малка» немецкую САУ PzH-2000 калибра 155 мм. Координаты для стрельбы они получили от расчетов БПЛА ZALA 421-16E HD и «Орлан-30». Об этом сообщил профильный Telegram-канал «Русское оружие». Расчет «Малки» применил штатные осколочно-фугасные снаряды ЗОФ43 с радиусом действия 37 400 м. Военнослужащие сделали несколько пристрелочных выстрелов, после чего поразили PzH-2000.Автор публикации отметил, что большой потенциал для контрбатарейной борьбы имеют активно-реактивные снаряды ЗОФ44 с радиусом действия до 47 500 м при стрельбе из орудия 2А44 ( Основным вооружением Малки является 203-мм пушка 2А44 ). Видео по ссылке ниже.

    Российские 203-мм самоходные пушки 2С7М "Малка" продолжают успешно выполнять контрбатарейные задачи. Их 110-килограммовые снаряды, в том числе дальнобойные активно-реактивные, уничтожают различную артиллерию противника, в том числе современные 155-мм германские PzH 2000, которые считаются самыми мощными в составе формирований киевского режима.Операторы разведывательных беспилотных летательных аппаратов Zala и "Орлан 30" сумели обнаружить 55-тонную вражескую боевую машину и выяснили, где ее прячут после нанесения ударов.


    https://vestnik-rm.ru/news/oborona-i-bezopasnost/samaya-mocshnaya-samohodka-vsu-germanskaya-pzh-2000-razbita-snaryadom-malki
  2. Ирек Звание
    Ирек
    +1
    Сегодня, 16:59
    Да ладно паниковать то , им ведь тоже свой гешефт иметь охота .
  3. Дед Борг Звание
    Дед Борг
    +1
    Сегодня, 17:02
    Французы пусть сначала долговечностью стволов САУ CAESAR займутся. Оказалось, что они быстро изнашиваются при интенсивной стрельбе в боевых условиях на Украине
    1. neworange88 Звание
      neworange88
      +1
      Сегодня, 17:08
      Так они изначально не были расчитаны на интенсивную эксплуатацию.
    2. Enceladus Звание
      Enceladus
      +1
      Сегодня, 17:10
      Сошлются на то, что они не умеют грамотно вставлять laughing
      Цитата: Дед Борг
      Оказалось, что они быстро изнашиваются при интенсивной стрельбе в боевых условиях на Украине