Идёт на замену советской «Стреле-10»: на вооружении сербских войск замечен китайский зенитный ракетный комплекс HQ-17AE

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Идёт на замену советской «Стреле-10»: на вооружении сербских войск замечен китайский зенитный ракетный комплекс HQ-17AE

О намерении Сербии закупить китайский зенитный ракетный комплекс HQ-17AE стало известно в сентябре 2023 года. Речь шла о приобретении по меньшей мере трех батарей ЗРК с радиусом действия 15 км, предназначенных для сопровождения войсковых порядков на марше и на позициях или для защиты объектов.

В сети появилось первое изображение этого изделия, замеченного на вооружении сербских войск.



HQ-17AE является экспортной версией HQ-17A, который, в свою очередь, представляет собой облегченную модификацию HQ-17, использующую колесное шасси 6х6 вместо гусеничного, что значительно снижает вес системы, стоимость покупки и упрощает логистику. Базовая версия HQ-17 основана на российском продукте.

Китай переработал и значительно усовершенствовал систему ПВО «Тор-М1» в процессе создания HQ-17. Основные улучшения затронули шасси, электромеханическое оборудование, радары, оптоэлектронику, ракету

- говорится в издании China-Arms.



Как указывается, в HQ-17 используется РЛС с АФАР, количество каналов управления огнем увеличилось до четырех, а максимальная дальность полета ракеты возросла с 12 до 20 км при максимальной высоте полета 10 тыс. м.

HQ-17AE необходим сербской армии для прикрытия механизированных подразделений. Сейчас эту роль выполняет главным образом советский ЗРК «Стрела-10М», а также запущенный в 2019 году в серийное производство ЗРПК PASARS-16 (оснащен 40-мм зенитной пушкой Bofors и несколькими ПЗРК).

4 комментария
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  1. Pavel57 Звание
    Pavel57
    0
    Сегодня, 19:13
    Еще ожин китайский клон.
  2. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    0
    Сегодня, 19:14
    Интересно в кредит покупали или по честному, мы то понятно теперь не в фаворе, чего скажешь Вучич всё.
  3. Роман Ефремов Звание
    Роман Ефремов
    0
    Сегодня, 19:27
    "Тор" на колёсах
  4. Грац Звание
    Грац
    0
    Сегодня, 19:28
    что то сомнительно качество шасси для сопровождения войск