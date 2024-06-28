На совещании Совбеза РФ президент предложил вернуть производство ракет средней и меньшей дальности и определить районы их размещения

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На совещании Совбеза РФ президент предложил вернуть производство ракет средней и меньшей дальности и определить районы их размещения

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Президент России провёл совещания с постоянными членами Совета безопасности. Пресс-служба Кремля публикует данные о том, что на проводимом в формате видеоконференции совещании под председательством президента, являющегося председателем Совбеза РФ, присутствовали министр обороны Андрей Белоусов, директор ФСБ Александр Бортников, директор СВР Сергей Нарышкин, глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Николая Патрушев, председатель правительства Михаил Мишустин и ряд других лиц.



Основной повесткой совещания стал вопрос моратория на ракеты средней и меньшей дальности.

Владимир Путин напомнил, что несколько лет назад США вышли из ДРСМД.

Глава государства:

Мы в 2019 году объявили о том, что мы не будем их производить, эти ракеты, и не будем их размещать до тех пор, пока Соединённые Штаты не будут размещать эти системы в каком-то из регионов мира. Сегодня известно, что США не только производят эти ракетные системы, но уже привозили их в Европу на учения, в Данию. Совсем недавно было объявлено, что они находятся на Филиппинах.

Владимир Путин добавил, неизвестно, вывезены ли эти ракеты оттуда или нет.

Президент выступил с инициативой реагирования на такого рода действия Соединённых Штатов. По его словам, необходимо начать производство таких ударных систем и принять решения о местах их размещения для обеспечения российской безопасности.

Таким образом, в ближайшее время ракеты средней и малой дальности могут вновь стать одной из номенклатур для военной промышленности страны. Соответственно, после этого разместить РСМД можно будет в выбранных позиционных районах – так, чтобы они могли нанести значительный ущерб в глубине территории противника в случае агрессии в отношении нашей страны и народа.

Для справки: Договор о РСМД был подписан в 1987 году тогдашними главами СССР и США Михаилом Горбачёвым и Рональдом Рейганом. Каждая из сторон обязалась ликвидировать запасы баллистических ракет двух типов - с дальностью поражения от 500 до 1000 км и от 1000 до 5,5 тысяч км.
25 комментариев
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  1. opuonmed Звание
    opuonmed
    +11
    Сегодня, 19:43
    Мы в 2019 году объявили о том, что мы не будем их производить, эти ракеты, и не будем их размещать до тех пор, пока Соединённые Штаты не будут размещать эти системы в каком-то из регионов мира. Сегодня известно, что США не только производят эти ракетные системы, но уже привозили их в Европу на учения, в Данию. Совсем недавно было объявлено, что они находятся на Филиппинах.

    может РФ сама будет делать угрозы для сша ? а не когда петух клюнет ?
    По его словам, необходимо начать производство таких ударных систем и принять решения о местах их размещения для обеспечения российской безопасности.
    давно пора было их делать !
    1. neworange88 Звание
      neworange88
      +3
      Сегодня, 20:04
      Так на Украине уже испытали Циркон наземного базирования,Искандер-К с КР ,являющейся наследницей РК Рельеф, (просто шифр сейчас не помню).Ну и наверняка неспроста продолжились испытания РС-26 Рубеж,который в своё время не стали принимать на вооружение,хотя испытания были в завершающей стадии.Вот вам и РСМД.
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +5
    Сегодня, 19:45
    Скоро появятся новости о пуско- наладочных работах из ракетного полигона Капустин Яр?Надеюсь начать производство- это просто выкатить " изделие " из сборочного цеха? bully
  3. Комментарий был удален.
    1. Кот Александрович Звание
      Кот Александрович
      +1
      Сегодня, 19:54
      Путин потому предлагает, а не приказывает, что самого великого Медведева на совещании не было. Он злей и главней.
      1. Монтесума Звание
        Монтесума
        0
        Сегодня, 20:55
        Цитата: Кот Александрович
        Путин потому предлагает, а не приказывает, что самого великого Медведева на совещании не было. Он злей и главней.

        Приветствую вас, Андрей! Давненько я ваших саркастических комментов не читывал, даже соскучился, а тут вижу - вот он, Кот Александрович, в своём коронном репертуаре, жжёт глаголом. Так и запишем - за время отсутствия спортивную форму не потерял, язык с колючками на месте. smile
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      1. Комментарий был удален.
      2. 1976AG Звание
        1976AG
        +4
        Сегодня, 20:14
        Цитата: Василий_Островский
        Вот просто с языка сняли...
        Сил нет уже читать заголовки, но и содержание тоже становится читать труднее, чем советские - там хоть подтекст можно было увидеть, а сегодняшнее идиотство уже неприкрытое...



        Нет сил читать - не читайте. Значит вы за 20 лет президенства Путина так и не поняли. что такие "предложения" выносятся на публику тогда, когда ВВП уже принял решение по этим вопросам. а подобное действо совершается для информирования зарубежных стран.
        1. Комментарий был удален.
          1. blackGRAIL Звание
            blackGRAIL
            +2
            Сегодня, 20:43
            "Работа" такого рода вооружений именно в "информировании противника". Не вдруг внезапно их применить, когда началась война, а дать врагу четко понять цену этой войны, что бы ее не было. Секретить нужно ТТХ авиации, танков, ПВО, РЭБ, подлодок - но никак не наличие такого оружия.
      3. Олень Звание
        Олень
        +3
        Сегодня, 20:18
        Цитата: Василий_Островский
        Сил нет уже читать заголовки, но и содержание тоже становится читать труднее, чем советские - там хоть подтекст можно было увидеть, а сегодняшнее идиотство уже неприкрытое...

        А вы подтекст не поняли ? "Читатель" Советских и прочих газет ..? laughing
        Наши на Кубе и в Венесуэле думаете просто так прибыли ?
        Россия ,как я понял очень серьезно настроена и сдавать позиции не собирается ..
        Воевать так воевать ,если по другому не понимают англосаксы -наши враги исторические и их вассалы..
        Хотят войны будет им война напрямую ! soldier
    2. Комментарий был удален.
    3. Непостижимый Звание
      Непостижимый
      +5
      Сегодня, 20:22
      Вот интересно - он когда-нибудь научится приказывать? Или так и будет только предлагать и призывать?

      А ты что? Строчишь комменты, нечем не рискуешь. Только бла- бла-бла...
      Очень тяжко нести от ответственность за одного человека, который без тебя никак... На его плеча миллионы.
      Хочешь бегать с голой попой без интернета и электричества. - иди выступай на площадь.
  5. Maluck Звание
    Maluck
    +7
    Сегодня, 19:52
    Полагаю, что это решение уже принято пару лет назад и сегодня ВВП просто озвучил это. Мера хоть и вынужденная, но необходимая.
    1. Юра Звание
      Юра
      +4
      Сегодня, 19:59
      Цитата: Maluck
      Полагаю, что это решение уже принято пару лет назад и сегодня ВВП просто озвучил это. Мера хоть и вынужденная, но необходимая.
      Скорее всего так и есть, назревшая необходимость.
    2. alexoff Звание
      alexoff
      0
      Сегодня, 20:14
      Ещё осенью 2023 Медведев на каком-то полигоне говорил что испытания С-400 для ударов по наземным целям проверяли. А со скоростью С-400 ракета по баллистической траектории улетит гораздо дальше, чем искандер. Но бч поменьше, конечно
  6. Иезекиль 25-17 Звание
    Иезекиль 25-17
    +3
    Сегодня, 19:59
    КНДР, Куба, Белоруссия, Венесуэла, Никарагуа...
  7. КТМ-5 Звание
    КТМ-5
    +5
    Сегодня, 20:00
    Да скорее всего ракеты уже есть и готовы встать на вооружение. Это в старые недобрые времена на предприятиях нашего ВПК отирались разного рода "наблюдатели" от "гегемона" и контролировали, что мы производим.
    1. U-58 Звание
      U-58
      0
      Сегодня, 20:30
      Да откуда же им взяться, этим новым ракетам? Разве что, по щучьему велению.
      Вы абсолютно не представляете разработку и производство ракет.
      Это не просто, а очень непросто....
      1. КТМ-5 Звание
        КТМ-5
        +1
        Сегодня, 20:41
        А кто сказал, что разработки не велись раньше? Что "в столе" у конструкторов не лежит с десяток готовых проектов? Когда там янки из ДРСМД вышли? С того времени вполне можно было оживить старые наработки и разработать что-то новое на основе уже имеющихся вооружений.
        1. U-58 Звание
          U-58
          0
          Сегодня, 20:43
          Такие темы в открытой печати можно обсуждать чисто теоретически.
          Отвечаю: никто не сказал. Ни в ту, ни в другую сторону.
  8. Pavel57 Звание
    Pavel57
    +2
    Сегодня, 20:07
    Любопытно, из чего будут делать:
    1. Уменьшенный Тополь,
    2. Увеличенный Искандер,
    3. Циркон,
    4. Из нереализованных железнодорожных проектов.

    На мой взгляд уменьшенный Тополь с дальностью 5тыс.наиболее устойчив в случае конфликта в Европе. Можно разместить подальше от границ .
  9. U-58 Звание
    U-58
    0
    Сегодня, 20:27
    Сделать новую-старую ракету путем упрощения Тополя. И пусковые заново делать не придется.
    Получим типа обновленный Пионэр..
  10. nordscout Звание
    nordscout
    +1
    Сегодня, 20:29
    Позволю себе обывательский вопрос... А, что, Россия, в обстановке проведения СВО (третий год) и надвигающейся угрозы полномасштабной войны с НАТО, "не озадачилась", до сих пор, ракетами малой и средней дальности???? И наш уважаемый Ген. Штаб РФ, даже, не пытался,хоть как то, сформулировать видение будущей войны, без достаточного количества ракет малой и средней дальности???? Верится с трудом, но понимая нашу генетическую "привязанность" (в новой истории) к букве и духу международного права, во всей его "демократической красе" - слова (печатные), соответствующие духу "момента", не приходят на ум, возникают одни фонемы... Правда они (фонемы), иногда, заменяют целые фонетические абзацы "боцманского" лексикона....
    1. U-58 Звание
      U-58
      0
      Сегодня, 20:40
      Одно дело ощэзадачиться, другое- предсталять, что конструкции нет, делать ее некому и негде, так как мощности загружены под завязку, промышленный персонал работает зачастую за пределами возможного.
      Так кто придумает? Кто, где и из чего делать будет?
      Шаррада...
      1. nordscout Звание
        nordscout
        0
        Сегодня, 21:04
        Уважаемый U-58! Думаю, что всё "спишут" на происки "пятой колонны" и воспользуются жизненным девизом Сани Григорьева из Каверинского "Два капитана":" Бороться и искать, найти и не сдаваться!" На пыльных полках советских архивов ещё много чего забытого, не воссозданного в "мраморе и бронзе", "чудесного и непознанного" для наших противников и предприятия с соответствующим персоналом будут (за хорошую зарплату)... Ну, а на "худой конец" есть надежда, что КНДР-овские новые стратегические партнёры, "подставят плечо", России, на первое время....
  11. KLM77 Звание
    KLM77
    0
    Сегодня, 20:31
    Очнулись, когда обложили со всех сторон!
  12. bandabas Звание
    bandabas
    0
    Сегодня, 20:35
    Все это конечно хорошо.. Только огромный Вопрос -специалисты (рабочие и ИТР) из воздуха возьмутся? Судя по политике нашего царства-государства гораздо проще курьером работать. Чем обучаться и копейки получать.
  13. 1erWahrheitsMinister_1984 Звание
    1erWahrheitsMinister_1984
    0
    Сегодня, 21:04
    Ich heiße JEDEN Raketen-Typ willkommen, der potenzielle Angreifer in GRUND UND BODEN stampfen und ohne wenn und aber vollkommen vernichten wird...!!!
    Schluss jetzt mit den ganzen, großmäuligen Drohungen und Terror-Anschlägen im Auftrag der EU und der USA...!!! Höchste Zeit, dass dieser Abschaum endlich seine eigene "Medizin" zu schmecken bekommt...!!!