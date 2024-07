«Мираж 2000» будет поставляться на Украину. Но где их взять?

Франция

Из заявления президента Франции Макрона стало известно, что Франция намерена поставить на Украину самолёты Mirage 2000, но почему-то в западной прессе обозреватели решили, что это будут именно Mirage 2000-5, самолёты последних модификаций основного Mirage 2000 С, принятого на вооружение ещё в 1982 году. Вряд ли все пользователи французских истребителей захотят передать кому-либо наиболее свежие «Миражи». Откуда Париж возьмёт истребители для Киева?Последний произведённый Mirage 2000, вариант 2000-5 Mk2, был передан ВВС Греции в 2007 году. В последующие годы на сборочном заводе в Аржантёе выпускался только более новый Rafale, ставший в последнее время хитом во французском оборонном секторе. Таким образом, количество «Миражей», которые могут быть переданы Украине, ограничено. Особенно это касается упомянутого варианта Mirage 2000-5.Отдавать украинцам машины старше Mirage 2000-5 было бы рискованно, по мнению западных экспертов, учитывая превосходство Российских ВКС в воздухе и очень сильную противовоздушную оборону. Чтобы гарантировать лётчикам минимальные шансы на выживание, самолёты, поставляемые в ВВС Украины, должны, по мнению западных экспертов, иметь новейшие имеющиеся на данный момент системы самообороны, средства РЭБ, высокоточное оружие класса «воздух-земля» и ракеты «воздух-воздух» с активной радиолокационной головкой (работающее в режиме «выстрелил и забыл»). Такие возможности недоступны в более старой версии Mirage, основанной на исходной версии Mirage-2000 C. По этой причине выбор Mirage 2000-5, оснащённого современной авионикой и электроникой, кажется для западных экспертов единственным выходом.В своё время «Мираж-2000» пользовался большой популярностью на экспортном рынке, хотя этот миниатюрный дельта-истребитель не добился такого ошеломляющего рыночного успеха, как более конкурентоспособный F-16.Истоки появления первого французского истребителя 4-го поколения Mirage 2000 можно проследить с 1965 года, когда Франция и Великобритания договорились о разработке «англо-французского самолёта с изменяемой геометрией крыла» (AFVG). Два года спустя Франция вышла из проекта по причине больших затрат, неоправданных с точки зрения представителей ВВС Франции, после чего Великобритания начала сотрудничество по этому проекту с Западной Германией и Италией для производства Panavia Tornado. Вместо этого Dassault сосредоточилась на собственном самолёте с изменяемой геометрией — экспериментальном прототипе Dassault Mirage G. Ожидалось, что эта конструкция будет реализована в Mirage G8, который станет заменой популярному Mirage III на вооружении французских ВВС.Mirage 2000 начинался как второстепенный проект, предварительно названный «Delta 1000» в 1972 году. Компания Dassault уделяла приоритетное внимание Mirage G8A, производной Mirage G8 с фиксированной геометрией крыла, которая должна была составить конкуренцию Panavia Tornado. Программа разработки Mirage G8, именуемая как «Avion de Combat Futur» (ACF или Future Combat Aircraft) ВВС Франции (Armee de l’Air, AdA), не соответствовала концепции будущего самолёта, принятой ВВС Франции. ВВС хотели получить истребитель со скоростью 3 Маха, а не самолёт-перехватчик, неспособный вести воздушный бой, каким был Mirage G8. Таким образом, Dassault перепроектировала Mirage G8 в двухмоторный Super Mirage G8A, который оказался амбициозным и дорогим, поскольку был в два с половиной раза дороже Mirage F1 и переусложнённым, особенно по сравнению с F-16, который только что получил заказы из ряда европейских стран.На заседании Совета национальной обороны 18 декабря 1975 года проект «Супер Мираж» был отменён. ACF был в первую очередь ударным самолётом, а затем перехватчиком, тогда как Delta 2000 был идеальным воздушным бойцом, к тому же одномоторный Delta 2000 был гораздо более доступным. На том же заседании Совета национальной обороны ВВС был предложен обновлённый проект Mirage 2000 и было заказано три прототипа.В марте 1976 года ВВС опубликовали ряд официальных требований, параметры которых соответствовали оценкам характеристик нового истребителя, предложенным Dassault. Основная роль самолёта заключалась в перехвате с дополнительными возможностями ударного самолёта; У ВВС на руках был контракт с Dassault на поставку 200 самолётов. Первый самолёт должен был быть поставлен в 1982 году. Это был возврат к «Миражам» первого поколения, но с несколькими важными нововведениями, призванными избавиться от недостатков «Мираж-3».Первый прототип Mirage 2000-01 совершил свой первый полёт 10 марта 1978 года. По окончании первых испытательных полётов оказалось необходимым внести некоторые изменения в конструкцию планера самолёта для улучшения аэродинамики самолёта, наиболее заметной из которых была модификация киля. Самолёт был передан CEV (лётно-испытательная станция) 23 мая 1980 года и дальше использовался для различных статических испытаний до 1988 года.По сообщениям компании Dassault Aviation, самолёт достигал скорости М 2 на высоте 6100 метров и 1300 км/ч на малой высоте. Особенностью самолёта является малая удельная нагрузка на крыло, очень полезная на взлёте и особенно при ведении воздушного боя – 220-244 кг/м² по сравнению со своим конкурентом F-16A – 431 кг/м². Площадь крыла «Мираж-2000» на 15 % превышает площадь крыла самолёта «Мираж-3». «Мираж-2000» превосходит эталон манёвренности истребителей третьего поколения «Мираж-3» и по скороподъёмности более чем в три раза – 305 м/с против 80 м/с у «Мираж-3». Система искусственной продольной устойчивости создаёт возможность иметь требуемые пилотажные характеристики при задних центровках и балансировку при больших углах атаки. Выигрыш в подъёмной силе вследствие собственной неустойчивости может составлять 30 % по сравнению со статически устойчивым «Мираж-3».Mirage 2000-5 является весьма относительным шагом вперёд по сравнению с предыдущими вариантами, включает в себя комплексную модернизацию электроники, датчиков и кабины, позволяющую расширить его боевые возможности и одновременно снизить нагрузку на пилота. Центральным элементом капитального ремонта Mirage 2000-5 является РЛП Thomson-CSF RDY (доплеровский радиолокационный многоцелевой радиолокационный прицел) с возможностью обнаружения и автосопровождения воздушных и наземных (надводных) целей. Многофункциональный радар способен выполнять операции «воздух-земля», «воздух-воздух» и «воздух-море». В режиме «воздух-земля» RDY имеет функции навигации и атаки, которые дают ему возможность наносить глубокие удары и оказывать непосредственную поддержку.Опыт эксплуатации прежних модификаций Mirage 2000 С, со старыми одноканальными радарами RDI, указывал на необходимость большей пропускной способности РЛП в режиме «воздух-воздух». После нового тендера от DGA (Главное управление вооружений) 37 самолётов Mirage 2000 C были модифицированы в Mirage 2000-5. Эта новая версия объединяет относительно новые технологии и функциональные возможности, частично заимствованные у Rafale, в основном многофункциональный радар RDY, способный обнаруживать до 24 целей и сопровождать восемь целей, включая четыре в приоритетном режиме, с дальностью обнаружения эталонной цели (МиГ-21) с ЭПР 2 м² на встречных курсах в режиме «воздух-воздух» до 130 км в сравнении со 120 км для РЛП RDI и 110 км для ещё более древнего РЛП RDM.Добавление четырех точек подвески для УР «воздух-воздух» MICA, которые позволяют запускать до шести ракет в режиме «выстрелил и забыл», не прибегая к линии передачи данных. Mirage 2000-5 оптимизирован для операций по перехвату на большой высоте и на сверхзвуковых скоростях 2,2 Маха на высоте 15 000 м (2340 км/ч). Благодаря новому двигателю Snecma M53-P2 его максимальный взлётный вес увеличен с 16,5 до 17,5 тонн. Способный автоматически захватывать несколько целей при первом контакте, радар может обнаруживать воздушные цели, летящие на высоте от 60 м (200 футов). Внедрение нового РЛП позволяет самолёту использовать ракеты MICA, до шести из которых могут быть запущены одновременно по шести воздушным целям. Несмотря на увеличение наступательных возможностей, нагрузка на пилотов компенсируется введением многоэкранной стеклянной кабины, созданной на базе разработки Rafale. На самолёте установлена система противодействия ICMS Mk2, которая содержит три радар-детектора и инфракрасный датчик, которые связаны с блоком активного постановщика помех и блоком отстрела дипольных отражателей и инфракрасных ловушек.Усовершенствования по сравнению с Mirage 2000C включали блок лазерного целеуказателя Thales TV/CT CLDP и многорежимный РЛП RDY, который позволяет обнаруживать до 24 целей и способен одновременно сопровождать восемь из них, одновременно наводя четыре ракеты «воздух-воздух» MICA на четыре цели. Обновления оборонительных систем включали комплекс противодействия ICMS 2 и систему предупреждения о ракетном нападении Samir DDM. ICMS 2 включает в себя приёмник и связанную с ним систему обработки сигналов в носовой части для обнаружения каналов передачи данных вражеской ракеты и управления и может быть сопряжена с новой программируемой наземной системой планирования миссии и анализа после неё. Авионика также была обновлена: была использована новая стеклянная кабина, совместимая с ночным видением, позаимствованная у Dassault Rafale, двухсвязный широкоугольный проекционный дисплей и органы управления HOTAS. Mirage 2000-5 также может нести увеличенные подвесные баки, разработанные для Mirage 2000N, что значительно расширяет его дальность полёта.Помимо Франции, пользователями Mirage 2000 являются: Бразилия, Египет, Греция, Индия, Катар, Перу, Тайвань и Объединенные Арабские Эмираты. Пока Бразилия и Катар полностью вывели эти истребители, ОАЭ постепенно заменяют «Миражи» новыми самолётами, а Греция готовится сделать аналогичный шаг. Французские ресурсы ограничены, хотя всё больше и больше «Рафалей» поступают на вооружение Armée de l'Air et de l'Espace. Так где же Париж и Киев смогут получить самолёты, поставку которых обещали украинцам?В Бразилию было поставлено 12 экземпляров более старых вариантов Mirage 2000B и C. Подержанные машины были приобретены во Франции в 2005 году и отозваны в 2013 году. Самолёты позже были возвращены Парижу при покупке частной компанией Procor. Сегодня они используются для оказания услуг по обучению ВВС, где пилоты «Прокора» выступают в роли условных противников для участников учений.Хотя приобретение бывших бразильских самолётов технически возможно, обоснованность такого шага кажется сомнительной. Всё потому, что Мираж 2000В и С представляют собой технический стандарт 1990-х годов. Чтобы выжить в украинском небе, этим самолётам потребовалась бы глубокая модернизация, что и сделали, например, французский 2000С (поднятый до стандарта 2000-5F) и греческий 2000EG (модернизированный до 2000-5 Mk2). Их техническое состояние также неизвестно. Хотя закупка этих машин для нужд Украины кажется более вероятным, чем бразильских машин, но и это маловероятно.Египет, чьи ВВС славятся своим чрезвычайно разнообразным парком боевых самолётов, имеют на вооружении 19 самолётов Mirage 2000EM и BM. Эти самолёты не подверглись той основательной модернизации, которую прошли французские и греческие машины. В настоящее время не ожидается вывода египетских «Миражей». Несколько лет назад Каир разместил заказ на 30 «Рафалей» в дополнение к уже имеющимся у него заказу на 24 истребителя, но можно предположить, что они заменят не «Мираж 2000», а лишь часть «Миражей 5», подпадающих под списание.В Объединенных Арабских Эмиратах начинается процесс отказа от Mirage 2000 различных версий в пользу новенького Rafale. Однако самолёты, которые Эмираты выставили на продажу, в Украину не пойдут. В апреле этого года стало известно, что после многих лет переговоров Марокко получило зелёный свет на приобретение у ОАЭ 30 всё ещё современных самолётов Mirage 2000-9. Если в деле не будет непредвиденных обстоятельств, маловероятно, что Киев приобретёт эти машины.Нет сомнений в том, что Индия, Перу и Тайвань не избавятся от Mirage 2000 в ближайшем будущем. Индийцы ищут бывшие в употреблении самолёты, чтобы увеличить резерв запасных частей и сохранить эффективность своего нынешнего парка. С этой целью в том числе изучается Греция. Из-за проблем с поддержанием в лётнопригодном состоянии МиГ-29 и Су-25 нет никаких признаков того, что Перу планирует вывести «Миражи» из эксплуатации. В свою очередь, геополитическая ситуация на Тайване означает, что «Миражи» там продать будет невозможно. В результате в списке останутся три страны, из которых можно будет получить самолёты для нужд Киева.По данным Military Balance, в 2023 году Военно-Воздушные силы Франции (Armée de l'Air et de l'Espace) эксплуатировали 27 самолётов Mirage 2000-5F. Этого количества было бы достаточно для оснащения одной или двух эскадрилий тактической авиации (в зависимости от принятой структуры). Кроме того, на вооружении остаются 7 учебно-боевых самолётов Mirage 2000B и 65 истребителей-бомбардировщиков Mirage 2000D. Темпы замены «Миража» на более новый «Рафаль» не впечатляют.Это связано не с производственным провалом Dassault, а с реальным неурожаем в виде ряда экспортных контрактов последних лет. Популярность Rafale не ослабевает, а французскими машинами заинтересовались, в частности, Саудовская Аравия, Сербия и... Узбекистан. Также возможны дальнейшие заказы от нынешних пользователей Rafale, например, из Индии.На темпы замены Mirage также влияет практика Парижа предлагать новым пользователям передачу некоторого количества самолётов Rafale несколько лет назад из состава ВВС Франции. Этой возможностью воспользовались, в частности, Хорватия и Греция. По этой причине вывод из эксплуатации оставшихся в эксплуатации самолётов Mirage 2000-5F представляется перспективой как минимум нескольких лет. В настоящее время Франция может подарить Украине максимум несколько машин.Истребители-бомбардировщики остаются открытым вопросом. В Елисейском дворце не упоминалось о предоставлении Mirage 2000 D в рамках военной помощи, хотя нет сомнений, что он стал бы наиболее желанным куском для «Укролюфтваффе». Mirage 2000 D будут эффективными носителями крылатых ракет SCALP-EG (Storm Shadow) и управляемых бомб AASM Hammer. Они также могут нести противокорабельные ракеты AM39 Exocet.Наиболее вероятным кажется передача Францией Украине ударных самолётов Mirage 2000 D, но неясно, сколько самолётов Armée de l'Air et de l'Espace готовы пожертвовать ВВС Украины. Они произведены позже одноместных модификаций Mirage 2000 С, к тому же все оставшиеся в строю французских ВВС прошли капитальный ремонт планера с продлением ресурса, заменой двигателя и оснащены современным пилотажным и прицельным оборудованием.«Мираж 2000 D» является развитием «Мираж 2000 N», предназначен для нанесения высокоточных ударов на большие расстояния с использованием обычного оружия. Первый самолёт, преобразованный из прототипа «Мираж 2000N», поднялся в воздух 19 февраля 1991 года, всего французские ВВС заказали в общей сложности 86 самолётов. В конце марта 1994 года первые самолёты стали поступать на вооружение французских ВВС.Конструкция самолёта в основном повторяет конструкцию «Мираж 2000 N». Планер и двигатель самолёта идентичны, но бортовое радиоэлектронное оборудование имеет серьёзные отличия. Его основу составляет усовершенствованная прицельно-навигационная система с коррекцией по данным спутниковой радионавигационной системы «Навстар» (GPS). Она имеет двукратное резервирование и включает центральный процессор типа 2084 (фирмы «Дассо электроник»), многофункциональную РЛС «Антилопа-5» («Томсон-CSF»), инерциальную навигационную систему «Улисс-52» (SAGEM), приёмник системы «Навстар» (GPS), контейнерную оптико-электронную систему ATLIS (Automatic Tracking Laser Illumination System, Томсон-CSF), автопилот типа 605 (SFENA) и радиовысотомер ТРТ. Для действий в сложных метеоусловиях и ночью используется ИК станция переднего обзора «Рубис» («Дассо», ТРТ и «Интертехник»), размещённая в подвесном контейнере.В целом прицельно-навигационная система самолёта «Мираж 2000D» позволяет выполнять полёт на малой высоте (до 60 метров) со скоростью около 1000 км/ч в автоматическом режиме следования рельефу местности и обеспечивать целеуказание для применения оружия с лазерными ГСН и инерциальными системами наведения. Точность наведения (КВО) УР с лазерными ГСН, по заявлению французских специалистов, составляет 1 метр. Встроенное вооружение на «Мираж 2000D» отсутствует. С этим недостатком «Миража» долгое время в ВВС Франции мирились.Armée de l’Air et de l’Espace (Воздушно-космические силы Франции — теперь так именуются ВВС Франции по образу и подобию ВКС России) недавно завершили лётно-испытательную программу в Джибути для истребителей «Мираж 2000 D» в новом стандарте RMV (Rénovation Mi-Vie / Mid-Life Upgrade — «модернизация среднего возраста»). Два самолёта, модернизированных до нового стандарта, были развёрнуты с 1 по 20 июля на авиабазе «Авор» (Авиабаза 188 Джибути) вместе с истребительной и экспериментальной эскадрильей французских военно-воздушных и космических сил (Escadron de Chasse et d’Expérimentation 1/30 «Côte d’Argent»).Целью этой кампании было испытание «Мираж 2000 D», модернизированных до стандарта RMV, в реальных боевых условиях в жаркую погоду, а также испытание новой артиллерийской гондолы CC422 в тех же условиях. Во время своего пребывания модернизированные самолёты выполняли различные задачи в координации с «Мираж 2000–5» из истребительной эскадрильи Escadron de Chasse 3/11 «Корсика» и Авиационным наводчиком (Forward Air Controllers), тестируя в сложных климатических условиях всю «экосистему» самолёта, включая вспомогательное оборудование, системы планирования и разбора полётов и т. д.Впервые о проекте «Мираж 2000 D RMV» было объявлено в 2016 году с целью позволить старым самолётам и дальше послужить вместе с более новым «Рафаль» после 2030 года. ВВС Франции получили 55 модернизированных самолётов (первый был доставлен в январе 2021 года) с запланированной начальной эксплуатационной готовностью весной 2022 года. В дополнение к более современной авионике это обновление включает в себя встроенную 30-мм автоматическую пушку (поскольку «Мираж 2000 D» не оснащён фюзеляжными пушками по французской традиции для двухместных модификаций истребителей), новые АСП и датчики.Орудийный блок CC422 содержит 30-мм пушку DEFA 550 F3 с магазином на 250 патронов и является развитием артиллерийской гондолы CC420, установленной на «Мираж F1B». Новый блок, который короче оригинального на «Мираж F1», установлен на левой опоре подбородка под воздухозаборником. CC422 был впервые испытан на земле в 2018 году, лётные испытания начались годом позже и были успешно завершены в 2020 году. Пушка, которую можно было использовать во время миссий непосредственной авиационной поддержки, была долгожданной возможностью для «Мираж 2000D», поскольку у него нет внутреннего оружия, в отличие от его одноместного аналога «Мираж 2000–5» и 2000C.Что касается подвесного оружия, на «Мираж 2000D RMV» заменили УР «Воздух-воздух» малой дальности «Мэджик II» на более современные Mica IR (фр. Missile d’Interception de Combat et d’Autodéfense — «ракета перехвата и самообороны») для самообороны, самолёты также получили новые АСП — управляемые авиабомбы GBU-48 и GBU-50 Enhanced Paveway III (улучшенное Precision Avionics Vectoring Equipment — «авиационное оборудование прецезионного наведения») с двойным режимом наведения: GPS / и лазерным наведением, теперь присоединяются к уже действующим УБ GBU- 49 и авиабомб серий Paveway II, а также способны теперь нести на центральном подфюзеляжном пилоне крылатую ракету SCALP. Что касается датчиков, «Мираж 2000D RMV» будет полагаться на модуль «Дамокл» (Damocles) для целеуказания, а также на модуль ASTAC (Analyseur de signaux tactiques) ESM / ELINT (Electronic Support Measures / ELectronic INTelligence), уже используемый «Мираж F1».Что касается авионики, «Мираж 2000D RMV», как сообщается, оснащён новыми радиостанциями VHF-диапазона, каналом передачи данных «Линк 16» и видеосистемой «Ровер» для лучшей поддержки миссий CAS. Также была установлена новая система навигации и атаки с новым интерфейсом, который должен облегчить диалог между экипажем и машиной. Интегрированные системы моделирования позволят расширить возможности обучения во время полёта. Интересная деталь, замеченная на фотографиях, — это то, что похоже на дисплей «Скорпион хельметмаунтед» (Scorpion Helmet Mounted Display), ту же нашлемную систему HMD, которая была выбрана и для «Рафаль». Проведены также работы на планере с продлением ресурса планера с 6000 часов до 12 000 часов, заменой лонжерона крыла и некоторых элементов силового набора фюзеляжа. Капитальный ремонт двигателя «Снекма M53-P2» также входил в программу модернизации.«Мираж 2000 D» впервые поступил на вооружение в 1993 году в качестве специализированной платформы для атаки «воздух-земля» и с тех пор принимал участие во всех французских зарубежных миссиях. В «Белой книге по обороне и национальной безопасности» 2013 года для ВВС Франции предлагалось иметь в общей сложности 225 ударных самолётов (истребителей-бомбардировщиков), что вызвало необходимость продлить срок эксплуатации «Мираж 2000 D». После длительных консультаций в Минобороны из-за сокращения бюджета, программа RMV была, наконец, запущена для 71 истребителя «Мираж 2000 D», которые позже были сокращены до 55, прежде чем контракт на работы по модернизации был предоставлен фирме «Дассо». Благодаря проведённым работам, с продлением ресурса, ремонтом двигателя, заменой части устаревшего оборудования на более современное, парк «Мираж 2000 D» находится в гораздо лучшем техническом состоянии, чем любая другая модификация, включая Mirage 2000-5 Mk2. «Мираж 2000 D» – опасный враг, наиболее опасный из всех модификаций «Мираж 2000», способен нести широкую номенклатуру АСП класса «воздух-поверхность». Это прежде всего авиабомбы с лазерным наведением – GBU-12/-16/-24/-49, а также УР «воздух-поверхность» большой дальности APACHE и SCALP-EG.ВВС Греции (Polemikí Aeroporía) имеют 24 самолёта Mirage 2000-5 Mk2. Некоторые самолёты были заказаны совершенно новыми у Dassault, другие были созданы в результате перестройки существующих 2000EG и EGM в более новый вариант. В начале февраля этого года греческие СМИ сообщили, что Афины намерены продать Индии 18 старых самолётов в плохом состоянии. Там они станут резервуаром запасных частей для 47 самолётов Mirage 2000, служащих в ВВС Индии. На данный момент сделка не завершена.В марте министр обороны Греции Никос Дендиас объявил, что ВВС Греции также рассматривают возможность продажи Mirage 2000-5 Mk2. Он подчеркнул, что эти самолёты по-прежнему обладают значительным боевым потенциалом, что должно облегчить поиск покупателя. По этой же причине эти самолёты должны вызвать наибольший интерес в Киеве.В последнее время Rafale F3R также используются в «Полемики Аэропория» (поставлено 18 единиц, ещё 6 находятся в заказе). Можно предположить, что греки были бы рады заменить все свои «Миражи» на «Рафаль», но Афины планируют серьёзные закупки и других боевых самолётов. В январе было объявлено, что Госдепартамент США дал согласие на продажу Греции 40 самолётов F-35A Lightning II.По этой причине, похоже, Украина вряд ли приобретёт у Греции 24 единицы Mirage 2000-5 Mk2 (по крайней мере, в ближайшем будущем). Срок ожидания новых F-35A составит несколько лет (если заказ будет выполнен), и закупка новых «Рафалей» в настоящее время не планируется. Высока вероятность того, что Киев закупит списанные агрегаты EGM и BGM, которые можно будет использовать в качестве запасных частей для оставшихся самолётов Mirage 2000, приобретённых для ВВС Украины.На вооружении ВВС Эмирата Катара (Al-Quwwat Al-Jawiyah Al-Amiriyah Al-Qatariyah) находятся 12 самолётов Mirage, из них 9 2000-5EDA (одноместные) и ещё 3 2000-5DDA (два-сиденье). В связи с принятием на вооружение новых типов боевых самолётов (F-15, Eurofighter Typhoon, Dassault Rafale) все самолёты Mirage были выставлены на продажу. Казалось, что Индонезия их приобретёт, но в феврале этого года Джакарта вышла из сделки на сумму $790 млн. Вместо этого туда будут поставлены 42 истребителя Rafale.Скорее всего, первым в Украину прибудут экс-катарские Mirage 2000 С. Недаром накануне празднования 80-летия высадки союзников в Нормандии президент Украины Владимир Зеленский посетил Доху для переговоров с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Сани. Днём позже, 6 июня, президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что Париж подарит Киеву Mirage 2000-5 и будет обучать украинских пилотов. Трудно считать это чистой случайностью.Первые самолёты были переданы заказчику в конце 1990-х годов. По имеющейся информации, катарские самолёты Mirage хорошо оснащены и не подвергались интенсивной эксплуатации, что может свидетельствовать о том, что планеры самолётов всё ещё находятся в хорошем состоянии. Этот прогноз для «Укролюфтваффе», которые в соответствии с принципом «мы не можем экономить» не могут себе позволить приобретать машины в сомнительном техническом состоянии, с пониженной боеготовностью из-за физического износа и исчерпания ресурсов.Западные эксперты считают, что согласно нынешнему техническому состоянию авиационных парков стран-владельцев истребителей Mirage 2000 разных модификаций, наиболее вероятным им кажется, что Украина приобретёт Mirage 2000-5 у Катара и Франции. Общего количества этих машин наберётся для оснащения одной эскадрильи тактической авиации по численности (16 машин).Отдельным вопросом является необходимость унификации украинских «Миражей» по системам идентификации «свой-чужой» и каналам передачи данных, для того чтобы все они могли действовать в системе ПВО совместно с F-16 и советскими истребителями МиГ-29 и Су-27 из состава украинских «укролюфтваффе».Перспектива потенциальной покупки Mirage 2000-5 Mk2 в Греции кажется менее вероятной. Время ожидания самолётов, которые заменят местный Mirage, составит несколько лет, и, несмотря на согласие, данное Афинами на передачу самолётов, бюджет Афин ограничен. Столь же маловероятным кажется быстрый перевод самолётов Mirage из Объединенных Арабских Эмиратов. Всё потому, что Марокко имеет здесь приоритет, поскольку может получить до 30 бывших в употреблении истребителей из менее чем 60, находящихся в распоряжении Абу-Даби.Военный эксперт Мацей Шопа из польского издания defence24 прокомментировал вероятные поставки «Мираж-2000» «укролюфтваффе»:«На мой взгляд, Украине не нужна авиация с большими ресурсами, потому что смысл в том, чтобы быстро нарастить возможности и разгромить противника в течение десятка-другого месяцев, максимум 2-3 лет. Для этого не нужны большие запасы или отличное техническое состояние. Важна скорость поставок «здесь и сейчас», а не долгосрочные планы. Особенно это касается Mirage 2000, который не является долгосрочным проектом, в отличие, например, от Gripen, который может быть поставлен Швецией в более долгосрочной перспективе. Может быть, эти машины станут преемниками «Миражей» на вооружении Украины? Учитывая реалии воздушной войны на Украине, речь не идет о самолётах, которым предстоит вести дуэль с российскими Су-35 и подвергать себя высоким перегрузкам планера. Похоже, что «Мираж-2000» предназначен для Украины в первую очередь быть носителем современного оружия класса «воздух-воздух» большой дальности и высокоточного оружия для поражения наземных и надводных целей: планирующих бомб, крылатых ракет и противокорабельных ракет. Практически все упомянутые выше варианты Mirage 2000 представляются ценными в этой роли как в качестве боевых машин, учебных самолётов, так и в качестве резервуаров запасных частей.Самолёты из «нишевых» стран, таких как Перу, не следует исключать из рассмотрения на поставки на Украину. В настоящее время они остаются в нелётном состоянии (по крайней мере, так было несколько лет назад), а основу ПВО страны составляют истребители МиГ-29. Французская промышленность, похоже, способна выкупить Mirage 2000 у таких экспортных заказчиков. По мнению западных экспертов, наиболее вероятными экспортёрами кажутся: Греция, Перу, Катар и Объединенные Арабские Эмираты (которые продают Марокко лишь часть своих Mirage 2000) и, конечно же, Франция. Самолёты из Франции могли поступать не только из французских боевых частей (единичные экземпляры, полученные путём сокращения французских эскадрилий), но и из парка самолётов, хранящихся на складах.Учитывая масштабы производства «Миража 2000», такой резерв техники, вероятно, существует, не говоря уже о большом запасе запчастей и даже готовых комплектующих, которые можно было бы использовать для модернизации и унификации парка. Независимо от состояния этих машин, в течение полугода французская промышленность и технические подразделения ВКС Франции, возможно, смогут справиться с изготовлением первой партии – одной, может быть, двух эскадрилий самолётов со складов и/или выкупленных экспортных, готовы к обслуживанию и модифицируют их. Такая работа могла бы начаться некоторое время назад. О самолётах «Мираж 2000» для Украины идут разговоры уже около года. Поэтому нельзя исключать, что определённые процессы (например, оценка возможностей в этой области и планирование) начались много месяцев назад.Интересным фактом является заявление о возможности подготовки украинских пилотов на «Мираж-2000» всего за полгода. Ранее украинцев обучали во Франции на тренажёрах, машинах начального обучения и повышения квалификации (Alpha Jets). Может быть, там подготовили больше пилотов, чем нужно для F-16, и теперь курсантов направят на «Мираж-2000»?».