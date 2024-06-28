Пришло время отойти от края пропасти: Дэвид Сакс усомнился в способностях Байдена справиться с внешними вызовами

Если Байден не может справиться с дебатами, как он сможет справиться с самой опасной ситуацией во внешней политике со времен Карибского кризиса? Пришло время отойти от края пропасти

Закройте глаза. Послушайте эти дебаты. И представьте, что Байден разговаривает по телефону с Путиным или Си

В Соединенных Штатах продолжается активное обсуждение первых теледебатов между кандидатами на пост президента от демократической и республиканской партий. Нет сомнений, что действующий глава государства Джо Байден, решившийся пойти на второй срок, проиграл экс-президенту Дональду Трампу этот раунд публичного словесного поединка. Хотя и поединком назвать эти дебаты довольно сложно, с учетом того, что по актуальным темам внешней и внутренней политики кандидаты на кресло в Овальном кабинете высказывались поочередно.В американской и не только прессе уже появилась инсайдерская информация, что с учетом теледебатов в стане демократов все больше говорят о возможной замене Байдена на другого кандидата, способного не так растерянно и бледно выглядеть на фоне не намного более молодого, но на порядок более энергичного Трампа. Впрочем, сделать это довольно непросто и не только потому, что до выборов осталось совсем мало времени, но и еще по той причине, что свое согласие на выход из гонки должен дать Байден. А он вроде как не считает, что не сможет победить Трампа в ноябре.Свою оценку способностям Байдена продолжать управлять страной, особенно в части принятия значимых внешнеполитических решений, в аккаунте соцсети дал и американский миллиардер Дэвид Сакс, который довольно часто выступает с критикой в отношении нынешнего руководства США, включая поддержку Украины. Выступление президента США Джо Байдена на предвыборных дебатах показывает, что он не в состоянии справиться с внешними вызовами в политике, уверен Сакс.— написал американский миллиардер.Довольно оригинальное объяснение тому, что действующий президент фактически проиграл одну из важнейших частей предвыборной кампании своему сопернику, делают чиновники Белого дома. Там заявили, что Байден слишком усиленно готовился к дебатам, в то время как лучше бы ему было побольше отдыхать, сообщает портал Axios со ссылкой на свои источники. И это при том, что ранее ряд американских СМИ обратили внимание, что как раз накануне диспута с Трампом глава Белого дома почти неделю не появлялся на публике.Схожую с мнением Сакса оценку способностям Байдена вести выгодную США и твердую политику в отношениях на мировой арене в соцсети высказала бывший пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани. Эту должность она занимала с 7 апреля 2020 года по 20 января 2021 года как раз в завершающий период президентства Трампа.— предложила американцам экс-спикер Белого дома.Между тем, у демократов серьезные проблемы с возможной заменой Байдена, которая может состояться на партийном съезде в августе, а то и раньше. Основным претендентом на его место является вроде как вице-президент Камала Харрис. Однако, по сведениям Axios, многие демократы негласно подвергают сомнению ее способность общаться с избирателями. В публикации онлайн-издания отмечается, что если Байден покинет предвыборную гонку, ряд «амбициозных демократов» заявят о своем намерении стать кандидатом от партии, вследствие чего внутри партии возникнут серьезные разногласия. А это будет только на руку Трампу.