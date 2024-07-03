Планы судостроения на текущий год
Вывод из эллинга РПКСН "Князь Пожарский", февраль 2024 г.
Российская судостроительная отрасль постоянно передаёт Военно-морскому флоту новые военные и вспомогательные корабли. В этом году планируется сдать несколько десятков кораблей разных типов, и такая тенденция будет сохраняться и в будущем. Для повышения производительности предприятий и ускорения строительства новых кораблей будут приниматься различные меры.
На высшем уровне
Строительство и модернизация военно-морского флота имеют стратегическое значение для безопасности страны. Поэтому такие темы обсуждаются на самом высоком уровне.
26 июня президент Владимир Путин провёл совещание по вопросам развития военно-морского флота. На этом мероприятии были озвучены последние успехи и определены направления дальнейшей работы.
Во вступительной речи глава государства напомнил о положениях «Основ государственной политики в области военно-морской деятельности до 2030 года». Этот документ предусматривает комплексное развитие флота: его корабельного состава, береговых частей и морской авиации, инфраструктуры и так далее. Также необходимо повышать боевой потенциал флота и укреплять его позиции в важных районах Мирового океана.
Ключевой задачей в этом контексте является строительство и принятие в строй новых кораблей. Владимир Путин отметил успехи в этом направлении и постоянный рост показателей.
Так, в 2022 году российский военно-морской флот получил 22 новых корабля и судна, а в 2023-м — 33 единицы. На текущий год запланирована передача более 40 единиц. По понятным причинам президент не стал перечислять все эти корабли, как уже переданные, так и только планируемые к сдаче.
Церемония спуска на воду ДЭПЛ "Великие Луки", декабрь 2022 г.
Владимир Путин также подчеркнул важность развития судостроения на всех уровнях. Он отметил необходимость модернизации проектных организаций и внедрения новых подходов для ускорения разработки новых образцов.
Требуется обновление производственных мощностей предприятий, включая верфи и их смежные организации. При этом заказы Министерства обороны должны учитывать производственные возможности всех участников программ, чтобы избежать простоев и неэффективного использования мощностей.
Решенные задачи
В настоящее время российская судостроительная промышленность активно выполняет несколько крупных заказов на серийное строительство различных типов кораблей, подводных лодок и судов. В процессе производства находятся подводные ракетоносцы стратегического назначения, многоцелевые подводные лодки, фрегаты, корветы, малые ракетные корабли и множество судов вспомогательного назначения.
Каждые несколько недель или месяцев поступают новости о закладке новых судов, их спуске на воду для проведения испытаний или о передаче готовых кораблей заказчику.
На недавнем совещании президент России Владимир Путин сообщил, что в текущем году планируется принять более 40 новых кораблей и судов. Однако, по имеющейся информации, в течение первого полугодия новые заказы флоту массово не передавались.
Ожидается, что практически все заказанные корабли будут переданы в течение второй половины года. Можно предположить, что массовая сдача кораблей начнётся в последние недели года, по флотской традиции, «под ёлку». При этом большинство ожидаемых кораблей уже были спущены на воду или прошли испытания в предыдущие месяцы.
За полгода Военно-морской флот получил только одну новую боевую единицу — дизель-электрическую подводную лодку Б-586 «Кронштадт» проекта 677 «Лада». В недавнем прошлом этот корабль и проект «Лада» в целом столкнулись с серьёзными проблемами. Однако работы были завершены, и новая ДЭПЛ начала свою службу в составе Северного флота.
Закладка МРК "Ржев" и "Удомля" проекта 22800 на Амурском судостроительном заводе, июль 2019 г.
Планы на будущее
Все запланированные на этот год корабли будут переданы флоту в течение следующих шести месяцев.
Недавно руководство промышленности подтвердило, что в конце года Военно-морской флот получит очередной подводный ракетоносец стратегического назначения типа «Борей-А» — «Князь Пожарский». В настоящее время эта подлодка проходит испытания.
Также на испытания вышел четвёртый представитель проекта 885М — многоцелевая атомная подводная лодка «Архангельск». До конца года она пройдёт проверки и будет передана заказчику.
Неатомный подводный флот получит ещё одну дизель-электрическую подводную лодку проекта 636.3 «Варшавянка». Подлодка «Якутск» станет двенадцатой в своей серии и последним из шести кораблей для Тихоокеанского флота. Также ожидается передача ещё одной подводной лодки «Лада» под названием «Великие Луки».
Надводные силы Военно-морского флота пополнятся целым рядом кораблей различных классов. В настоящее время готовится к испытаниям седьмой представитель проекта 20380 — корвет «Строгий». Текущие мероприятия не должны столкнуться с затруднениями, и не позднее декабря корабль будет передан заказчику.
Завершается строительство серии из двенадцати малых ракетных кораблей проекта 21631 «Буян-М». Несколько недель назад был спущен на воду последний из ранее заказанных МРК этого типа — «Ставрополь». В следующие месяцы уйдут на достройку и испытания. Флот примет его в декабре.
Сразу три завода занимаются строительством малых ракетных кораблей проекта 22800 «Каракурт». В конце года ожидается их массовая сдача.
Предприятие «Пелла» должно испытать и передать заказчику корабли «Козельск» и «Буря», предназначенные для Балтийского флота. Для Черноморского флота на Зеленодольском заводе имени А.М. Горького и на предприятии «Залив» в Керчи строятся «Амур», «Аскольд» и «Туча».
Тихоокеанский флот в декабре получит малые ракетные корабли «Ржев» и «Удомля», построенные на Амурском судостроительном заводе.
Патрульный корабль "Иван Папанин" и его экипаж перед началом испытаний, апрель 2024 г.
Продолжается строительство патрульных кораблей проекта 22160. В этом году в состав Черноморского флота войдёт пятый такой корабль – «Виктор Великий».
Недавно начались швартовные испытания универсального патрульного корабля «Иван Папанин», построенного по проекту 23550 «Арктика». Ожидается, что к концу года он будет готов к началу службы. Этот корабль называют «боевым ледоколом».
Успешно продолжается строительство тральщиков проекта 12700 «Александрит». В настоящее время промышленность завершает работы над девятым кораблём этой серии. Корабль «Афанасий Иванников» планируют передать Военно-морскому флоту в конце года.
К сожалению, не все планы удаётся выполнить в ранее названные сроки. Так, в прошлом году сообщалось, что в 2024 году Военно-морской флот получит новый десантный корабль «Владимир Андреев», построенный по доработанному проекту 11711. Однако пока он остаётся на стапеле, и сроки его спуска на воду неизвестны. Это позволяет предположить, что достройка и испытания корабля будут завершены не ранее следующего года.
Параллельно с боевыми кораблями разных классов строятся суда обеспечения различных типов. В этом году ожидается сдача новых транспортов, спасательных судов, торпедоловов и так далее. Однако все планы такого рода остаются неизвестными – промышленность и Военно-морской флот ограниченно освещают процессы строительства вспомогательного флота. Вследствие этого вряд ли удастся составить точный список из более чем 40 кораблей и судов, упомянутый президентом.
"Лев Чернавин" - последний на данный момент тральщик пр. 12700 в строю
Прогресс и планы
Отечественное судостроение продолжает выполнять заказы и регулярно передаёт Военно-морскому флоту новые корабли, подводные лодки и суда различных типов. Сейчас налажено серийное производство кораблей нескольких основных проектов, а при наличии заказов запускаются новые серии.
К настоящему времени отечественная судостроительная промышленность вышла на достаточно высокие темпы работы. В 2022 году она передала Военно-морскому флоту более 20 готовых кораблей и судов, а в 2023-м их количество увеличилось в полтора раза. В текущем году ожидается дальнейший рост, и Военно-морской флот планирует получить более 40 новых кораблей. При этом судостроение выполняет и другие заказы, которые должны быть сданы в 2025 году и позднее.
Интересно, что в СМИ освещается только часть текущих судостроительных программ. Некоторые заказы не получают должного внимания, хотя и вносят значительный вклад в общие результаты. Судя по доступным данным, именно вспомогательные суда, катера и другие подобные корабли составляют большинство новых вымпелов для Военно-морского флота.
Так или иначе, строительство новых кораблей и судов продолжается. Уже в этом году Военно-морской флот получит целый ряд новых кораблей, которые будут распределены между всеми его основными объединениями и улучшат их потенциал при решении различных боевых задач. В следующем году и далее будут наблюдаться подобные события. При этом планируются различные меры по развитию промышленности и флота, которые обязательно повлияют на результаты как текущих, так и будущих проектов.
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