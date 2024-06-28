Армия США начинает эксплуатационные испытания легкого танка M10 Booker
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Армия США в течение следующих трех месяцев начнет проводить тщательные эксплуатационные испытания легкого танка M10 Booker, официально называемого «боевой машиной огневой поддержки».
Согласно подсчетам американских обозревателей, американская армия располагает уже в общей сложности 8 экземплярами данной машины: 4 «базовыми» и 4 серийными модернизированными единицами, которые были изменены по сравнению с первоначальной конфигурацией XM10.
Контракт на производство M10 Booker был заключен с компанией General Dynamics в 2021 году. Данное соглашение, оцениваемое примерно в $1,5 млрд, включает в себя поставку начальной партии из 144 машин с возможностью реализации опциона.
Внедрение в войска M10 Booker призвано расширить возможности огневой поддержки, оказываемой механизированным боевым порядкам. Машина оснащена 105-мм пушкой, способной стрелять различными типами боеприпасов. В состав дополнительного вооружения входит спаренный 7,62-мм пулемет и установленный на крыше ДУМВ с 12,7-мм пулеметом.
M10 Booker снаряжен усовершенствованной модульной броней, которая может быть настроена в зависимости от требований миссии. Она состоит как из композитных компонентов, так и из ДЗ.
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