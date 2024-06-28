Власти Севастополя ввели штрафы для владельцев частной собственности за отказ впустить человека во время воздушной тревоги
Участившиеся атаки украинских формирований на Крымский полуостров потребовали от властей г. Севастополя новых нетривиальных решений. Так, городские власти подготовили указ о свободном допуске граждан в помещения, принадлежащие на праве частной собственности лицам и организациям, во время сигнала воздушной тревоги. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
В соответствии с указом, владельцы частной собственности во время сигналов воздушной тревоги будут обязаны пускать людей в помещения, которые могут быть использованы в качестве укрытий. Это станет их обязанностью, в противном случае последуют серьезные штрафные санкции.
Размер штрафов не так и мал. Для физических лиц штрафы составят от 3 тысяч до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 10 тысяч до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц – от 100 тысяч до 300 тысяч рублей. Поэтому если владелец подвального или иного подобного помещения откажет человеку или группе лиц во время сигнала воздушной тревоги в просьбе воспользоваться укрытием, он будет привлечен к ответственности и оштрафован.
Данное решение является абсолютно справедливым, поскольку направлено на обеспечение безопасности наших граждан в критических ситуациях. Люди, которые не понимают, что надо помогать своим соотечественникам в таких случаях, должны нести за это ответственность. В следующий раз они уже будут действовать иначе, или заплатят повторные штрафы – в большем размере, разумеется.
Кроме того, в городе вводится новый сигнал «Внимание, баллистика!». Соответствующий указ о введении нового сигнала также подписан губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым.
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