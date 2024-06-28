Украинская сторона огневое поражение машин ЗРК С-300 под Одессой представила как «удар «Искандером» по пшеничному полю»
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Сегодня украинское командование «Юг» заявило о том, что российские войска «ударили ракетой ОТРК «Искандер» по пшеничному полю в Одесской области, в результате чего поле с пшеницей загорелось». По украинским пабликам тут же разлетелись кадры пожара на одесских сельскохозяйственных угодьях с гневными комментариями о том, что «российская армия уничтожает украинские хлеба». Вот только есть один нюанс, на котором украинская сторона внимание пользователей сети старается не заострять.
«Нюанс» этот состоит в том, что уж точно не полю с пшеницей как таковому наносился удар «Искандером». А в этом поле, у лесопосадки в районе села Великодолинское притаилась значимая цель, которая была обнаружена российским беспилотным комплексом авиационной разведки.
Цель эта – позиционный район ЗРК С-300. И ракета оперативно-тактического комплекса ВС РФ эту цель успешно поразила.
Российский дрон, который продолжал на тот момент находиться в воздухе, зафиксировал как само попадание, так и то, что от зенитной системы после него осталось. Сообщается о том, что ударом «Искандера» уничтожены радиолокатор подсвета наведения, машина АСУ, обнаружитель цели. Потери противника в личном составе - от 12 до 16 человек.
Отрадно то, что российские дроны весьма спокойно ведут разведку местности в глубине территории противника.
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