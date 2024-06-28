Идёт на замену советской «Стреле-10»: на вооружении сербских войск замечен китайский зенитный ракетный комплекс HQ-17AE

О намерении Сербии закупить китайский зенитный ракетный комплекс HQ-17AE стало известно в сентябре 2023 года. Речь шла о приобретении по меньшей мере трех батарей ЗРК с радиусом действия 15 км, предназначенных для сопровождения войсковых порядков на марше и на позициях или для защиты объектов.В сети появилось первое изображение этого изделия, замеченного на вооружении сербских войск.HQ-17AE является экспортной версией HQ-17A, который, в свою очередь, представляет собой облегченную модификацию HQ-17, использующую колесное шасси 6х6 вместо гусеничного, что значительно снижает вес системы, стоимость покупки и упрощает логистику. Базовая версия HQ-17 основана на российском продукте.- говорится в издании China-Arms.Как указывается, в HQ-17 используется РЛС с АФАР, количество каналов управления огнем увеличилось до четырех, а максимальная дальность полета ракеты возросла с 12 до 20 км при максимальной высоте полета 10 тыс. м.HQ-17AE необходим сербской армии для прикрытия механизированных подразделений. Сейчас эту роль выполняет главным образом советский ЗРК «Стрела-10М», а также запущенный в 2019 году в серийное производство ЗРПК PASARS-16 (оснащен 40-мм зенитной пушкой Bofors и несколькими ПЗРК).

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»