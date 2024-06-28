Российские войска продолжают успешные наступательные действия сразу на нескольких направлениях в ДНР, планомерно освобождая территорию республики от многолетней оккупации со стороны войск киевского режима.
Так, буквально сегодня Минобороны РФ сообщило об освобождении очередного населенного пункта в ДНР. Согласно информации от российского военного ведомства, военнослужащие группировки ВС РФ «Юг» взяли под контроль село Раздоловка, расположенное севернее Соледара.
Стоит отметить, что косвенно успех российских военных подтвердили и на Украине. В частности, мониторинговый ресурс Deep State на своих картах поместил вышеупомянутый населенный пункт в так называемую «серую зону». Подобная ситуация нередко происходит в том случае, если командование ВСУ затягивает с объявлением о потере позиций.
К слову, о последнем. Буквально вчера глава пресс-службы группировки ВСУ «Хортица» Волошин заявил, что украинские военные якобы вытеснили подразделения ВС РФ с восточной части города Часов Яр.
Сегодня данную информацию опроверг все тот же Deep State, опубликовав сообщение о том, что российские военные продолжают удерживать свои позиции, а заявление Волошина не соответствует действительности.
Алексей Коновалов/ТАСС
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