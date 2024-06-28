Пресса США в своём репертуаре - утверждает, будто бы РФ готовит вторжение в Прибалтику

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Пресса США в своём репертуаре - утверждает, будто бы РФ готовит вторжение в Прибалтику

В американском издании Foreign Affairs опубликована статья, автор которой предполагает, что Россия в ближайшие месяцы якобы планирует начать вторжение в одну из стран НАТО.

Ссылаясь на неназываемых "представителей российской элиты", американский журналист уверен, что ВС РФ войдут в Латвию или Эстонию, где незадолго до этого будут спровоцированы массовые протесты против нарушения прав русскоязычного населения. При этом даже называются конкретные сроки - в статье утверждается, что "российское вторжение", вероятнее всего, произойдет еще до президентских выборов в США.



При этом, вероятнее всего, появление подобной публикации в считающимся на Западе респектабельным журнале обусловлено стремлением убедить правительства стран Запада, не колеблясь, увеличить ассигнования на армию и вооружения, чтобы противостоять "российской угрозе".

Кроме того, в изложенном в материале сценарии отсутствует элементарная логика: вторжение, предваряемое массовыми протестами, никоим образом не станет внезапным для НАТО, особенно после предупреждения, сделанного неизвестными "представителями российской элиты".

Между тем, прямое противостояние между Россией и НАТО может произойти в случае непосредственного участия армий западных стран в вооруженном конфликте на Украине или других действий, которые могут стать casus belli, например, блокировка российских портов в Балтийском море. В этом случае действительно существует вероятность ввода российских войск в прибалтийские постсоветские лимитрофы, однако не с целью захвата не особо нужных России территорий, а чтобы обезопасить приграничные регионы РФ от натовских ударов.
10 комментариев
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  1. Фразах Звание
    Фразах
    +2
    Сегодня, 19:05
    Заждались извращенцы. Каждый день просят, чтобы в них вторглись во всех местах.
  2. Essex62 Звание
    Essex62
    -3
    Сегодня, 19:07
    Мы свою- то территорию освободить не можем,а западный Сталинский буфер восстановить вообще ни как.
  3. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    0
    Сегодня, 19:08
    Как там в Голливуде акция была ми ту, так и тут. Тьфу.
  4. БЕЛОВОЛОД Звание
    БЕЛОВОЛОД
    +1
    Сегодня, 19:08
    Сценарий нападения России... - это всегда сказочка про белого бычка. Фактуры нет, зато фантазий столько, что диву даёшься.
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      0
      Сегодня, 19:24
      Цитата: БЕЛОВОЛОД
      Сценарий нападения России... - это всегда сказочка про белого бычка. Фактуры нет, зато фантазий столько, что диву даёшься.
      Источник более, чем авторитетный -
      вторжение, предваряемое массовыми протестами, никоим образом не станет внезапным для НАТО, особенно после предупреждения, сделанного неизвестными "представителями российской элиты".
      - Ходор, Кох, Каспаров и прочие "бегуны", организаторы "трибалтийских антироссийских форумов".
  5. sifgame Звание
    sifgame
    0
    Сегодня, 19:12
    Конечно готовит, причем первый удар будет термоядерным, второй химическим оружием, а третий бактериологическим, иначе этих крутых вояк не победить.
  6. isv000 Звание
    isv000
    +4
    Сегодня, 19:14
    ФША спят и видят как скинуть с довольствия этих голодранцев. Никакого толку с них, кроме территорий, с которых рукой подать до Питера и Минска...
  7. ВЗЭМ100 Звание
    ВЗЭМ100
    +3
    Сегодня, 19:17
    Обычно их прогнозы сбываются.
  8. Strannik96 Звание
    Strannik96
    +2
    Сегодня, 19:22
    Цитата: ВЗЭМ100
    Обычно их прогнозы сбываются.

    Наконец то, а то народ заждался
  9. Солдатов В. Звание
    Солдатов В.
    0
    Сегодня, 19:27
    К сожалению сейчас всё идёт к обстоятельствам не преодолимой силы, хочешь не хочешь а придётся брать России Прибалтику. Пётр Первый не зря рубил окно в Европу. Тем более там обосновался оголтелый национализм и фашизм. Плюс Швеция и Польша хочет свои средневековые хотелки выполнить. soldier