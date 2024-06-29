Украинский опыт так и не научил: итальянская армия заказала новую партию колесных танков Centauro II

23
Украинский опыт так и не научил: итальянская армия заказала новую партию колесных танков Centauro II

Centauro II


Минобороны Италии заказало у концерна Iveco-Oto Melara поставку новой партии легких танков Centauro II в размере 28 экземпляров стоимостью €605 млн с той целью, чтобы довести их общее число до 150 единиц. Как полагают в военном ведомстве, такое количество техники этого типа соответствует потребностям армии.



Колесный танк Centauro II 8х8 представляет собой модернизированную версию противотанковой машины Centauro I. Новая модификация была впервые представлена в 2016 году. Она получила цифровые системы связи, более мощный двигатель Iveco Vector 8V Euro III на 720 л.с., улучшенную ходовую часть (иное расположение колес, измененное шасси), обеспечивающую большую устойчивость при ведении огня, и повышенную защиту от мин.

Основным вооружением Centauro II является 120/45-мм пушка с возможностью замены на 105/52-мм орудие. Дополнительно возможна установка пулеметов и гранатометов. Экипаж состоит из трех человек (командир, наводчик, заряжающий). Оптико-электронное оборудование включает панорамный прицел командира, прицел наводчика и резервные средства для действий в неблагоприятных условиях.

Броня Centauro II выдерживает попадание 12,7-мм пуль, в лобовой части – 20-мм, а при дополнительной защите – 40-мм. То есть фактически по этому показателю итальянская техника находится на одном уровне с французской бронемашиной AMX-10RC, которая показала себя крайне плохо на украинском фронте.


AMX-10RC


Подразделения ВСУ, оснащенные AMX-10RC, пытались использовать его как боевой танк. Результаты оказались катастрофическими. Броня едва позволяет ему противостоять огню легкого вооружения и крупнокалиберных пулеметов. Самой маленькой 25 или 30-мм пушки достаточно, чтобы пробить AMX-10RC

- говорится во французском издании Meta-defense.

Концепция применения Centauro II идентична AMX-10RC: выполнять роль разведчика, совершать рейды, а при необходимости – бороться с бронетехникой противника, в том числе с танками. Таким образом, обе машины должны находиться на переднем крае, то есть постоянно пребывать под угрозой обстрела минами, артиллерией, ПТУР и прочими средствами поражения.

Как показал опыт применения AMX-10RC – на ближней кромке фронта ему делать нечего. После провального дебюта в ходе прошлогоднего контрнаступления ВСУ данная машина практически не встречается на поле боя. На днях в сеть были выложены кадры, на которых AMX-10RC используется ВСУ как средство артподдержки, ведя огонь с закрытых позиций.

В связи с этим выглядит непонятной закупка итальянской армией новой партии Centauro II. Похоже на то, что опыт украинского конфликта так и не научил местное командование ничему новому.

23 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Егоза Звание
    Егоза
    +3
    Сегодня, 06:38
    Похоже на то, что опыт украинского конфликта так и не научил местное командование ничему новому.

    Ну, они понадеялись, что у них дороги лучше. laughing
    1. pudelartemon Звание
      pudelartemon
      +3
      Сегодня, 07:47
      Да и отбиваться от беженцев из Африки где-нибудь на Лампедузе сгодятся вполне.
    2. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      0
      Сегодня, 07:47
      Цитата: Егоза
      Ну, они понадеялись, что у них дороги лучше.

      Это танк от_Cavalli laughing
  2. Multicam Звание
    Multicam
    +1
    Сегодня, 06:43
    У итальянцев ,как я понимаю, появилась машина времени и они захотели изменить результаты Первой итало-эфиопской войны да еще и таким образом, чтобы не пришлось вести войну номер два. Другого объяснения факту приобретения для нужд своей армии этого колесного недоразумения лично у меня нет.
  3. Быков. Звание
    Быков.
    +4
    Сегодня, 06:44
    В связи с этим выглядит непонятной закупка итальянской армией новой партии Centauro II. Похоже на то, что опыт украинского конфликта так и не научил местное командование ничему новому.

    Научил, научил. Потому опираясь на свой неудачный старый опыт, они сами и не стали на России идти, а вырастили манкуртов из аборигенов на наших южных окраинах и их толкают на убой за свой интерес. Кто сказал что они на этих танках против нас попрут? А папуасов всяких с луками и копьями, гонять на этих колёсных танках можно, при чём с комфортом и в удовольствие.
  4. БМП-2 Звание
    БМП-2
    +3
    Сегодня, 06:58
    Ну и чего так переживать за итальянцев? request
    1. pudelartemon Звание
      pudelartemon
      +2
      Сегодня, 07:48
      Птичку жалко. А вдруг ненароком задавит её эта колымага.
    2. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      +2
      Сегодня, 07:50
      Цитата: БМП-2
      Ну и чего так переживать за итальянцев?

      Ну мне, лично, итальянская кухня нравится! good Жалко будет, если она исчезнет вместе с итальянцами...
  5. ИВЗ Звание
    ИВЗ
    +3
    Сегодня, 07:03
    Концепция применения Centauro II идентична AMX-10RC: выполнять роль разведчика, совершать рейды, а при необходимости – бороться с бронетехникой противника, в том числе с танками. Таким образом, обе машины должны находиться на переднем крае, то есть постоянно пребывать под угрозой обстрела минами, артиллерией, ПТУР и прочими средствами поражения.
    Борьба с бронетехникой не является основным назначением БРМ, к решению этой задачи она будет привлекаться лишь в случае необходимости, например при ликвидации танковых прорывов как высокомобильный противотанковый резерв, когда с потерями не считаются, да и то из засад, и не думаю, что в этой роли она будет хуже МТ-12 например. Остальные задачи не предполагают нахождения машины на переднем крае и необходимости преодоления минных заграждений. А вот если использовать сей агрегат как ОБТ - результат такого головотяпства предсказуем.
  6. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    +2
    Сегодня, 07:09
    Для Италии колёсные танки возможно как раз и подойдут. Это на черноземе они ничто, а в гористой местности с развитой инфраструктурой, при отсутствии амбиций, может и норм
    1. Андрей Москвин Звание
      Андрей Москвин
      +3
      Сегодня, 07:29
      Осталась самая мелочь, дождаться того, кто на Италию нападёт. lol
      1. Голландец Михель Звание
        Голландец Михель
        +3
        Сегодня, 07:38
        Осталась самая мелочь, дождаться того, кто на Италию нападёт
        На нее давно уже нападают толпы мигрантов с Юга wink
        1. Андрей Москвин Звание
          Андрей Москвин
          +2
          Сегодня, 07:57
          Может, нам тоже от мигрантов пушки закупить? laughing
        2. AllX_VahhaB Звание
          AllX_VahhaB
          +1
          Сегодня, 08:03
          Цитата: Голландец Михель
          На нее давно уже нападают толпы мигрантов с Юга

          Для отражения такой агрессии, данный танк в самый раз!
      2. AllX_VahhaB Звание
        AllX_VahhaB
        0
        Сегодня, 08:02
        Цитата: Андрей Москвин
        Осталась самая мелочь, дождаться того, кто на Италию нападёт.

        Орды из Африки на резиновых лодках...
    2. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      +1
      Сегодня, 08:01
      Цитата: igorbrsv
      Для Италии колёсные танки возможно как раз и подойдут. Это на черноземе они ничто, а в гористой местности с развитой инфраструктурой, при отсутствии амбиций, может и норм

      Особенно если учесть, что производитель отечественный, рабочие места, производство, откаты... о всё подобное...
  7. монголор Звание
    монголор
    +1
    Сегодня, 07:27
    Вне камеры по русски балакают. Кривляются на камеру.
  8. Сергей Викторович Королев Звание
    Сергей Викторович Королев
    0
    Сегодня, 07:34
    Прывыкли туземцевс луками да стрелами гонять. Трудно придти в себя.
  9. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    +4
    Сегодня, 07:37
    Броня Centauro II выдерживает попадание 12,7-мм пуль, в лобовой части – 20-мм, а при дополнительной защите – 40-мм
    Танком называть это чудо язык не поворачивается, а вот как передвижное самоходное орудие вполне сойдёт, когда надо побыстрее отстрелять боекомплект и тут же как можно быстрее дать деру wink
  10. Крымский партизан 1974 Звание
    Крымский партизан 1974
    +4
    Сегодня, 07:39
    (командир, наводчик, заряжающий).
    ...ну дальше можно не комментировать...а просто поржать
  11. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    0
    Сегодня, 07:44
    Все просто: итальянская армия это бутафория, заказывает то, за что дали откаты.
  12. ВСЗМК Звание
    ВСЗМК
    +2
    Сегодня, 08:21
    Экипаж состоит из трех человек (командир, наводчик, заряжающий).
    А рулит кто?
    1. igorbrsv Звание
      igorbrsv
      0
      Сегодня, 08:40
      А рулят матрасы laughing................