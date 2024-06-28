ВСУ используют американские боеприпасы при ведении огня советской самоходкой «Пион»
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В сети появились фотографии, свидетельствующие об использовании ВСУ 203-мм американских боеприпасов M106 при ведении огня из советской самоходки 2С7 «Пион» аналогичного калибра.
M106 представляет собой осколочно-фугасный снаряд, предназначенный для применения специальными артиллерийскими системами, такими как гаубица М110 – самоходное орудие, используемое армией США с 1960-х годов.
M110 была разработана для обеспечения тяжелой и мобильной артиллерийской поддержки. Она широко использовалась в различных конфликтах благодаря своей способности наносить точные и мощные удары с большой дистанции.
О передаче снарядов M106 украинской армии официально сообщал Пентагон. Возможность их использования с «Пиона» объясняется «общим предком». 2С7 создавалась с учетом совместимости с выстрелами гаубицы Б-4, которая, в свою очередь, применяла снаряды от британского орудия Vickers Mk VI, закупавшегося Российской империей. Американская самоходка М110 также использовала баллистику указанной британской гаубицы.
Как правило, российская и американская техника несовместимы по калибру, а боеприпасы не взаимозаменяемы. Поэтому это более чем удивительное явление
- отмечается в западной прессе.
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