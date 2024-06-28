Россия такого оружия пока не имеет: Европа намерена создать ракеты наземного базирования с дальностью огня свыше тысячи километров

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Россия такого оружия пока не имеет: Европа намерена создать ракеты наземного базирования с дальностью огня свыше тысячи километров

Визуализация ракеты MBDA LCM


Ряд европейских стран намерены объединить усилия для создания оружия наземного базирования с дальностью огня свыше тысячи километров в рамках программы ELSA (European Long Strike Approach).



Как указывается в издании Forces Operations, в эту коалицию войдут семь европейских государств – Франция, Испания, Германия, Швеция, Британия, Италия и Польша. Предварительные договоренности были достигнуты 24 июня во время встречи министров обороны Веймарского треугольника [Варшава, Берлин, Париж].

Согласно сообщению портала Army Technology, соглашение по ELSA должно быть подписано на саммите НАТО в Вашингтоне 9-11 июля в качестве европейского вклада в коллективную оборону стран альянса. Инициатором проекта является Минобороны Франции, которое уже запустило ряд программ по развитию ракетной артиллерии с учетом опыта войн в Нагорном Карабахе и на Украине.

Вполне возможно, что работы развернутся на основе крылатой ракеты LCM от компании MBDA, прототип которой был представлен на выставке Eurosatory 2024. Её масса составляет не менее полутора тонн, длина около 6,5 м (с пусковым двигателем), дальность полета более 1000 км.

Однако тогда потребуется новая ПУ с гораздо большими габаритами, чем, например, РСЗО M270, которая способна стрелять боеприпасами длиной до 4 м.

Польские обозреватели предлагают «высадить на сушу» корабельные ВПУ, такие как американская Mk 41 или французская Sylver A70. Ориентиром в этом направлении может стать мобильная наземная установка MRC Typhon, позволившая отстреливать КР Tomahawk с суши.

Со своей стороны следует отметить, что в соответствии с Договором РСМД между СССР и США стороны ликвидировали два типа баллистических и крылатых ракет наземного базирования – средней (1000-5500 км) и меньшей (500-1000 км) дальности. Поэтому на данный момент российские войска не имеют на вооружении ракет указанных классов. Однако буквально час назад президент Владимир Путин выступил с инициативой начать производство РСМД наземного базирования в ответ на размещения аналогичного оружия Соединёнными Штатами в Европе и Юго-Восточной Азии.

36 комментариев
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  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +4
    Сегодня, 20:15
    Понятно, не мешало бы нам и БЖРК реанимировать в современном исполнение конечно.
    1. vargo Звание
      vargo
      +2
      Сегодня, 20:25
      От этой идеи уже отказывались. Хотели реанимировать, но решили идти другим путем. Всех причин не помню уже, но что-то адекватное тогда называлось. Мол комплекс был хорош, но в нынешних условиях вражеской разведки он скорее усложнение и проблема чем преимущество.
    2. Nikolaevich I Звание
      Nikolaevich I
      0
      Сегодня, 20:34
      Цитата: Ропот 55
      не мешало бы нам и БЖРК реанимировать в современном исполнение конечно.

      Госпидя ! Да хватит делать из БЖРК "идола"..."божка" ! С этим БЖРК хлопот будет столько , что и о "пользе" забудешь! Вернее "польза" будет,но её можно будет достичь проще ! И надо постараться это сделать без БЖРК !
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        +3
        Сегодня, 20:40
        Nikolaevich l hi, а где аы видели что Я из БЖРК идола леплю??? Это всего лишь один из ВОЗМОЖНЫХ инструментов по противодействию противнику, один из, и если вражине придётся тратить средства и силы на его отслеживание и отлов то нам только плюс.
        1. Nikolaevich I Звание
          Nikolaevich I
          +3
          Сегодня, 20:50
          Цитата: Ропот 55
          а где аы видели что Я из БЖРК идола леплю???

          Ну что ж...я могу и ошибаться ! Извиняюсь,что погорячился ! Просто я знаю недостатки БЖРК и считаю , что принятие этого комплекса на вооружение- не лучшее решение проблем ! hi
  2. Штааль Звание
    Штааль
    0
    Сегодня, 20:17
    Сколько времени уйдёт на начало производства таких комплексов?
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +4
      Сегодня, 20:20
      Штааль hi, про вражин не знаю там сборная солянка а у нас не много, думаю что СЮРПРИЗЫ давно готовились не смотря на улыбки.
      1. Штааль Звание
        Штааль
        +3
        Сегодня, 20:25
        Если я не ошибаюсь, то рк-55 "рельеф" родом из конца 80х был построен на "старте", то-ли один или два комплекса, но потом всё порезали.
        Возможно что на их базе и начнём делать hi
        1. Ропот 55 Звание
          Ропот 55
          +3
          Сегодня, 20:31
          Штааль, думаю что в загашнике есть и те разработки и что поновее. Просто об этом молчали мы же дружить хотели.
        2. alexoff Звание
          alexoff
          0
          Сегодня, 21:06
          Новатор уже показывал наземную ПУ для калибров много лет назад на 4-6 штук. Там делать только калибры для стрельбы по наземным целям и всё
          https://topwar.ru/308-mobilnyj-raketnyj-kompleks-beregovoj-oborony-club-m.html
    2. Алексей Лантух Звание
      Алексей Лантух
      +2
      Сегодня, 20:41
      Ну, если конь не валялся то дольше. Если уже занимались проектированием, то быстрее. Вопрос в воле и организации. Все компоненты наведения и голова в принципе отработаны. Проблем не должно быть.
    3. Андрей Москвин Звание
      Андрей Москвин
      0
      Сегодня, 20:43
      А контейнерный Калибр?
      1. voyaka uh Звание
        voyaka uh
        +3
        Сегодня, 20:47
        Есть Искандер-К. Крылатая ракета наземного базирования.
        Ничего не надо изобретать. Только развернуть производство.
        1. Андрей Москвин Звание
          Андрей Москвин
          +1
          Сегодня, 20:49
          Чего тогда проблему разгоняют? Всё придумано до нас. hi
        2. neworange88 Звание
          neworange88
          +1
          Сегодня, 20:55
          Не надо идти по стопам американской прессы.Сказали нет ракет,значит нет.

          Что касается обвинений, то в американской прессе говорится о разработке в РФ якобы предназначенной для оперативно-тактического комплекса (ОТРК) "Искандер-М" крылатой ракеты наземного базирования "Новатор 9М729" и о том, что ее дальность составляет как минимум 3 тыс. км. Официальные лица России, впрочем, никогда не подтверждали ни наличия, ни испытаний этой ракеты.

          Между тем, как заявлял в октябре 2017-го председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев, новые ракеты для комплекса "Искандер-М" ДРСМД не нарушают.



          https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4816794
          1. neworange88 Звание
            neworange88
            0
            Сегодня, 21:04
            Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к военному ведомству, созданная в России новая пусковая установка для гиперзвуковой ракеты «Циркон» сможет запускать и ракеты «Оникс». Последние используются как в береговом ракетном комплексе «Бастион», так и на надводных и подводных носителях.

            Пусковая установка нового берегового ракетного комплекса унифицирована как под ракету «Циркон», так и под «Оникс».-Собеседник агентства ТАСС. ... Ранее сообщалось, что для «Циркона» создана мобильная установка для запуска этих ракет с суши. Береговые комплексы с гиперзвуковыми ракетами, по мнению специалистов, могут стать новым ассиметричным средством сдерживания.


            https://www.ixbt.com/news/2022/11/22/novaja-puskovaja-ustanovka-giperzvukovoj-rakety-cirkon-smozhet-zapuskat-i-oniks.html
  3. Irokez Звание
    Irokez
    +4
    Сегодня, 20:19
    час назад президент Владимир Путин выступил с инициативой начать производство РСМД наземного базирования в ответ на размещения аналогичного оружия Соединёнными Штатами в Европе и Юго-Восточной Азии

    Ну и правильно начать производство, типа произвести плановую протирку пыли с проверкой электроники и поставить в войска.
  4. Альф Звание
    Альф
    0
    Сегодня, 20:21
    Создать что-то суперсовременное таким кагалом, мягко говоря, трудновато. Напоминает басню о лебеде, раке и щуке. Достаточно вспомнить MBT-70, Тигр, франко-немецкий ОБТ...
  5. zloybond Звание
    zloybond
    +2
    Сегодня, 20:21
    Т.е. у США есть такое оружие и его необходимо только через лужу перевезти и нажать пуск. Что они уже на учениях отработали..... Мы же оказывается только собираемся обсуждать - производить такое оружие или нет.... Уверенно и верно идем к победе.... однако. hi
  6. isv000 Звание
    isv000
    +4
    Сегодня, 20:23
    Россия такого оружия пока не имеет: Европа намерена создать ракеты наземного базирования с дальностью огня свыше тысячи километров

    В европейском саду все малохольные. "Калибр", "Искандер" и "Бал" им не указ уже?! Эти изделия уже немало заземлили европейских "отпускников" в разных частях окраины. Еэсэсовцам давно пора знать что в России на всякую их хитрую гайку найдётся русский болт с резьбой!
  7. opuonmed Звание
    opuonmed
    -3
    Сегодня, 20:25
    а Ракета «Буревестник» ??????? которая может обогнуть землю несколько раз сказка была ???????? или Ракета «Буревестник» другова типа ??????????
    1. igorbrsv Звание
      igorbrsv
      +3
      Сегодня, 20:34
      Ну к средней и малой дальности она явно не относится request
    2. 30 вис Звание
      30 вис
      +1
      Сегодня, 20:48
      Цитата: opuonmed
      Ракета «Буревестник»

      Подробности о межконтинентальной крылатой ракете глобальной дальности с ядерной энергетической установкой «Буревестник» засекречены. Известно, что ее начали разрабатывать в 2001 году после решения США выйти из Договора об ограничении систем противоракетной обороны, подписанного еще в 1972-м hi . ракета судного дня ...
  8. vargo Звание
    vargo
    +3
    Сегодня, 20:26
    Россия такого оружия пока не имеет

    Так и Европа такого оружия пока не имеет)
  9. Dizel200 Звание
    Dizel200
    +1
    Сегодня, 20:27
    Европа вооружается, Европе нужна война как спасение? Но это путь в один конец,не думаю , что их будут жалеть. Хотя частенько действия Европы не понять.
    1. opuonmed Звание
      opuonmed
      +1
      Сегодня, 20:30
      Цитата: Dizel200
      Европа вооружается, Европе нужна война как спасение?

      ЕС и США хотят глобальный удар на РФ опробовать! Вот это они очень хотят! Но, надеюсь, РФ их жестко обломает!
    2. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      -1
      Сегодня, 20:35
      Dizel200 hi, верхушка и денежные мешки готовы и война для них повод все списать и начать по новой, а вот готово ли общество к лишениям и "прелестям" большой войны тут вопрос, последние десятилетия европейцы от благ цивилизации и грехопадений стали мягкотелыми и рыхлыми так что тут 50/50.
      1. Dizel200 Звание
        Dizel200
        0
        Сегодня, 20:42
        Тут, не дай бог конечно,если и будет война. Она будет естественно не такая как ВО. Тут мочить будут по полной и очень жёстко, ядерная доктрина России. А Европа ,что, пару тройку Сарматов и нет Европы. И ничего они не спишут и не начнут по новой.
        1. Ропот 55 Звание
          Ропот 55
          +1
          Сегодня, 20:46
          Dizel200, нам тоже придётся заплатить и не малую цену.
    3. старпом Лом Звание
      старпом Лом
      +2
      Сегодня, 20:42
      Европа будет разрушена, но и нам придется не сладко. Но все дело в том , что тем , кто сейчас руководят Европой , на ее судьбу наплевать. Они надеются , что сами они умотают с развалин Европы потягивать коктейли на виллах в Новой Зеландии , купленных на денежки американских фондов. Американцы же рассчитывают , что организовав все это , они уничтожат и нас , и Европу , сами оставшись в стороне , пока обе стороны не обессилеют.
  10. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    +2
    Сегодня, 20:33
    Не меньшей, а малой дальности, вроде бы. Калибр по некоторой информации летит до 3000 тысяч км. То есть относится к ракетам средней дальности. Почему гейропейцы говорят, что у нас нет таких ракет? Потому что официально заявленная дальность до 1000 км? what
    1. 30 вис Звание
      30 вис
      +1
      Сегодня, 20:54
      Цитата: igorbrsv
      Калибр по некоторой информации летит до 3000 тысяч км. То есть относится к ракетам средней дальности.

      Договор о ракетах средней и малой дальности не распространяется на ракеты морского базирования .К которым относится Калибр .и Циркон .
  11. Хвосттрубой Звание
    Хвосттрубой
    0
    Сегодня, 20:39
    Вообще-то такие ракеты уже давно имеются и на вооружении НАТО ("Томагавки") и у нас ("Калибры"). Они летят даже на большие расстояния.
  12. bandabas Звание
    bandabas
    0
    Сегодня, 20:44
    Надеюсь у нас в Генштабе не все "паркетные". И цели во Франции, Испании, Германии, Швеции, Британии, Италии и Польше, тем более в САСШ уже назначены. Si vis pacem, para bellum. hi А в довесок фины, румыны и прочие болгары.
  13. БойКот Звание
    БойКот
    0
    Сегодня, 20:49
    в эту коалицию войдут семь европейских государств – Франция, Испания, Германия, Швеция, Британия, Италия и Польша.
    Что там с дитем у семи нянек? Сильно сомневаюсь в успешной работе такого кагала.
  14. Сергей Колтаков Звание
    Сергей Колтаков
    0
    Сегодня, 21:02
    Очень смешно, вы же тупые новости не смотрите, пока вы намерены, наши у вас под боком стоять будут❗❗❗