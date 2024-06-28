В ГД РФ внесён проект заявления о приостановке участия России в работе ПА ОБСЕ
Обе палаты Федерального собрания планируют инициировать приостановку работы российской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ, при этом Россия прекратит выплату денежных взносов в эту организацию. Проект соответствующего заявления Госдумы и Совфеда внесен в думскую базу.
Как сообщил прессе глава комитета ГД по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, в представленном проекте документа указывается, что ПА ОБСЕ продолжает систематически игнорировать проблемы, связанные с нарушениями прав национальных меньшинств на Украине и в прибалтийских странах.
Однако, сенаторы и депутаты ГД РФ выражают надежду, что в ПА ОБСЕ остались здравомыслящие силы, способные проявить необходимую волю, чтобы в интересах стабильности и мира на континенте урегулировать политический и идеологический кризисы, существующие на пространстве Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Рассмотрение документа в профильном комитете запланировано на заседании Думы 3 июля - синхронно с Советом Федерации.
Слуцкий также подчеркнул, что ПА ОБСЕ в настоящее время окончательно утратила роль площадки для обсуждения вопросов безопасности на европейском континенте. Вместо этого она стала рупором "русофобствующих политиканов". Кроме того, лидер ЛДПР напомнил, что российским депутатам и сенаторам неоднократно необоснованно отказывали в выдаче виз, необходимых для въезда для участия в сессиях ассамблеи. В частности, подобные случаи были зафиксированы в Великобритании, Польше и Румынии. РФ фактически лишили права голоса, необходимого для участия в выработке решений ПА ОБСЕ.
Парламентарий резюмировал, что Россия может возобновить свое участие в структуре лишь при условии, если там откажутся от политики русофобии.
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