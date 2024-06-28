В ГД РФ внесён проект заявления о приостановке участия России в работе ПА ОБСЕ

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В ГД РФ внесён проект заявления о приостановке участия России в работе ПА ОБСЕ

Обе палаты Федерального собрания планируют инициировать приостановку работы российской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ, при этом Россия прекратит выплату денежных взносов в эту организацию. Проект соответствующего заявления Госдумы и Совфеда внесен в думскую базу.

Как сообщил прессе глава комитета ГД по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, в представленном проекте документа указывается, что ПА ОБСЕ продолжает систематически игнорировать проблемы, связанные с нарушениями прав национальных меньшинств на Украине и в прибалтийских странах.



Однако, сенаторы и депутаты ГД РФ выражают надежду, что в ПА ОБСЕ остались здравомыслящие силы, способные проявить необходимую волю, чтобы в интересах стабильности и мира на континенте урегулировать политический и идеологический кризисы, существующие на пространстве Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Рассмотрение документа в профильном комитете запланировано на заседании Думы 3 июля - синхронно с Советом Федерации.

Слуцкий также подчеркнул, что ПА ОБСЕ в настоящее время окончательно утратила роль площадки для обсуждения вопросов безопасности на европейском континенте. Вместо этого она стала рупором "русофобствующих политиканов". Кроме того, лидер ЛДПР напомнил, что российским депутатам и сенаторам неоднократно необоснованно отказывали в выдаче виз, необходимых для въезда для участия в сессиях ассамблеи. В частности, подобные случаи были зафиксированы в Великобритании, Польше и Румынии. РФ фактически лишили права голоса, необходимого для участия в выработке решений ПА ОБСЕ.

Парламентарий резюмировал, что Россия может возобновить свое участие в структуре лишь при условии, если там откажутся от политики русофобии.
22 комментария
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  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +12
    Сегодня, 18:06
    Зато 4 законопроекта об ужесточении миграциции "ценных специалистов" завернули. Кстати в ПАСЕ русофобия и платить не будем а в WADA что, что то другое?
    1. marchcat Звание
      marchcat
      +16
      Сегодня, 18:11
      Бастрыкин то верно про думу сказал. good
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        +9
        Сегодня, 18:12
        marchcat hi, не зря же некоторые так возмутились и пытались народ приплести.
        1. marchcat Звание
          marchcat
          +5
          Сегодня, 18:14
          Получается, что отношения с ПА ОБСЕ важнее, чем миграционная политика внутри страны. request
          1. Lev_Russia Звание
            Lev_Russia
            +3
            Сегодня, 18:49
            Это ж надо... Потребовалось два с половиной года унижений в ПАСЕ, чтобы до нашей власти дошло, что нужно оттуда выйти... Ну а остальные русофобские международные организации, может и из них заодно выйдем... am
      2. Олень Звание
        Олень
        0
        Сегодня, 18:40
        Цитата: marchcat
        Бастрыкин то верно про думу сказал. good

        Тормозят жутко ,хотя их понять можно ,там детишек своих присторили и оплата мощная
        ВВП видать стукнул кулаком ,хватит кормить ваших выкоморшей и таких же
        России вообще пора выходить из всех этих курятниках европейских
        И создавать свои совместно с странами БРИКС и многих сочувствующих ..ХВАТИТ кормить англосаксов и их прихлебателей !!!
      3. Алексей1052 Звание
        Алексей1052
        +1
        Сегодня, 18:52
        +100! (Мой комментарий не слишком короткий!)
  2. Андрей Храмов Звание
    Андрей Храмов
    +4
    Сегодня, 18:07
    ООН - также давно всё утеряла... Впрочем, это с самого начала была организация на подтанцовке у США.
    1. Олень Звание
      Олень
      +1
      Сегодня, 18:44
      Цитата: Андрей Храмов
      ООН - также давно всё утеряла... Впрочем, это с самого начала была организация на подтанцовке у США.

      ООН -это курятник США ,а они там лисы ..
      Тоже выходить нужно..БРИКС,вот кто должен главенствовать в мире ! Англосаксы с евреями всех в мире уже достали грабители и разжигатели войн мировых soldier
      1. Егоза Звание
        Егоза
        0
        Сегодня, 19:30
        Цитата: Олень
        ООН -это курятник США ,а они там лисы ..
        Тоже выходить нужно.

        Россия - одна из основателей ООН, вместе с Беларусью. Имеет полное право не выйти, а РАСПУСТИТЬ ООН. По принципу Н.В. Гоголя "Я тебя породил, я тебя и убью"
  3. Fitter65 Звание
    Fitter65
    +10
    Сегодня, 18:09
    Обе палаты Федерального собрания планируют инициировать приостановку работы российской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ, при этом Россия прекратит выплату денежных взносов в эту организацию.
    Я то думал, что РФ уже не только остановила свою работу, в этой антироссийской русофобской шарашке, но и потребовала вернуть ей все деньги, которые она потратила на этот шалман начиная с 2013 года!!! А оказывается только планируется инициировать...
    1. Irokez Звание
      Irokez
      +4
      Сегодня, 18:14
      Цитата: Fitter65
      антироссийской русофобской шарашке

      Я бы даже сказал надо их обвинить и поставить вопрос об геноцида Русских во всём мире и наезде на Православных которых так же гнобят.
    2. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      +4
      Сегодня, 18:27
      [Парламентарий резюмировал, что Россия может возобновить свое участие в структуре]
      Вопрос. А зачем? Чтобы платить денежки в эту никому ненужную структуру?
      Чтобы депутатам и сенаторам кататься по европам за счет бюджета?
      Чтобы присматривать и покупать там недвижимость?
      Надо работать в России и для России!
      1. Neo-9947 Звание
        Neo-9947
        +2
        Сегодня, 19:08
        Цитата: ваш вср 66-67
        Вопрос. А зачем? Чтобы платить денежки в эту никому ненужную структуру?
        Чтобы депутатам и сенаторам кататься по европам за счет бюджета?
        Чтобы присматривать и покупать там недвижимость?

        На святое покушаетесь?!
        Да как вы можете?!
        Вы же народ оскарбляете!
        Да вас вообще проверить надо на причастность...
        Ух, качатель лодки!
        am
        1. ваш вср 66-67 Звание
          ваш вср 66-67
          0
          Сегодня, 19:15
          Спасибо! Ваш сарказм понял.
    3. bandabas Звание
      bandabas
      +3
      Сегодня, 18:31
      До сих пор везде взносы платятся. И в WADA. и в МОК, и другие организации, которое третируют гражданРФ. Нашим чиновникам плевать- не свои деньги.
  4. Лешак Звание
    Лешак
    +4
    Сегодня, 18:09
    Обе палаты Федерального собрания планируют инициировать приостановку работы российской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ
    Это как... Мы ещё не вышли из этой клоаки под названием ПА ОБСЕ... Ну вы блин даёте... belay
  5. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +7
    Сегодня, 18:10
    Приостановка?А выйти из того публичного дома гордость не позволяет?Воистину-Госдура
  6. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 18:18
    В ГД РФ внесён проект заявления о приостановке участия России в работе ПА ОБСЕ
    . Гос.... дума решила что с чем-то показать, доказать, а то её уже и чиновники стали называть....
  7. fsvlad Звание
    fsvlad
    +2
    Сегодня, 18:31
    Соплежуйство на всех фронтах..
  8. axren1 Звание
    axren1
    0
    Сегодня, 19:22
    Найди умного в думе -получи приз )))
  9. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    0
    Сегодня, 19:28
    при этом Россия прекратит выплату денежных взносов в эту организацию
    Неужели мы ещё платим?