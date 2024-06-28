Пресса США в своём репертуаре - утверждает, будто бы РФ готовит вторжение в Прибалтику
В американском издании Foreign Affairs опубликована статья, автор которой предполагает, что Россия в ближайшие месяцы якобы планирует начать вторжение в одну из стран НАТО.
Ссылаясь на неназываемых "представителей российской элиты", американский журналист уверен, что ВС РФ войдут в Латвию или Эстонию, где незадолго до этого будут спровоцированы массовые протесты против нарушения прав русскоязычного населения. При этом даже называются конкретные сроки - в статье утверждается, что "российское вторжение", вероятнее всего, произойдет еще до президентских выборов в США.
При этом, вероятнее всего, появление подобной публикации в считающимся на Западе респектабельным журнале обусловлено стремлением убедить правительства стран Запада, не колеблясь, увеличить ассигнования на армию и вооружения, чтобы противостоять "российской угрозе".
Кроме того, в изложенном в материале сценарии отсутствует элементарная логика: вторжение, предваряемое массовыми протестами, никоим образом не станет внезапным для НАТО, особенно после предупреждения, сделанного неизвестными "представителями российской элиты".
Между тем, прямое противостояние между Россией и НАТО может произойти в случае непосредственного участия армий западных стран в вооруженном конфликте на Украине или других действий, которые могут стать casus belli, например, блокировка российских портов в Балтийском море. В этом случае действительно существует вероятность ввода российских войск в прибалтийские постсоветские лимитрофы, однако не с целью захвата не особо нужных России территорий, а чтобы обезопасить приграничные регионы РФ от натовских ударов.
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