В Пентагоне заявили, что продолжат использование своих беспилотников в международном воздушном пространстве над Чёрным морем
15
Американская сторона отреагировала на сегодняшнюю публикацию Минобороны РФ по поводу беспилотников США над Чёрным морем. Напомним, что глава российского оборонного ведомства Андрей Белоусов поручил Генштабу принять меры в связи с увеличившейся активностью американских стратегических разведывательных дронов над водами Чёрного моря.
В Пентагоне заявили, что американские беспилотники «продолжат полёты в международном воздушном пространстве – там, где это позволено законом».
В связи с этим обсуждается вопрос о том, что одно дело летать в международном воздушном пространстве и совсем другое – использовать его для фактического прикрытия при ведении военной деятельности против Российской Федерации. Учитывая тот факт, что с бортов стратегических БПЛА США данные передаются в командные пункты НАТО и ВСУ, а затем на основании этих данных формируются полётные задания для ракет американского производства и других систем поражения, нужно говорить о том, что прикрываться фактором международного воздушного пространства не получится.
Если условный дрон ВВС США используется как средство для подготовки ударов по России с последующим нанесением таких ударов, то и сам этот дрон должен превратиться в цель, которая разными способами может быть нейтрализована из международного воздушного пространства.
Иначе получается полный абсурд: использовать международное воздушное пространства для военных операций против России – можно, а защищаться Российской Федерации от таких угроз в свой адрес – нельзя.
Наши новостные каналы
Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация