Пресса США в своём репертуаре - утверждает, будто бы РФ готовит вторжение в Прибалтику

В американском издании Foreign Affairs опубликована статья, автор которой предполагает, что Россия в ближайшие месяцы якобы планирует начать вторжение в одну из стран НАТО.Ссылаясь на неназываемых "представителей российской элиты", американский журналист уверен, что ВС РФ войдут в Латвию или Эстонию, где незадолго до этого будут спровоцированы массовые протесты против нарушения прав русскоязычного населения. При этом даже называются конкретные сроки - в статье утверждается, что "российское вторжение", вероятнее всего, произойдет еще до президентских выборов в США.При этом, вероятнее всего, появление подобной публикации в считающимся на Западе респектабельным журнале обусловлено стремлением убедить правительства стран Запада, не колеблясь, увеличить ассигнования на армию и вооружения, чтобы противостоять "российской угрозе".Кроме того, в изложенном в материале сценарии отсутствует элементарная логика: вторжение, предваряемое массовыми протестами, никоим образом не станет внезапным для НАТО, особенно после предупреждения, сделанного неизвестными "представителями российской элиты".Между тем, прямое противостояние между Россией и НАТО может произойти в случае непосредственного участия армий западных стран в вооруженном конфликте на Украине или других действий, которые могут стать casus belli, например, блокировка российских портов в Балтийском море. В этом случае действительно существует вероятность ввода российских войск в прибалтийские постсоветские лимитрофы, однако не с целью захвата не особо нужных России территорий, а чтобы обезопасить приграничные регионы РФ от натовских ударов.

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