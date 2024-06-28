Власти Севастополя ввели штрафы для владельцев частной собственности за отказ впустить человека во время воздушной тревоги

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Власти Севастополя ввели штрафы для владельцев частной собственности за отказ впустить человека во время воздушной тревоги

Участившиеся атаки украинских формирований на Крымский полуостров потребовали от властей г. Севастополя новых нетривиальных решений. Так, городские власти подготовили указ о свободном допуске граждан в помещения, принадлежащие на праве частной собственности лицам и организациям, во время сигнала воздушной тревоги. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

В соответствии с указом, владельцы частной собственности во время сигналов воздушной тревоги будут обязаны пускать людей в помещения, которые могут быть использованы в качестве укрытий. Это станет их обязанностью, в противном случае последуют серьезные штрафные санкции.

Размер штрафов не так и мал. Для физических лиц штрафы составят от 3 тысяч до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 10 тысяч до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц – от 100 тысяч до 300 тысяч рублей. Поэтому если владелец подвального или иного подобного помещения откажет человеку или группе лиц во время сигнала воздушной тревоги в просьбе воспользоваться укрытием, он будет привлечен к ответственности и оштрафован.

Данное решение является абсолютно справедливым, поскольку направлено на обеспечение безопасности наших граждан в критических ситуациях. Люди, которые не понимают, что надо помогать своим соотечественникам в таких случаях, должны нести за это ответственность. В следующий раз они уже будут действовать иначе, или заплатят повторные штрафы – в большем размере, разумеется.

Кроме того, в городе вводится новый сигнал «Внимание, баллистика!». Соответствующий указ о введении нового сигнала также подписан губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым.
17 комментариев
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  1. Бускан Звание
    Бускан
    +6
    Сегодня, 16:17
    Необходимо защищать граждан России, а не перекладывать проблемы на людей, которым и так живётся тяжело. Как не стыдно?
    1. bandabas Звание
      bandabas
      +3
      Сегодня, 16:40
      Он судит по своим кремлевско-рублевским меркам. До его фазенды далеко бежать.
  2. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    +1
    Сегодня, 16:20
    Как можно не помочь укрыться человеку, которому угрожает смерть на улице от обстрела или бомбёжки... Русские всегда отличались состраданием к людям, которым что-то угрожает... Значит не все там истинно русские... request
    1. Аэродромный Звание
      Аэродромный
      +1
      Сегодня, 17:30
      а ведь это обыкновенные "ждуны", он же и наводчики. им плевать на людей.
  3. Грац Звание
    Грац
    +9
    Сегодня, 16:24
    а может властям ещё 2 года назад надо было задуматься о ремонте бомбоубежищ, открытии новых и о создании бетонных укрытий прямо на улицах, а не на людей перекладывать то что должны обеспечивать они
  4. Роман_ Звание
    Роман_
    +8
    Сегодня, 16:27
    1. как доказать что не пустили?
    2. как доказать что не мог пустить?
    3. Опять закон ради закона? или чиновники (очень умные!!! последователи теории Дарвина, но находящиеся в промежуточной стадии) всем установят электронные замки (обеспечивающие безпрепятственный доступ), повесят таблички и знаки куда идти, установят камеры фиксации (что зашедшие граждане не являются ассоциативными лицами). Или граждане обязаны и все? Т.е. теперь гоп стоп станет проще?
    Чиновник может организовать места укрытия людей, может арендовать у частника территорию и организовать доступ в укрытие не нарушая не арендованную частную собственность. Чиновник обязан следить за состоянием мест укрытия - как чистота так и целостность и соответствие текущим угрозам.
    Интересно сами чиновники живут на охраняемых территориях - на эти территории закон распространяется или мухи это мухи, а черная икра только достойным?
    1. Monster_Fat Звание
      Monster_Fat
      +5
      Сегодня, 16:40
      Что интересно- помните, в сентябре 2022 года писалось о просто "красно-красных" линиях в случае поставки НАТО украинцам наступательных вооружений... what
    2. bandabas Звание
      bandabas
      +5
      Сегодня, 16:41
      Да никак. Очередная показуха вылезшего "из грязи в князи".
  5. Андрей Храмов Звание
    Андрей Храмов
    +1
    Сегодня, 16:36
    Главная База ЧФ РФ - а этот статус для Города-Героя федерального значения Севастополя никто не отменял -, так вот база должна быть закрыта для праздношатающейся публики и туристов, решивших вдруг отдохнуть "в нём" на море, потому что Севастополь постоянно подвергается ракетным ударам. Трагедия на пляже Учкуевка 23 июня с двумя погибшими детьми и двумя погибшими взрослыми, с более чем 150 раненными, из которых 27 - дети = тому доказательство. Но власти города, мотивированные непонятно чем, со странным упорством пытаются "слепить" из Севастополя "курорт".
    Ничем иным, как маразмом... мягко говоря... это не назовёшь.
    1. Jager Звание
      Jager
      -1
      Сегодня, 17:01
      Я может чего-то не понимаю, но отдыхать в районе нанесения ударов по военным объектам (а в районе Севастополя и самого города их предостаточно) - более чем странная идея...
      1. Андрей Храмов Звание
        Андрей Храмов
        -1
        Сегодня, 17:10
        Уважаемый Jager!

        Да, Вы правы. И не просто странная, – а преступная со стороны тех, кто позиционирует Севастополь «курортным» городом.
        В городе – масса «отдыхающих». Словно на ЮБК или восточном побережье Крыма = Феодосия, Новый Свет и так далее = «море закончилось».

        Более того!
        Местный губернатор пляжи «Северной стороны» («Учкуевка», «Любимовка», «Кача» и так далее), потенциально наиболее опасные в случае налётов – не закрыл. А порекомендовал посещать их… осторожно(!).

        Даже не знаю, что это = обдуманное вредительство или личностный идиотизм…
  6. Крымский партизан 1974 Звание
    Крымский партизан 1974
    +5
    Сегодня, 16:40
    частившиеся атаки украинских формирований на Крымский полуостров потребовали от властей г. Севастополя
    ...вот и следовало бы Разважаеву внестим штрафы на МО корторое дор сих пор не разбомбило мосты через реки западного бандерлянда по ко которым эта смерть и едет спокойно из империи лжи...развожайтесь ...далее будет веселее, пока этим деги с минобороны рпазвожаются стреляя не по тому что нужно кровь из носу
  7. Бускан Звание
    Бускан
    +3
    Сегодня, 16:49
    Цитата: bandabas
    Да никак. Очередная показуха вылезшего "из грязи в князи".

    Процитирую А.С Пушкина:
    Властитель слабый и лукавый,
    Плешивый щеголь, враг труда,
    Нечаянно пригретый славой,
    Над нами царствовал тогда.
  8. Андрей Храмов Звание
    Андрей Храмов
    +1
    Сегодня, 16:50
    Правительство Севастополя додумалось до того (загадка, каким место оно думало), что во время сигнала воздушной тревоги общественный транспорт должен останавливаться, а пассажиры – находиться внутри. Как будто «жестяная» крыша автобуса или троллейбуса защитит людей от осколков ударных и противоракет или суббоеприпасов.
    Когда осколок (суббоеприпас) туда, вовнутрь салона пассажирского транспорта прилетит = не дай Бог, конечно, но быть может всё = внутри салона начнётся кровавый хаос.

    Действовать же надо с точностью до наоборот = от момента начала воя сирены воздушной тревоги до возможного прилёта - более чем достаточно времени подъехать к ближайшей остановке, водителю общественного транспорта высадит пассажиров и вместе с ними укрыться в бетонном модуле, который ДОЛЖЕН быть на каждой остановке.
    Как в Белгороде.

    Но в Севастополе – шёл 3 год войны – таких модулей на 28 июня 2024 года… НЕТ!
    А ведь Севастополь, как именно Главная База ЧФ РФ – является одной из приоритетных целей на всём Крымском полуострове.

    Тут сразу вспоминается знаменитая фраза Лаврова, которая совершенно точно характеризует такое решение Севастопольского правительства.
  9. shark507 Звание
    shark507
    +1
    Сегодня, 16:54
    А будут штрафы для местного населения за то что украинские ракеты своими силами не сбили?
  10. denk20 Звание
    denk20
    -1
    Сегодня, 17:03
    Я вот не понимаю, как можно не впустить спрятаться человека? Он шел домой и тут раз и сирена (хоть у нас и не было), ближайший подвал спрятался, а потом дальше. Прилетело, полетело, сбили, как не впустить человека? Че-то в Севастополе не то творится.
    1. Monster_Fat Звание
      Monster_Fat
      0
      Сегодня, 17:39
      Есть такая великолепная книга:
      Так вот, в ней приведены секретные на то время отчёты парт органов, органов НКВД о том, что на самом деле происходило во время гетманских налётов на советские города. Так вот, после объявления "воздушной тревоги", жители квартир и домов должны были покинуть свои жилища, оставив двери открытыми и спуститься в бомбоубежища. Так вот, за время их нахождения в бомбоубежищах, их жилища подвергались разграблению бандами криминальных элементов и мародёров.