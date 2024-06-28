Украинская сторона огневое поражение машин ЗРК С-300 под Одессой представила как «удар «Искандером» по пшеничному полю»

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Украинская сторона огневое поражение машин ЗРК С-300 под Одессой представила как «удар «Искандером» по пшеничному полю»

Сегодня украинское командование «Юг» заявило о том, что российские войска «ударили ракетой ОТРК «Искандер» по пшеничному полю в Одесской области, в результате чего поле с пшеницей загорелось». По украинским пабликам тут же разлетелись кадры пожара на одесских сельскохозяйственных угодьях с гневными комментариями о том, что «российская армия уничтожает украинские хлеба». Вот только есть один нюанс, на котором украинская сторона внимание пользователей сети старается не заострять.

«Нюанс» этот состоит в том, что уж точно не полю с пшеницей как таковому наносился удар «Искандером». А в этом поле, у лесопосадки в районе села Великодолинское притаилась значимая цель, которая была обнаружена российским беспилотным комплексом авиационной разведки.



Цель эта – позиционный район ЗРК С-300. И ракета оперативно-тактического комплекса ВС РФ эту цель успешно поразила.



Российский дрон, который продолжал на тот момент находиться в воздухе, зафиксировал как само попадание, так и то, что от зенитной системы после него осталось. Сообщается о том, что ударом «Искандера» уничтожены радиолокатор подсвета наведения, машина АСУ, обнаружитель цели. Потери противника в личном составе - от 12 до 16 человек.


Отрадно то, что российские дроны весьма спокойно ведут разведку местности в глубине территории противника.
6 комментариев
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  1. Victor19 Звание
    Victor19
    +4
    Сегодня, 21:40
    Очень хорошо и эффективно!
    1. частное лицо Звание
      частное лицо
      -3
      Сегодня, 21:49
      Очень хорошо и эффективно!

      Просто замечательно. Одно печально какелы теперь будут уничтожать наши хлеба .
      1. Lev_Russia Звание
        Lev_Russia
        +1
        Сегодня, 22:03
        Поджигать поля "Искандерами" слишком дорого и не эффективно... Есть гораздо более дешёвые способы и боеприпасы для поджигания... Ну если укры прячутся в здании, пострадает здание, прячутся в поле, пострадает поле... Уж извините, идёт война и никто штурмовать в лоб здание или искать в полях ползком пусковую установку чтобы их сберечь, не будет... Жизни наших солдат нам гораздо дороже...
  2. Комментарий был удален.
  3. alexoff Звание
    alexoff
    0
    Сегодня, 21:50
    Радары стоят, значит где-то и пусковые установки должны быть
  4. Кот Александрович Звание
    Кот Александрович
    0
    Сегодня, 22:03
    Золотой хлеб на Украине, раз не него таку дорогушшшую ракету не пожалели!
  5. sdivt Звание
    sdivt
    0
    Сегодня, 22:19
    командование «Юг» заявило о том, что российские войска «ударили ракетой ОТРК «Искандер» по пшеничному полю... По украинским пабликам тут же разлетелись кадры пожара на одесских сельскохозяйственных угодьях с гневными комментариями

    А чего с гневными-то?
    По идее, должны радоваться, что Россия так бестолково тратит драгоценные ракеты на пустые поля
    Если, как они утверждают, что там ничего, кроме пшеницы...