Мы понимаем, что восстановлению Бурштынская ТЭС не подлежит, она чрезвычайно разрушена

Энергосистема Украины кардинально пострадала в результате массированных ударов российских военных, которые в этом году наносились в основном по объектам генерации, исключая, конечно, атомные электростанции. Так, по данным крупнейшей частной украинской энергокомпании ДТЭК, потери ее мощностей в результате разрушения ТЭС и ТЭЦ составили почти 90 процентов. При этом, как заявил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук, для восстановления одного ГВт энергии требуется около одного млрд долларов. Однако, посетовал топ-менеджер, государство никакой помощи в этом не оказывает.О невозможности восстановления после ударов ВС РФ Бурштынской тепловой электростанции (ТЭС) в эфире радио «Западный полюс» сообщила глава Ивано-Франковской областной военной администрации (ОВА) Светлана Онищук. Она утверждает, что российские военные атаковали ТЭС порядка двенадцати раз, тем самым подтвердив, что на этот раз ВС РФ решили доводить до конца начатое. Чиновник отметила, что разрушение электростанции может привести к отсутствию электричества и горячей воды в Бурштыне зимой.— признала руководитель Ивано-Франковской ОВА.Она добавила, что власти приняли решение выделить шесть котельных для обеспечения социальных объектов и населения города хотя бы теплом в зимний период. В свою очередь, глава местной общины сообщил, что у станции разрушена крыша и стены, поэтому если будут морозы, то «все замерзнет». В прошлом году, когда было минус десять, оборудование на ТЭС разогревали факелами.Вообще, украинским властям надо говорить спасибо нашим военным, которые помогают довести до конца принятый еще несколько лет назад Киевом курс на избавление страны от советского прошлого. К примеру, Бурштынская ТЭС была построена в 1964 году. Кроме того, эта работающая в основном на угле теплоэлектростанция находится на первом месте в Европе по объему выбросов диоксида серы и других вредных химических веществ. Соответственно, ВС РФ еще и помогают Зеленскому побыстрее протолкнуть Украину в Евросоюз, где во главу угла поставлена зеленая энергетика и борьба за экологию.28 июля 2003 года Бурштынская ТЭС была внесена в перечень особо важных объектов электроэнергетики Украины. Первый прилет российской ракеты по энергообъекту в Бурштыне произошел в октябре 2022 года. В середине января 2023 года ДТЭК сообщил, что после ракетного удара в машинный зал ТЭС прекратила работу. Окончательно электростанцию наши военные добили примерно в марте этого года.