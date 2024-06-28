В Пентагоне заявили, что продолжат использование своих беспилотников в международном воздушном пространстве над Чёрным морем

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В Пентагоне заявили, что продолжат использование своих беспилотников в международном воздушном пространстве над Чёрным морем

Американская сторона отреагировала на сегодняшнюю публикацию Минобороны РФ по поводу беспилотников США над Чёрным морем. Напомним, что глава российского оборонного ведомства Андрей Белоусов поручил Генштабу принять меры в связи с увеличившейся активностью американских стратегических разведывательных дронов над водами Чёрного моря.

В Пентагоне заявили, что американские беспилотники «продолжат полёты в международном воздушном пространстве – там, где это позволено законом».



В связи с этим обсуждается вопрос о том, что одно дело летать в международном воздушном пространстве и совсем другое – использовать его для фактического прикрытия при ведении военной деятельности против Российской Федерации. Учитывая тот факт, что с бортов стратегических БПЛА США данные передаются в командные пункты НАТО и ВСУ, а затем на основании этих данных формируются полётные задания для ракет американского производства и других систем поражения, нужно говорить о том, что прикрываться фактором международного воздушного пространства не получится.

Если условный дрон ВВС США используется как средство для подготовки ударов по России с последующим нанесением таких ударов, то и сам этот дрон должен превратиться в цель, которая разными способами может быть нейтрализована из международного воздушного пространства.

Иначе получается полный абсурд: использовать международное воздушное пространства для военных операций против России – можно, а защищаться Российской Федерации от таких угроз в свой адрес – нельзя.
15 комментариев
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  1. VLAD-96 Звание
    VLAD-96
    +4
    Сегодня, 22:09
    Осталось дело за малым, уничтожить парочку этих БПЛА или других разведчиков. Но для этого нужны стальные яйца наиверховнейшему.. Надеюсь так и будет.
    1. paul3390 Звание
      paul3390
      0
      Сегодня, 22:27
      А вот слабо например с нашего БПЛА или даже корабля - хуситам обнаружение и наведение на амерские пароходы наладить?
    2. Electrical Звание
      Electrical
      +2
      Сегодня, 22:28
      Но для этого нужны стальные яйца наиверховнейшему.. Надеюсь так и будет.
      Не будет. Иначе давно бы уже в черном море завелись какие нибуть сомалийские пираты, исключительно из нейтральных вод сбивающие беспилотники. Ладно не сомалийские, пусть будут крымские. Для них же крым украинский, значит и за пиратов пусть отвечает украина. А то что у пиратов новейшее вооружение. Так мы это передали крыму, а как оно попало к крымским пиратам, так нам все равно, мы передали и оно уже не наше.
      Но это все фантастика. Пока не начнут бомбить какую нибуть рублевку, или отстреливать кое чьих детишек в каких нибуть дубаях.
    3. LIONnvrsk Звание
      LIONnvrsk
      +1
      Сегодня, 22:31
      Учитывая, что с бортов БПЛА США данные передаются в ... НАТО и ВСУ, а затем на основании этих данных формируются полётные задания для ракет и других систем поражения, нужно говорить о том,...

      Не нужно уже говорить, нужно действовать! yes
  2. dnestr74 Звание
    dnestr74
    +1
    Сегодня, 22:09
    Бодаемся значит.... Теперь Белоусов поставил планку-посмотрим-п......риноваривает или мужик
  3. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    0
    Сегодня, 22:13
    Ну наглые как сто китайцев... Кстати , а почему китайцев... Китайцы как раз слишком вежливые, а вот англосаксы реально наглые... Интересно, им что они "исключительные" и что весь мир должен жить по их правилам подсказал кто или они сами додумались... Ну летайте, дypaкaм закон не писан, но потом не жалуйтесь!!! am
  4. Андрей Храмов Звание
    Андрей Храмов
    +1
    Сегодня, 22:14
    Полный абсурд - это давать им спокойную возможность наводить ракеты.
    Аварии на дорогах случаются?
    Случаются...
    Что мешает случайно произойти аварии при СЛУЧАЙНОМ "нарушении" правил пилотирования каким-нибудь нашим беспилотником, а то и пилотируемым истребителем - при "обгоне" или при движении "по встречной полосе"?
    Ничего не мешает...
    Кроме смелости генералов "из штаба"...
    1. paul3390 Звание
      paul3390
      0
      Сегодня, 22:26
      каким-нибудь нашим беспилотником

      Именно! И отмаза есть - вы же сами нам свои типа продвинутые чипы поставлять отказались? А наши вот такие хреновые - глючат и так и норовят в ваш БПЛА въехать... Представляете - мы их и сами побаиваемся, а что делать?
  5. barclay Звание
    barclay
    0
    Сегодня, 22:17
    Иначе получается полный абсурд
    Абсурд, конечно!!!
    Прикрываться абсурдными аргументами и действиями америкосам не привыкать. Они - ребята не стеснительные.
    Только вот что наше МО будет с этим делать? Пора что-то решать и действовать.
    Ждёмс...
  6. Сергей Т19 Звание
    Сергей Т19
    0
    Сегодня, 22:22
    Считаю что их надо сбивать нaxер.
  7. Аль Манах Звание
    Аль Манах
    +2
    Сегодня, 22:22
    Т.е. дали понять, что им плевать на то, что там распорядился Белоусов по поводу этих беспилотников. Образно выражаясь - показали средний палец. Интересно, какая в данном случае будет ответка с нашей стороны - молчание или мычание?
  8. Last centurion Звание
    Last centurion
    0
    Сегодня, 22:26
    Варианты.
    1. Летать близко
    2. Сбрасывать топливо лишнее
    3. Испытывать взрывные эми ракеты. Упс электроника отключилась в радиусе полкилометра
    4. Подвешивать баки... С дёгтем. Или с песком. Ну нравится нам его возить на самолётах но вот протекает зараза иногда
  9. Ivan F Звание
    Ivan F
    0
    Сегодня, 22:26
    Посмотрим как военные реализуют указание, нового министра обороны. Будет понятнее - кто-то мешал им раньше работать по цели или нет.
  10. kroskar99 Звание
    kroskar99
    +1
    Сегодня, 22:29
    В Польше есть поговорка: «Каждая коза прыгает на наклонившееся дерево». Пока Россия, а точнее власть имущие, по тем или иным причинам будут проявлять слабость и нерешительность и проводить все более толстые красные линии, натовские бандиты будут продолжать убивать русских и смеяться в лицо жертвам. России пора снять шелковые перчатки и надеть кастет. При необходимости используйте «атомный» кастет.
  11. dnestr74 Звание
    dnestr74
    0
    Сегодня, 22:38
    Опознаваться и сбивать.... при сопровождении-сопровождать.. у кого больше терпения.