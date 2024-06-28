Правоохранители проводят оперативные действия в школе единоборств в Махачкале, воспитанником которой был один из предполагаемых террористов

3
Правоохранители проводят оперативные действия в школе единоборств в Махачкале, воспитанником которой был один из предполагаемых террористов

Из Махачкалы приходят сообщения о работе отрядов специального назначения в районе школы имени А.Нурмагомедова в Махачкале. Сообщается о том, что спецназовцы окружили здание школы единоборств, а внутри самого здания проводятся мероприятия оперативного характера.

По предварительным данным, оперативные действия в Махачкале связаны с расследованием недавно совершённых в административном центре Дагестана, а также в Дербенте, террористических актов, жертвами которых стали как правоохранители, так и гражданские лица.



По предварительным данным, один из предполагаемых террористов проходил обучение в махачкалинской школе единоборств имени Абдулманапа Нурмагомедова. Речь о Г.Кагирове. А на днях был арестован ещё один предполагаемый террорист, который является братом Кагирова.

Напомним, что теракты в Махачкале и Дербенте были совершены 23 июня. В тот день террористы атаковали церкви и синагоги, совершили нападения на сотрудников полиции. По данным на этот момент, жертвами терактов стали не менее 20 человек, среди которых и настоятель церкви Покрова Пресвятой Богородицы в Дербенте Николай Котельников. При этом ряд подозреваемых, а также ликвидированных террористов, - родственники чиновников Республики Дагестан.
3 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Андрей Москвин Звание
    Андрей Москвин
    +3
    Сегодня, 20:47
    Так надо уже давно все национальные бойцовские клубы разогнать. Там не тренеры, а муллы.
  2. Ivan№One Звание
    Ivan№One
    +3
    Сегодня, 20:51
    в 1-ой школе?
    все эти мма-школы надо проверять поголовно по всей стране
    там поголовно салафитские бородки и бритые усики
  3. Million Звание
    Million
    +1
    Сегодня, 21:00
    Их по всей стране проверить надо.Узнать кем финансируются и от кого бойцы получают деньги.