На совещании Совбеза РФ президент предложил вернуть производство ракет средней и меньшей дальности и определить районы их размещения

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Мы в 2019 году объявили о том, что мы не будем их производить, эти ракеты, и не будем их размещать до тех пор, пока Соединённые Штаты не будут размещать эти системы в каком-то из регионов мира. Сегодня известно, что США не только производят эти ракетные системы, но уже привозили их в Европу на учения, в Данию. Совсем недавно было объявлено, что они находятся на Филиппинах.

Президент России провёл совещания с постоянными членами Совета безопасности. Пресс-служба Кремля публикует данные о том, что на проводимом в формате видеоконференции совещании под председательством президента, являющегося председателем Совбеза РФ, присутствовали министр обороны Андрей Белоусов, директор ФСБ Александр Бортников, директор СВР Сергей Нарышкин, глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Николая Патрушев, председатель правительства Михаил Мишустин и ряд других лиц.Основной повесткой совещания стал вопрос моратория на ракеты средней и меньшей дальности.Владимир Путин напомнил, что несколько лет назад США вышли из ДРСМД.Глава государства:Владимир Путин добавил, неизвестно, вывезены ли эти ракеты оттуда или нет.Президент выступил с инициативой реагирования на такого рода действия Соединённых Штатов. По его словам, необходимо начать производство таких ударных систем и принять решения о местах их размещения для обеспечения российской безопасности.Таким образом, в ближайшее время ракеты средней и малой дальности могут вновь стать одной из номенклатур для военной промышленности страны. Соответственно, после этого разместить РСМД можно будет в выбранных позиционных районах – так, чтобы они могли нанести значительный ущерб в глубине территории противника в случае агрессии в отношении нашей страны и народа.Для справки: Договор о РСМД был подписан в 1987 году тогдашними главами СССР и США Михаилом Горбачёвым и Рональдом Рейганом. Каждая из сторон обязалась ликвидировать запасы баллистических ракет двух типов - с дальностью поражения от 500 до 1000 км и от 1000 до 5,5 тысяч км.