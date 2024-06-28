Минобороны сообщило об освобождении Раздоловки

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Минобороны сообщило об освобождении Раздоловки

Российские войска продолжают успешные наступательные действия сразу на нескольких направлениях в ДНР, планомерно освобождая территорию республики от многолетней оккупации со стороны войск киевского режима.

Так, буквально сегодня Минобороны РФ сообщило об освобождении очередного населенного пункта в ДНР. Согласно информации от российского военного ведомства, военнослужащие группировки ВС РФ «Юг» взяли под контроль село Раздоловка, расположенное севернее Соледара.



Стоит отметить, что косвенно успех российских военных подтвердили и на Украине. В частности, мониторинговый ресурс Deep State на своих картах поместил вышеупомянутый населенный пункт в так называемую «серую зону». Подобная ситуация нередко происходит в том случае, если командование ВСУ затягивает с объявлением о потере позиций.

К слову, о последнем. Буквально вчера глава пресс-службы группировки ВСУ «Хортица» Волошин заявил, что украинские военные якобы вытеснили подразделения ВС РФ с восточной части города Часов Яр.

Сегодня данную информацию опроверг все тот же Deep State, опубликовав сообщение о том, что российские военные продолжают удерживать свои позиции, а заявление Волошина не соответствует действительности.
3 комментария
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  1. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Сегодня, 17:37
    А нам не по хрену , признаёт хахло или нет?
    1. neworange88 Звание
      neworange88
      0
      Сегодня, 17:38
      Сегодня вместо того, чтобы интенсивно пополнять уже действующие боевые подразделения, в ВСУ снова идет создание новых. Из-за этого боевики сдают позиции: ситуация сложилась критическая. Об этом в своем Телеграм-канале заявила депутат Верховной Рады от партии "Слуга народа" Марьяна Безуглая.

      “Они создают новые и новые бригады-зомби. Вот еще, для создания новой бригады нужно около ста старших офицеров. Это снова о перспективах и качестве управления. Сейчас на должности командира батальона и командира роты преимущественно назначают офицеров из ТЦК или просто из гражданской жизни, опытных сержантов нет. Штабы бригад и батальонов наполняют люди, которым очень сложно "овладеть" должностью, особенно когда командование сухопутных войск их к этому вообще не готовит”, - пишет Безуглая.
      Таким образом, украинский фронт выглядит как “напряженные, прижимающиеся друг к другу, десятки батальонов и бригад с низкой укомплектованностью и очень малыми полосами. Это фирменный стиль управления Сырского”, утверждает депутат.

      “И это им удобно, потому что потом трудно доказать, кто из высших военных штабов, за что виноват. А вот в "консервной банке" оказывается огромное количество командиров низшего звена, на которых можно завести служебные расследования и списать неудачи. Идеальная схема!”, - пишет Безуглая.

      Также в своем посте она отметила, что на линии фронта воюют бригады с разным уровнем укомплектованности. В пример Безуглая привела переброшенную на Харьковское направление 125-ю бригаду, укомплектованность которой составляла порядка 40-50%.
      1. neworange88 Звание
        neworange88
        0
        Сегодня, 17:43
        "Это средняя цифра в бригадах, или (экс-командующий объединенными силами ВСУ Юрий) Содоль намеренно поставил самую слабую бригаду на направлении наступления врага? Оба тезиса верны. Много таких бригад, но в целом он оставил на защите Харьковщины одно из самых слабых подразделений по совокупности характеристик", – сказала нардеп.